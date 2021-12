Traitements du TDAH : pourquoi de plus en plus de psychiatres pensent que la pleine conscience peut aider

Un matin de cet été, je me suis assis à mon bureau, sentant l’agitation bouillonner en moi. J’étais récemment passé d’un travail chaotique et soumis à des délais à un travail avec beaucoup de temps d’arrêt et aucune pression. Sur le papier, cela semblait incroyable, mais je repoussais les projets pendant des semaines.

Les tâches étaient soit extrêmement importantes, soit extrêmement ennuyeuses. Et je commençais à me sentir coupable de ne pas les avoir fait.

Alors qu’est-ce que j’ai fait? Arroser les plantes, commencer une liste de choses à faire, répondre à quelques e-mails, consulter les réseaux sociaux, acheter un cadeau à ma sœur, consulter les réseaux sociaux, ajouter à ma liste de choses à faire, mettre de la musique, partir et aller à la gym — tout sauf les tâches les plus importantes.

Puis, pris de panique, je passais une nuit blanche, en me fiant à un craquement alimenté par la caféine pour m’amener à la ligne d’arrivée. Le lendemain, me sentant dégonflé, épuisé et gêné par la qualité de mon travail, je m’effondrais.

Désespérément en quête de concentration

Après quelques-uns de ces cercles vicieux, je craignais d’être soit trop épuisé pour rassembler de la force ou de la discipline, soit que des décennies de multitâche m’aient brisé le cerveau. Essayer de se concentrer et de prioriser, c’était comme écouter une symphonie dans laquelle tous les instruments étaient toujours au centre de la scène, jouant tous au même volume en même temps.

J’ai donc pris rendez-vous avec une infirmière psychiatrique, qui, après une heure et demie de séance téléphonique, m’a diagnostiqué un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH).

Le TDAH – un trouble neurodéveloppemental marqué par divers degrés d’inattention, d’hyperactivité et d’impulsivité – est plus fréquent chez les enfants, affectant plus de 9% des enfants de moins de 18 ans aux États-Unis, selon les données de 2016 des Centers for Disease Control et La prévention. Les estimations de la prévalence du TDAH chez les adultes varient considérablement, mais une étude de 2016 publiée dans la revue Attention Deficit and Hyperactivity Disorders a révélé que près de 3% des adultes dans le monde ont reçu le diagnostic. Une autre étude de cas aux États-Unis a signalé une augmentation de 123 pour cent des diagnostics de TDAH chez les adultes de 2007 à 2016, quatre fois l’augmentation des diagnostics de TDAH chez les enfants.

Mon diagnostic a été à la fois un coup dur et un soulagement.

J’ai quitté le rendez-vous avec une prescription d’Adderall, un stimulant qui augmente les niveaux de dopamine et de noradrénaline dans le cerveau pour améliorer la motivation et la concentration. (Les médecins prescrivent également souvent une thérapie cognitivo-comportementale, une forme de psychothérapie qui peut aider à remettre en question les schémas de pensée négatifs pouvant conduire à l’anxiété ou à des dépendances.)

Découvrir la pleine conscience pour le cerveau du TDAH

L’Adderall a fonctionné comme un charme. Je me sentais plus calme, mon attention n’était attirée que dans quelques directions, au lieu de 100. Mais c’était aussi comme une solution temporaire. Adderall fonctionne au quotidien et n’aide pas à reconnecter votre cerveau pour vous aider à vous concentrer au fil du temps.

J’avais entendu dire que les pratiques de pleine conscience pouvaient être utiles pour l’entraînement de l’attention et la régulation émotionnelle à long terme, et étaient soutenues par un solide corpus de preuves scientifiques. Pourraient-ils travailler pour le TDAH aussi ? Je me suis retrouvé sur un site Web appelé MindfullyADD.

Développée par des éducateurs, des infirmières et des médecins qui ont travaillé avec des patients atteints de TDAH, la plate-forme propose des pratiques basées sur la respiration courte, l’attention et le mouvement conçues pour aider les gens à se concentrer et à se sentir plus installés et en contrôle.

J’ai essayé quelque chose appelé « Pratique d’une minute à ne rien faire », décrit comme un moyen de développer la tolérance à l’ennui. Il y avait une narration presque constante pour m’aider à rester concentré, mais c’était toujours l’agonie : je voulais vérifier mon téléphone, redresser mon bureau, prendre mon matcha.

Ensuite, j’ai essayé une « Pratique d’une minute sur l’ascenseur », un exercice commenté qui vous demande de rapprocher vos mains au niveau de votre nombril, puis de relever la main du haut avec vos inspirations et de la redescendre avec vos expirations. C’était remarquablement plus efficace pour m’aider à me concentrer, car j’avais quelque chose à suivre : ma respiration.

