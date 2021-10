Traitement omnicanal : la prochaine grande nouveauté du commerce électronique

La prochaine chose à considérer pour l’exécution omnicanal est de savoir comment effectuer l’expédition d’un magasin physique à la porte du client

Par Saswat Samal

Le comportement d’achat des consommateurs a changé depuis l’avènement du commerce électronique moderne il y a environ deux décennies. Mais ce qui ressemblait à un écosystème en constante évolution a été soudainement déséquilibré avec le début de la pandémie de covid. Alors que les fermetures à l’échelle du pays diminuaient la fréquentation des magasins physiques, les ventes en ligne ont été multipliées par 10. Jusqu’à présent, de nombreuses marques pensaient que Old Stock Merchandise (OSM) devait être affiché sur les sites Web de commerce électronique, tandis que New Stock Merchandise (NSM) était adapté aux magasins hors ligne. Mais l’évolution des tendances de consommation de l’année dernière et l’adoption massive du commerce électronique nous ont montré que les clients achètent désormais omnicanal. Les marques ont commencé à se rendre compte que le meilleur moyen d’obtenir une meilleure visibilité sur les produits et des conversions plus élevées consiste à disposer d’un inventaire unifié accessible via les canaux en ligne et hors ligne. Et c’est le nœud de l’accomplissement omnicanal.

Qu’est-ce que le traitement omnicanal ?

Le traitement omnicanal fusionne l’inventaire sur tous les canaux de vente tels que les magasins, les marchés virtuels, les sites Web de commerce électronique, les sites de médias sociaux et brand.com et le traite comme une seule unité. Cela signifie qu’une marque peut choisir d’exécuter une commande passée sur sa plate-forme en ligne depuis son magasin physique n’importe où dans le monde. En exposant 100 % de leur inventaire pour répondre aux commandes des clients, les marques peuvent tirer parti de leurs magasins physiques existants pour offrir des livraisons beaucoup plus rapides à leurs clients.

Dans le modèle d’exécution omnicanal, les magasins agissent comme des centres d’exécution. Par exemple, si une marque utilisait deux entrepôts pour stocker et livrer des commandes de commerce électronique, elle peut désormais le faire à partir de tous ses magasins dispersés à travers le pays. Synchroniser l’inventaire et le présenter sur tous les canaux simultanément signifie une meilleure exposition et une augmentation des ventes. Cela signifie également que les revenus bloqués des magasins, tels que les stocks invendus, peuvent désormais prendre un nouveau souffle en étant mis à disposition sur le marché en ligne.

Une autre raison majeure pour laquelle les marques se tournent vers l’exécution omnicanale est qu’elle libère le fonds de roulement. Si une marque restreint son assortiment de stocks à des canaux spécifiques, elle bloque également les ressources financières qu’elle peut utiliser pour améliorer d’autres aspects de son activité. En rendant leur inventaire flexible et en laissant les clients choisir le canal de vente, les marques n’ont plus besoin d’élaborer des stratégies quels articles se vendront mieux sur quelles plateformes.

Quels sont les avantages de l’utilisation du traitement omnicanal ?

Les applications d’épicerie et de livraison de nourriture comme Zomato, Grofers, Swiggy, BigBasket, etc., sont la référence en matière de livraison instantanée. L’effet Amazon a également normalisé des livraisons plus rapides le jour même et le lendemain. Compte tenu des attentes croissantes des clients, l’exécution omnicanale semble être le besoin de l’heure.

Étant donné que le modèle omnicanal transforme les magasins locaux de la marque en centres de distribution, une commande client d’un emplacement à proximité peut être directement livrée par le magasin physique au lieu de l’entrepôt central situé dans une autre ville. Par exemple, si un client de Mumbai passe une commande en ligne sur le site Web de Zara, il/elle peut recevoir la commande directement de la boutique de Zara à Mumbai. En conséquence, la commande qui aurait autrement pris cinq jours pour être livrée parviendra au client en une seule journée grâce à l’approche omnicanal.

Non seulement cela, mais l’approvisionnement des commandes dans les magasins locaux de la marque a également réduit les coûts de logistique et d’expédition. Avec le traitement omnicanal, les détaillants en ligne et hors ligne n’ont pas besoin d’utiliser de grands services de flotte de livraison pour le transport. Ils peuvent même choisir de travailler avec des prestataires de services de livraison hyperlocaux pour livrer les commandes efficacement à des tarifs plus avantageux.

