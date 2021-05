Traitez tous les liens comme suspects – .

La pandémie a vu une augmentation spectaculaire du nombre de messages frauduleux envoyés par SMS, e-mail, WhatsApp et d’autres plates-formes de messagerie …

Bloomberg rapporte qu’au Royaume-Uni seulement, plus de 700000 escroqueries ont été détectées en 2020, soit une augmentation de 15 fois par rapport à 2019. Les fraudeurs envoient généralement des messages prétendant provenir d’Apple, d’agences gouvernementales, de banques, de chaînes de magasins, de sociétés de livraison et de célébrités.

Le National Cyber ​​Security Center du Royaume-Uni a supprimé 700595 campagnes malveillantes l’année dernière, 15 fois plus qu’un an auparavant, alors que le nombre d’escroqueries augmentait et qu’il commençait à cibler de nouveaux types de fraude, a déclaré l’agence dans un rapport publié lundi.

La pandémie de Covid-19 a entraîné une augmentation des tentatives de piratage malveillant et de phishing dans le monde, car les fraudeurs ont profité de plus de personnes travaillant à domicile, ce qui a entraîné des faiblesses dans la sécurité de l’entreprise et des craintes concernant le virus qui ont conduit les gens à cliquer sur des liens prétendant avoir des informations à propos de la maladie.

Et les enjeux sont de plus en plus importants, les pirates ciblant de plus en plus les hôpitaux et les entreprises qui exploitent des infrastructures critiques. Une attaque de ransomware a forcé l’exploitant du plus grand pipeline d’essence aux États-Unis à fermer vendredi soir dans un incident qui menace de déstabiliser l’approvisionnement en carburant.

Une tactique populaire pour frauder les gens pendant les verrouillages était de se faire passer pour le gouvernement britannique, avec des pages prétendant être des autorités fiscales ou sanitaires pour exploiter les personnes à la recherche d’informations au milieu de bouleversements, notamment le Brexit et les mesures d’urgence contre les coronavirus.