Traitements Covid-19 : sommes-nous en train de passer le cap ?

Lorsque les vaccins contre Covid-19 ont commencé à être déployés il y a moins d’un an, l’espoir était largement répandu que cela marquait le début de la fin de la pandémie. Alors que nous nous dirigeons vers un autre hiver, cependant, les choses sont beaucoup plus incertaines que beaucoup de gens ne l’avaient espéré : autant que nous puissions vouloir mettre la pandémie derrière nous, la montée subite du delta et l’hésitation au vaccin ont fait en sorte que Covid-19 s’est attardé.

Mais il y a un autre nouveau développement à l’horizon qui, combiné aux vaccins, pourrait vraiment changer la donne.

Au cours des derniers mois, les chercheurs ont fait des progrès pour déterminer comment traiter Covid-19 une fois que vous l’avez contracté. Les médicaments disponibles sous une forme qui devrait être particulièrement utile dans la lutte contre le virus sont particulièrement prometteurs : les pilules. Les pilules sont faciles à stocker et à expédier, ce qui en fait une option plus réalisable pour une distribution mondiale, et elles ne surchargent pas les ressources hospitalières déjà surchargées lors d’une augmentation.

Pour comprendre pourquoi le développement de pilules anti-Covid est un gros problème, réfléchissez à la façon dont nous avons pu traiter le Covid-19 jusqu’à présent. Au cours des près de deux ans depuis que ce coronavirus a commencé à se propager, nous avons beaucoup appris sur la façon de prendre soin des patients suffisamment malades pour nécessiter des soins hospitaliers. Des médicaments bon marché et largement disponibles tels que la dexaméthasone ont considérablement réduit le taux de mortalité hospitalière pour Covid-19 sévère.

Mais il y a moins d’options pour les personnes malades qui n’ont pas été hospitalisées. Le seul traitement ambulatoire autorisé pour une utilisation d’urgence et largement disponible aux États-Unis est l’anticorps monoclonal, qui fonctionne assez bien mais doit être administré soit en une seule perfusion IV, soit en une série de quatre injections dans un cadre médical.

L’absorption d’anticorps monoclonaux ne serait pas aussi élevé comme il se doit, et le traitement lui-même, bien que gratuit pour les patients américains, est coûteux et coûte au gouvernement américain 2 100 $ par dose.

Aussi efficaces qu’aient été les anticorps monoclonaux, il y a encore un grand vide dans notre arsenal de traitement précoce. Lorsque le virus fait irruption dans une région, les hôpitaux sont débordés, ce qui signifie que les personnes qui finissent besoin d’un traitement pourrait ne pas l’obtenir. Pendant ce temps, les personnes atteintes de cas légers à modérés sont invitées à rester à la maison, où elles ont très peu d’options.

Le manque de bons traitements précoces pour Covid-19 a conduit à une forte demande de médicaments qui ont gagné des adhérents mais n’aident probablement pas beaucoup, de l’hydroxychloroquine à la metformine en passant par l’ivermectine. L’effort pour comprendre comment et si ces traitements fonctionnent a été entaché par une fraude généralisée dans les recherches publiées les étudiant.

Mais il y a enfin eu de réels progrès dans l’identification des traitements Covid-19 qui sont non seulement très efficaces mais également disponibles pour les personnes atteintes de Covid-19 à prendre à la maison.

Combattre le Covid-19 avec une pilule

Une pilule qui s’est avérée efficace contre la maladie n’a même pas été conçue pour lutter contre Covid-19.

La fluvoxamine est un antidépresseur générique bon marché qui existe depuis les années 1990. Il semble également réduire les hospitalisations et les décès dus à Covid-19 jusqu’à 30 %, selon les résultats d’un essai contrôlé randomisé, dont j’ai rendu compte des premiers résultats en août. Les résultats de l’étude TOGETHER, qui a testé la fluvoxamine et d’autres traitements, ont été récemment publiés dans la revue médicale The Lancet.

Comment fonctionne la fluvoxamine dans le cas du Covid-19 ? La meilleure hypothèse des chercheurs est qu’il module la réponse inflammatoire du corps et réduit les dommages pulmonaires alors que le système immunitaire combat le coronavirus.

Une réduction de 30 pour cent des hospitalisations et des décès peut ne pas vous sembler particulièrement élevée, mais le médicament est bon marché (seulement 4 $ par dose) et a fait ses preuves en matière de sécurité (il est approuvé par la FDA), ce qui devrait renforcer les arguments en faveur de son ajout à l’arsenal mondial de lutte contre la pandémie.