J’ai commencé à ajouter ces pratiques à ma journée, au hasard, chaque fois qu’elles s’y prêtaient. Et j’ai commencé à voir à quelle vitesse et furieusement mon cerveau passait d’une tâche ou d’une pensée à l’autre.

J’ai traversé des moments de dégoût de moi-même, pensant : « la pleine conscience devrait être facile pour moi ». (J’avais une pratique de méditation, mais rester assis pendant 30 minutes, concentré sur un seul objet, avait été, si j’étais honnête avec moi-même, accablant.)

Souvent, je me sentais trop fatigué ou occupé pour pratiquer même les courtes pratiques de pleine conscience sur MindfullyADD. La prise de conscience croissante de mon esprit distrait et désarticulé est devenue vraiment inconfortable. Mais je commençais à trouver des pauses entre les distractions et les pensées, ce qui me donnait du pouvoir.

Casey Dixon, le stratège derrière MindfullyADD et le fondateur d’un programme appelé Live Well ADHD, m’a dit que ma situation n’était pas inhabituelle. « À l’heure actuelle, la plupart des personnes qui reçoivent un diagnostic sont des femmes qui n’ont plus la vingtaine et qui apprennent soudainement que beaucoup de leurs habitudes de vie sont liées au TDAH. » (J’ai 46 ans.) Et l’un des plus gros obstacles auxquels ses clients sont confrontés est le suivi de leurs projets de travail et de vie.

Le cerveau du TDAH

Après avoir expérimenté certains des avantages de la pleine conscience, j’ai appelé Lidia Zylowska, psychiatre à la faculté de médecine de l’Université du Minnesota et auteur de The Mindfulness Prescription for Adult ADHD, pour découvrir en quoi le cerveau des personnes atteintes de TDAH est différent des autres. les gens qui se sentent distraits.

De nombreuses personnes, a-t-elle déclaré, présentent des symptômes de type TDAH, notamment des difficultés à se concentrer et à s’organiser, lorsque nous sommes confrontés à des situations stressantes, à un sommeil insuffisant, à un épuisement professionnel et à de mauvaises nouvelles incessantes dans les médias. « Mais si vous souffrez réellement de TDAH, vous présentez ces symptômes même lorsque vous n’êtes pas stressé. »

Des études qui suivent ce qui se passe dans le cerveau du TDAH grâce à l’imagerie ou à l’imagerie par résonance magnétique fonctionnelle (IRMf), ont montré une activité atypique dans les réseaux neuronaux associée au contrôle cognitif, à l’attention et à la mémoire de travail. De plus, les parties du cerveau liées à la régulation émotionnelle et à la motivation peuvent sembler différentes chez les personnes atteintes de TDAH. L’imagerie montre également que le réseau en mode par défaut (DMN) – qui est lié à l’errance mentale – est plus actif chez les personnes atteintes de TDAH lorsqu’elles effectuent des tâches.

Certaines personnes atteintes de TDAH ont suffisamment de stratégies d’adaptation et de soutien pour le masquer. Mais ensuite, le contexte change et leurs symptômes peuvent devenir moins gérables.

Quelques points douloureux courants sont lorsque les gens emménagent dans des emplois moins structurés et qu’ils sont censés s’autogérer tout au long de la journée (aha!), Et lorsque les gens deviennent parents et doivent gérer plus qu’eux-mêmes. Pour les femmes en particulier, les changements hormonaux, en particulier pendant la périménopause, peuvent faire remonter le TDAH à la surface.

Certaines des questions de l’infirmière psychiatrique m’ont fait réaliser que le triage constant au travail était devenu ma stratégie d’adaptation. J’ai aussi commencé à penser à des schémas de procrastination qui remontaient à l’école primaire. J’ai commencé à voir que j’avais toujours été paralysé par la peur de ne pas terminer quelque chose parfaitement. Je m’étais préparé, encore et encore, à l’échec.

Comment fonctionne la pleine conscience pour aider à traiter le TDAH

La pleine conscience, la pratique de la conscience du moment présent sans jugement, a une histoire de près de 5 000 ans avec des racines dans l’hindouisme, le bouddhisme et d’autres religions et philosophies orientales. Il a été étudié aux États-Unis depuis les années 1970 pour divers problèmes de santé mentale, notamment le stress, l’anxiété, la dépression, la toxicomanie et la gestion de la douleur.

L’une des premières études de recherche majeures à examiner la pleine conscience comme traitement du TDAH a été réalisée par Zylowska, alors qu’elle travaillait au Mindful Awareness Research Center de l’Université de Californie à Los Angeles. Son étude originale, publiée en 2007 dans le Journal of Attention Disorders, a examiné les effets d’un programme de pleine conscience sur les adolescents et les adultes atteints de TDAH.

