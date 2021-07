Traits et apparence ascendants de la Balance : signification de l’ascendant de la Balance

Donc, vous êtes une Balance Rising … ou peut-être que vous en craquez, ou que votre meilleure amie en est une. Contrairement à votre signe solaire, qui est déterminé par votre date de naissance, votre signe ascendant est déterminé par l’heure à laquelle vous êtes né. Pour être précis, il est déterminé par quel signe du zodiaque se trouvait à l’horizon oriental lorsque vous êtes né, et il change toutes les deux heures environ. Vous pouvez être Balance Soleil et Balance Rising, Scorpion Soleil et Balance Rising, Verseau Soleil et Balance Rising – vous voyez l’idée. Si vous ne connaissez pas votre signe ascendant, saisissez votre heure de naissance et dirigez-vous vers un calculateur de thème astral gratuit.

Si vous avez besoin d’un artisan de la paix – quelqu’un qui est prêt à garder son calme et à compromettre son propre confort pour le bien du groupe – alors vous devriez ajouter une Balance Rising à votre pack. Les Balance Rising sont une joie d’être autour, faisant preuve d’attention même envers des inconnus absolus.

En fait, ils sont gouvernés par Vénus, la planète de la beauté et de l’amour, alors les Balance Risings sont nés avec un comportement naturellement charmant. Avec l’âge, ils n’apprennent qu’à peaufiner leur allure. Lorsqu’il s’agit de l’art du flirt, ces séducteurs savent très bien comment parler aux sens. À leur vibration la plus élevée, ils peuvent être absolument enivrants, voire addictifs. L’influence vénusienne rend difficile de ne pas vouloir être autour d’eux.

Libra Risings sait être la vie de la fête sans même essayer. Ils sont si calmes, cool et rassemblés que tout le monde veut juste être autour d’eux. Attention, vous ne devriez pas vous mettre du mauvais côté d’un Balance Rising. Premièrement, c’est vraiment difficile parce qu’ils travaillent activement pour s’assurer qu’ils n’ont pas de mauvais côtés. Deux, pourquoi voudriez-vous? De tous les signes ascendants, les ascendants de la Balance sont les plus attachés au maintien de l’équilibre (la Balance est littéralement symbolisée par des écailles, après tout). Si vous les poussez, c’est probablement parce que vous êtes jaloux, peu sûr de vous, haineux (désolé, pas désolé).

Ce contenu est importé de {embed-name}. Vous pourrez peut-être trouver le même contenu dans un autre format, ou vous pourrez peut-être trouver plus d’informations, sur leur site Web.

L’état d’esprit en hausse de la Balance

Les Balance Rising sont motivés pour maintenir la tranquillité. Ils comprennent que la vie est trop courte pour se battre. Au pays de la Balance, ce sont de bonnes vibrations non-stop et une joie sensuelle.

La Balance est un signe d’air cardinal, ce qui signifie que les Risings Balance sont bons pour maintenir le flux. Ils ne restent pas coincés dans la peur et ne restent pas immobiles longtemps. Lorsque des événements malheureux se produisent, ils comprennent que le monde continue de tourner et qu’ils devront continuer. Soyez clair : ils ont des sentiments, ils préfèrent simplement ne pas s’y vautrer. Ils ont trop à faire et beaucoup trop à vivre !

Pour parler franchement, les Balance Rising sont également des tourtereaux majeurs. Ils aiment le sentiment d’être amoureux, comme on pourrait s’y attendre d’un signe gouverné par Vénus. Certes, leurs amants peuvent se présenter sous forme de distractions, mais nous pourrons en discuter plus tard.

Balance Rising au travail

Les Balance Rising ont un tempérament rêveur, mais ils se dépassent continuellement pour donner vie à leurs grandes idées. Mais vous ne les surprendrez jamais à décrire leurs plans en détail. Ils savent simplement ce qui fonctionne et ils se déplacent généralement sur le lieu de travail avec foi dans leur processus.

