Traiter l’opportunité, cette semaine de la nutrition : cartographier l’avenir de l’industrie laitière alternative en Inde

L’Inde est le plus grand producteur laitier au monde avec la majorité des personnes dépendantes du lait de vache ou de bufflonne. Pour une bonne raison, ces laits animaux ont longtemps été présentés comme une riche source de nourriture, notamment de calcium, de protéines et d’autres nutriments essentiels. Cependant, tardivement, les laits de vache et de bufflonne ont été confrontés à une rude concurrence.

L’augmentation soudaine de la demande de lait alternatif est la dernière tournure de la saga de la relation de l’humanité avec le lait animal. En 2019, l’industrie laitière a connu une révolution alors que les produits laitiers alternatifs tels que le lait à base de plantes ou le lait de chamelle ou de chèvre sont devenus une partie commune du dialecte laitier. Avec ces développements, cela nous amène à une question importante : l’industrie laitière alternative peut-elle rivaliser avec l’industrie laitière vieille de dix ans ?

La popularité croissante des produits laitiers alternatifs

Selon un rapport récent, le marché indien des alternatives laitières s’élevait à 20,9 millions de dollars en 2018 et devrait croître à un TCAC de 20,7 % pour atteindre 63,9 millions de dollars d’ici 2024. Mais pourquoi les gens abandonnent-ils le lait de vache pour le lait alternatif ? Apparemment, la consommation de lait de vache est en baisse depuis des décennies, chaque génération buvant moins de lait que son prédécesseur. Cependant, la santé et la durabilité sont parmi les principaux moteurs du changement de comportement des consommateurs ces derniers temps.

Les antibiotiques injectés dans les animaux pour augmenter et induire la production de lait, et le lait adultéré avec de la soude caustique ou de la peinture blanche rendent les gens plus conscients de leurs choix en matière de lait. Les produits et les expériences à la fois durables et bénéfiques pour la santé susciteront un plus grand attrait à mesure que les gens passeront d’une consommation négligente à une consommation responsable. Par conséquent, il offre une nouvelle opportunité aux marques d’établir un lien puissant, déterminé et personnel avec les consommateurs en s’adressant et en communiquant les deux en même temps.

Les produits laitiers alternatifs sont-ils une meilleure option ?

Près de 60% de notre population étant intolérante au lactose, les gens optent pour une façon alternative mais plus saine de se nourrir. En outre, l’élimination des effets négatifs tels que l’allergie au lait de vache et l’intolérance au lactose qui accompagnent le lait d’origine animale, les alternatives non laitières telles que le lait de soja, le lait d’amande et le lait d’avoine sont une tendance à la hausse et reçoivent une attention croissante de la part des consommateurs soucieux de leur santé, qui à la recherche d’un mode de vie biologique et riche en nutriments. Le lait végétal est produit à partir de céréales, de noix, de légumineuses et d’autres plantes. Ces variétés offrent des composants uniques favorisant la santé.

De même, le lait de chamelle pourrait être un excellent substitut au lait de vache ordinaire. Il contient des niveaux beaucoup plus élevés de fer, de vitamine C et de calcium que le lait de vache. Il contient des protéines, qui sont similaires à l’insuline et qui sont bonnes pour la gestion du diabète. Le lait de chamelle est riche en lactoferrine qui prévient les infections virales et bactériennes grâce à ses propriétés anti-oxydantes et anti-inflammatoires. En tant que probiotique naturel, le lait de chamelle favorise un intestin sain et facilite la digestion. Il peut même aider à soulager les symptômes de l’autisme chez les enfants.

En raison de ces bienfaits pour la santé, les substituts laitiers sont désormais utilisés comme boisson de tous les jours. Les consommateurs sont prêts à dépenser plus pour un produit qui promet des bienfaits indéniables pour la santé. Ainsi, la demande pour ces laits alternatifs devrait augmenter dans les années à venir. En outre, les différents canaux de vente et l’importance croissante de la vente au détail sur Internet donnent un nouvel élan au marché indien des produits laitiers alternatifs.

Avec une fusion visible de la santé et de la durabilité basée sur la tendance susmentionnée, nous constatons que l’adoption des alternatives laitières prend de l’ampleur. Les produits laitiers alternatifs tels que la poudre de lait de chamelle aromatisée et le lait de chèvre ont trouvé leur place dans les supermarchés indiens, même si le concept est encore de niche et limité aux centres urbains. Et il n’est pas étonnant qu’avec de tels développements qui se produisent, les entrepreneurs et les investisseurs sont impatients de pénétrer le nouveau marché laitier alternatif de l’Inde.