Les 24 adultes et huit adolescents de l’étude ont été invités à pratiquer quotidiennement la méditation assise, la conscience du corps et de la respiration, l’écoute et la parole en pleine conscience et l’auto-compassion pendant huit semaines. Par la suite, ils ont signalé des améliorations de leurs symptômes, ont mieux testé les tâches d’attention et ont même constaté une réduction des symptômes d’anxiété et de dépression. Zylowska et ses collègues ont conclu que la pleine conscience pourrait être une intervention efficace chez certains adultes et adolescents atteints de TDAH – entraînant des améliorations des symptômes généraux du TDAH – mais qu’une étude clinique contrôlée était nécessaire.

Depuis 2007, il y a eu des dizaines d’autres études, certaines avec de petits échantillons et aucun contrôle, d’autres avec des échantillons plus grands et des contrôles actifs qui soutiennent l’utilisation de la pleine conscience pour le TDAH, explique John Mitchell, professeur agrégé de psychiatrie et sciences du comportement à l’École de médecine de l’Université Duke.

Une revue de recherche de 2021 de 31 études sur la pleine conscience pour le TDAH, publiée dans le Journal of Affective Disorders, a conclu que la pleine conscience est tout aussi efficace, sinon légèrement plus, que l’éducation et la formation aux compétences de vie pour traiter les adultes inattentifs. Les preuves ne sont pas pour la pleine conscience et les enfants atteints de TDAH.

Zylowska et Mitchell conviennent que des recherches supplémentaires aideraient à déterminer quelles pratiques de pleine conscience sont les meilleures pour différentes personnes atteintes de TDAH. « La recherche en est à ses débuts, par rapport à d’autres interventions pour le TDAH », explique Zylowska. Sur la base des données existantes, si les symptômes du TDAH sont légers à modérés, la pleine conscience peut être un excellent traitement autonome, explique Zylowska. Mais si les symptômes sont graves, les personnes atteintes de TDAH peuvent vouloir utiliser la pleine conscience en complément d’autres traitements

Comment adapter les pratiques de pleine conscience au TDAH

La méditation et la pleine conscience peuvent à première vue ne pas sembler bien adaptées aux personnes souffrant de TDAH chroniquement agitées, explique Mitchell.

C’est pourquoi le programme de huit semaines de Zylowska comprend à la fois une méditation assise ou en marchant « formelle » et une pleine conscience « informelle », comme être présent avec des goûts, des sons, des textures et des sons pendant que vous mangez. Vous commencez par vous entraîner pendant cinq minutes et progressez jusqu’à 15. Si cinq minutes c’est encore trop, dit Zylowska, commencez par trois.

« Lorsque vous souffrez de TDAH, vous devez trouver des solutions suffisamment faciles à intégrer dans votre vie », explique Dixon. « S’ils créent beaucoup de frictions, ils ne seront pas terminés. »

Zylowska est d’accord : « Ce ne sont pas de nouvelles pratiques, mais nous les rendons plus accessibles aux personnes qui ont des difficultés à maintenir leur attention. » Ils sont plus courts, sont introduits plus progressivement et sont plus variés, vous pouvez donc expérimenter ce qui fonctionne pour vous.

Vous pouvez également adapter la pratique en fonction du type de distraction ou de TDAH que vous avez. Si vous avez plus d’hyperactivité et d’impulsivité, vous voudrez peut-être vous concentrer sur le mouvement conscient. Si tout cela est accablant, pensez simplement à une activité qui vous aide déjà à vous calmer, comme cuisiner ou jardiner, et faites-en plus, avec conscience, conseille Zylowska.

Une minute à la fois

Au fur et à mesure que je poursuis les pratiques de MindfullyADD, je commence à ressentir plus d’espace dans mon cerveau et ma vie. J’essaie de m’entraîner quotidiennement, même si ce n’est que pour une minute. Bien que je puisse encore remettre à plus tard et m’engager trop, cette approche d’une minute à la fois s’est finalement traduite par un effort étape par étape au travail. (Je prends toujours Adderall, mais rarement.)

Je peux maintenant mieux tolérer les feuilles de calcul abrutissantes et je peux lire plus de cinq minutes à la fois. Je ne m’en veux pas de ne pas accomplir plus. Au lieu de cela, je célèbre les petites victoires, je prends des pauses conscientes qui m’aident à me réinitialiser et à me sentir moins mêlée au travail, et je sens le perfectionnisme et la pensée en noir et blanc perdre leur emprise.

Dixon me rappelle de rester simple : « Vous n’avez pas besoin d’avoir la configuration et la pratique parfaites de la pleine conscience, il suffit de choisir quelque chose et de l’essayer. »

Tasha Eichenseher est une rédactrice scientifique et bien-être basée à Boulder, Colorado.