Ils sont naturellement imaginatifs et ont tendance à prospérer dans des espaces où ils peuvent être créatifs, concepteurs ou consultants. Il est très difficile de les faire s’asseoir pendant une longue période de temps – ils ont besoin d’un travail qui leur permet d’être libre et de travailler à leur rythme. Ils peuvent être légèrement sensibles à la procrastination, mais avec le temps, ils peuvent s’intégrer dans le flux de tout projet de travail qui leur est confié. Les Balance Rising aiment particulièrement le travail qui implique le renforcement de la communauté, le bénévolat ou une forme de redonner. Ce sont des militants majeurs et se consacrent à des causes sociales.

Les relations de Balance Rising

Avez-vous déjà entendu parler de la chanson “Miss Independent” de Ne-Yo ? Mis à part le sexe, cette chanson décrit Libra Risings à un T. Bien qu’ils apprécient l’amour et avoir un partenaire, ils s’épanouissent lorsqu’ils ont des relations étroites qui les encouragent à faire leur travail. Ce sont avant tout des amants, mais dans les relations, ils s’attendent à être entourés de personnes motivées. Ils ne peuvent pas être « collants » — ils exigent que leurs partenaires et amis soient capables de se débrouiller.

En fait, ils prospèrent grâce à l’énergie de personnes qui réussissent, positives et inspirées. Si vous souhaitez établir une relation avec un Balance Rising, vous devez apporter des vibrations énergiques à la table. Si vous ne pouvez pas suivre leur énergie, ils oublieront de vous envoyer un texto… et oui, vous pouvez probablement prendre le ghosting personnellement. Ce n’est pas qu’ils pensent que vous êtes un perdant – du moins, ils ne vous le diront jamais en face (ils ont tendance à garder les interactions sociales mignonnes).

Balance s’élevant dans l’amour

Les Libra Risings sont extrêmement axés sur la communauté et aiment se consacrer à des causes plus grandes qu’eux. Militants naturels, ils n’hésitent pas à se rallier ! Sachez que lorsque vous êtes aimé par un Balance Rising, il se fera un devoir de se renseigner sur les problèmes qui vous affectent et ceux qui vous entourent. Même s’ils ne sont pas directement concernés par un problème social particulier, ils n’hésiteront pas à en faire une partie de leur vie.

Ils comprennent l’amour comme étant inclus. Si vous êtes un skateur, ils veulent enfiler leurs Vans et vous retrouver au skatepark. Ils ont tendance à sortir avec des personnes qui correspondent à leurs valeurs. Bien qu’ils aient l’esprit ouvert et souhaitent en savoir plus sur différentes perspectives, il leur est très difficile de s’attaquer à tous les problèmes du monde. Cela étant dit, si vous avez la chance d’avoir attiré l’attention d’un Libra Rising, vous l’aurez toujours comme défenseur.

Balance se levant à la maison

La discipline, la structure et l’ordre sont importants pour Libra Risings. Ils prospèrent lorsque leur maison est organisée. Ils mènent généralement des vies assez chargées et il est important de pouvoir avoir confiance que leur espace est aménagé à leur goût.

Il leur faut un certain temps pour atteindre les espaces domestiques qu’ils désirent. Ils peuvent avoir des goûts assez chers, et s’ils ne sont pas nés dans la richesse, il leur faut du temps pour accumuler leur décoration d’intérieur préférée. Une fois qu’ils sont en mesure d’obtenir leur espace comme ils l’aiment, ils sont très fiers de pouvoir le montrer. Lorsque vous entrez dans la maison d’un Balance Rising, vous ne pouvez pas vous tromper en le complimentant. Ils apprécieront si vous appelez les articles de créateurs qui occupent leur espace.

Ce contenu est créé et maintenu par un tiers, et importé sur cette page pour aider les utilisateurs à fournir leurs adresses e-mail. Vous pourrez peut-être trouver plus d’informations à ce sujet et d’autres contenus similaires sur piano.io