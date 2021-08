Traits de personnalité de la femme Balance, Rencontre avec une femme Balance

L’astrologie peut nous aider à mieux comprendre nous-mêmes et les personnes que nous aimons / fréquentons / écrasons désespérément, quel que soit leur sexe. Pour plus de détails sur la compatibilité avec la Balance, consultez notre guide pour sortir avec un homme Balance et notre guide non sexiste pour sortir avec une Balance.

Le béguin pour une femme Balance ? Bien sûr, vous êtes! Les femmes Balance sont notamment les meilleures de tout le zodiaque, et je le dis sans parti pris. L’approche de la vie des femmes Balance va au-delà.

Les femmes Balance ne vous comprennent peut-être pas tout à fait, mais LBR, elles n’en ont vraiment pas besoin. Avec le temps, ils évoluent et s’adaptent, se moulent autour de vous et créent l’harmonie. N’oubliez pas que la Balance est représentée par la balance. Ils recherchent la paix et l’équilibre à la fois à l’intérieur et à l’extérieur d’une relation.

Dirigées par la planète Vénus, les femmes Balance sont source de beauté et de plaisir. L’énergie de la Balance est magnifique ! Même dans les moments de maladresse et de désorganisation, ils se portent avec un sentiment de fierté. La Balance est un signe cardinal et un signe d’air : sa séduction se manifeste par des démonstrations aériennes d’expression éthérée. Être aimé par une Balance, c’est être activement béni par la déesse de l’amour et de la beauté. Félicitations d’être sa préférée !

Les bases de la Balance

Date d’anniversaire: 23 septembre au 22 octobre

Taper: Signe aérien cardinal

Mots clés: Paix, harmonie, justice, charme, esthétique

Hymne d’amour : ” T’appartient ” de Sabrina Claudio

Femmes Balance célèbres : Serena Williams, Lilly Singh, Kim Kardashian, Cardi B, Jordyn Woods, Chat Doja, Gwyneth Paltrow, Halsey

Les meilleurs matchs pour une femme Balance

Pour la romance, associez une femme Balance à un Verseau. Les femmes Balance sont fières d’être justes au sein de leur communauté. Ils veulent redonner ; c’est une femme du peuple ! La capacité du Verseau à garder de l’espace et à être un organisateur communautaire, associée à la capacité de la Balance à maintenir la tranquillité, en fait un couple puissant.

Le signe de la sœur de la Balance, le Bélier, est un autre modèle, s’ils sont prêts à travailler ensemble. Le Bélier prend les devants, tandis que la Balance est excellente pour partager des idées, alimenter le feu du Bélier et éteindre ses flammes, en cas de besoin.

Sexe avec une femme Balance

En termes simples, le sexe prend du temps avec une femme Balance. Il n’y a pas de hâte au processus. Tout d’abord, vous devez montrer que vous êtes une personne sérieuse. Ils veulent que vous prouviez que vous êtes autoritaire et capable de donner suite à vos intentions.

Le moment venu, prenez les devants, respectueusement. Les livres sont habituées à courir et à répondre aux besoins des autres. Montrez une capacité à égaler leur énergie et vous serez récompensé. Plus vous montrez une volonté de quitter votre zone de confort, plus il lui sera facile d’échapper à la leur.

Faire l’amour avec une femme Balance, c’est comme laisser le miel suinter et couler sur votre peau. C’est sexy, lent, désordonné et photogénique. Vous aurez l’impression que le temps passe lentement et vous échappe en même temps.

Tout sur les femmes Balance

Fortes et délicates, les Balances sont dans un état permanent de dichotomie. Ils s’ajustent et se modifient continuellement, changeant au fur et à mesure que le vent souffle. Ils sont un signe cardinal et comme leur nom l’indique, ils se déplacent à la vitesse de leur propre chant.

Il n’y a pas d’arrêt ou de pause pour une Balance – il vaut mieux ne pas les précipiter. Ils savent quand il vaut mieux bouger ou quand ralentir. Représenté par les écailles, c’est un signe qui apprécie vraiment l’équilibre, et ils ne sont pas égoïstes. En fait, l’une des plus grandes valeurs de la Balance est qu’elle apprécie vraiment d’être juste. Grâce à leur patience et à leur volonté de libérer la simplicité d’esprit, la Balance est capable de comprendre des problèmes complexes et de trouver des solutions. Ils ont été élevés par la tension et entourés de compromis, de sorte que les personnes placées en Balance peuvent être solitaires et particulièrement sensibles.

T-shirt The Most Libra-y Libra en noir

N’osez pas perdre le temps d’une Balance ; ils ont beaucoup trop d’engagements pour être tenus pour acquis. Astuce : si vous pensez à une Balance, c’est parce qu’elle veut que vous soyez là. Pourquoi tester une Balance quand elle veut s’occuper de vous ? N’oubliez pas que la Balance est gouvernée par la planète Vénus, ce qui signifie que vous les attraperez rarement en train de glisser. Ils font attention à la façon dont ils se présentent aux gens. Ils passent beaucoup de temps à réfléchir à leur comportement et à trouver la meilleure façon de se présenter. Ils sont dans un état constant d’amélioration personnelle.

Il est important de donner à la Balance la liberté et l’espace pour respirer. Ils sont toujours en mouvement et ils ont besoin d’être entourés de gens qui peuvent comprendre cela. La vie est courte et antérieure, et les Balance sont bien conscientes que la vie n’offre aucun remboursement ni échange. De nombreuses personnes avec des stages en Balance ont dû apprendre cela à la dure, c’est exactement ainsi qu’elles ont appris à prendre les choses à la légère. Ils sont conscients de la façon dont la vie peut être perturbante et stressante, et ils préfèrent être calmes.

Les Balance n’ont aucun problème à profiter des bonnes choses de la vie : les belles chansons agissent comme des évasions momentanées des perturbations de la vie ; des repas inoubliables les réconfortent dans les moments difficiles ; et des parfums alléchants qui leur rappellent les moments heureux de son histoire. La Balance est le complément parfait à n’importe quel groupe. Comme un diamant, elle scintille lorsqu’elle entre dans une pièce. Traitez-la comme une rareté – c’est ce qu’elle mérite.