Malgré des résultats d’essai encourageants et un excellent profil d’innocuité, les directives de traitement des National Institutes of Health pour la fluvoxamine n’ont pas été mises à jour depuis avril, et le médicament n’est pas largement prescrit ou recommandé pour les patients de Covid-19. Les médecins peuvent demander à prescrire de la fluvoxamine en tant que traitement hors AMM, mais beaucoup pourraient être réticents à le faire jusqu’à ce que les directives officielles du médicament intègrent les preuves d’études cliniques de grande envergure et réputées démontrant son efficacité. Maintenant que les résultats de TOGETHER ont été publiés, les médecins pourraient être plus disposés à rédiger ces ordonnances.

Une pilule encore plus prometteuse est le molnupiravir de Merck. Contrairement à la fluvoxamine, elle n’est pas déjà approuvée par la FDA, mais elle est également réutilisée d’une certaine manière : Merck a commencé à développer l’antiviral comme traitement contre la grippe. Il est pris sous forme de lot de quatre comprimés maximum, deux fois par jour pendant cinq jours.

Dans les études de Merck, le molnupiravir a réduit de moitié environ les hospitalisations et les décès liés au Covid-19. Le Royaume-Uni a accordé au médicament une «autorisation conditionnelle» la semaine dernière; la FDA examine les données depuis la mi-octobre et tiendra une audience pour discuter des données le 30 novembre.

Le gouvernement américain s’est engagé à acheter 1,7 million de traitements du médicament pour environ 700 $ pièce une fois qu’il sera approuvé ou autorisé pour une utilisation d’urgence. Merck a autorisé la fabrication générique du molnupiravir à un prix beaucoup, beaucoup moins cher dans plus de 100 pays en développement, et le succès de ce programme sera essentiel pour que le molnupiravir fasse la différence dans le monde entier.

Enfin, Paxlovid de Pfizer est un peu plus éloigné de la disponibilité généralisée, mais des recherches récentes suggèrent qu’il pourrait être sur le point de faire une énorme différence. Paxlovid est un antiviral développé pour cibler spécifiquement Covid-19 en bloquant une enzyme spécifique dont le virus a besoin pour se reproduire.

Une analyse intermédiaire d’un essai en cours publié par Pfizer la semaine dernière a noté que Paxlovid réduisait le risque d’hospitalisation ou de décès de 89% pour les adultes à risque de Covid-19 sévère. C’est une taille d’effet énorme, et il est toujours sage d’être un peu sceptique quant à des résultats aussi bons.

Mais si les études se maintiennent – ​​et il y en a d’autres en cours qui pourraient soutenir ou réfuter les données existantes – cela pourrait effectivement signifier la fin de la pandémie. Pour de nombreuses personnes, tomber malade du Covid-19 serait beaucoup moins dangereux.

En bas du brochet

Il y a beaucoup d’autres au début Covid-19 des traitements en cours de développement et en test également. Par exemple, des chercheurs au Royaume-Uni ont découvert que le budésonide inhalé, un médicament utilisé pour traiter l’asthme, réduisait le temps de récupération, les hospitalisations et les décès chez les patients de Covid-19 ; des études sont en cours pour confirmer ces résultats et vérifier comment le budésonide interagit avec d’autres traitements précoces.

Le remdesivir antiviral offre peu d’avantages pour les patients Covid-19 et probablement « fait peu ou pas de différence » dans la mortalité, selon une revue systématique de plusieurs études sur ses effets. Gilead Sciences développe une version de pilule pour les patients non hospitalisés dans l’espoir que le remdesivir puisse mieux fonctionner comme traitement précoce ; certaines premières preuves le confirment.

La base de données de la FDA sur les essais cliniques pour Covid-19 répertorie des centaines d’études sur les traitements potentiels, des médicaments réutilisés aux médicaments nouvellement développés aux protocoles de combinaison d’autres médicaments prometteurs. La grande majorité de ceux-ci ne fonctionneront pas, mais cela n’en prend que quelques-uns.

Je soupçonne que je ne suis pas le seul à vouloir désespérément un retour à la normale – aux concerts et aux événements en salle, aux rencontres en personne pour les enfants, aux voyages sans friction – tout en étant conscient du fait que plus d’un millier de personnes meurent encore. de Covid-19 aux États-Unis chaque jour.

Le virus approche peut-être de l’endémicité, mais ce nombre de décès n’a pas besoin de devenir une nouvelle norme. En développant de meilleures thérapies à domicile, nous pouvons faire reculer la maladie chez les personnes vaccinées atteintes d’infections révolutionnaires et les personnes qui ont refusé de se faire vacciner. Il y a de très bonnes nouvelles ici, et nous avons une dette envers les scientifiques qui ont travaillé pour développer, tester et comprendre ces médicaments.