En affichant tout leur stock sur des plateformes hors ligne et en ligne, les marques offrent aux clients un plus grand choix de produits. Cela améliore la satisfaction des clients et renforce la fidélité à la marque. En tant que premiers intervenants dans le secteur de la logistique, nous pensons qu’à mesure que l’adoption de l’omnicanal augmente, les marques commenceront à répondre aux besoins des clients en fournissant ROPIS (réservation en ligne, retrait en magasin), BORIS (achat en ligne et retour en magasin) et BOPIS. (Acheter des options de ramassage en ligne en magasin). Mélanger l’expérience de vente au détail en ligne et hors ligne non seulement réduira le taux de retour, mais aidera également les marques à s’attaquer à la logistique inverse de manière rentable.

Éléments à prendre en compte pour une expérience omnicanal optimisée :

1) Le succès du traitement omnicanal repose sur l’efficacité du logiciel de gestion d’inventaire ou d’entrepôt utilisé par une marque. L’omnicanal n’est pas un processus manuel. Il s’agit d’un système fortement automatisé qui nécessite un logiciel de logistique intelligent pour synchroniser les données de commande, les stocks et les informations client sur tous les canaux dans une seule plate-forme unifiée. La plate-forme logistique SaaS que vous choisissez doit permettre des intégrations avec des places de marché, des sites Web, des systèmes de gestion des entrepôts et des commandes (WMS et OMS), etc.

2) La condition préalable à l’accomplissement omnicanal est la transparence et la communication entre tous les canaux. Pour cela, les marques doivent stocker les informations d’inventaire de tous les canaux de vente et enregistrer l’inventaire en temps réel. Votre logiciel de logistique peut le faire en collectant les données de stock dans une base de données centralisée qui permettra la libre circulation des informations entre tous les canaux de vente. Le système omnicanal met à jour l’inventaire en quelques minutes. Il n’y a donc aucune chance de recevoir des commandes sur des articles en rupture de stock.

3) La prochaine chose à considérer pour l’exécution omnicanal est de savoir comment effectuer l’expédition d’un magasin physique jusqu’à la porte du client. Certains détaillants choisissent de former leur propre personnel pour une meilleure utilisation de la main-d’œuvre disponible. D’autres comptent entièrement sur l’assistance de partenaires de livraison hyperlocaux pour gérer les opérations d’expédition. Vous pouvez choisir l’un ou un mélange des deux pour vos opérations de livraison. Alternativement, vous pouvez également opter pour un logiciel de logistique intelligent comme celui qui est pré-intégré avec de nombreux transporteurs de livraison hyperlocaux tels que Shadowfax, Dunzo, BlowHorn, etc. L’intégration individuelle avec des fournisseurs de livraison hyperlocaux étant très difficile, le partenariat avec des plates-formes SaaS peut grandement faciliter les opérations commerciales. afin que vous puissiez commencer à expédier sans perdre de temps. Bien entendu, cette décision dépend des besoins de la marque et de la disponibilité de ses ressources.

4) La dernière chose que les marques devraient considérer pour une stratégie omnicanale optimisée est un mécanisme de suivi des commandes robuste. Le suivi des commandes est l’un des aspects les plus critiques de l’exécution des commandes qui affecte directement la satisfaction du client. Par conséquent, les marques doivent porter une attention particulière au maintien d’une ligne de communication transparente entre les clients et les vendeurs afin que les commandes puissent être suivies en temps réel. Les marques doivent garder à l’esprit qu’entre l’approvisionnement et la livraison des commandes à partir d’emplacements proches, le système de suivi des commandes doit rester intact.

Il va sans dire que l’habilitation technologique est la clé de l’accomplissement omnicanal. Une véritable omnification des stocks associée à des intégrations d’API avec des transporteurs hyperlocaux est garantie pour rapprocher les marques des clients. Nous vivons dans le monde du commerce social où l’achat et la vente se déroulent parallèlement à des conversations sur des plateformes comme WhatsApp et WeChat. L’introduction de l’omnicanal dans votre entreprise vous permet d’accéder à ces nouvelles avenues et d’atteindre un public beaucoup plus large. Aujourd’hui, votre objectif ne doit pas seulement être d’augmenter vos ventes dans un canal particulier, mais de permettre à vos clients d’acheter naturellement sur le canal avec lequel ils sont le plus à l’aise.

(L’auteur est un expert en commerce électronique, ClickPost. Les opinions exprimées sont personnelles.)

