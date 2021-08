Traits et apparence ascendants du Scorpion en astrologie, signe ascendant

Il est difficile de ne pas reconnaître un Scorpion Rising quand vous en voyez un. Ils ont un comportement naturellement sombre mais peuvent être étonnamment charmants. Ils sont souvent perçus comme distants et distants, bien qu’ils soient extrêmement amicaux et gentils une fois que vous commencez à leur parler.

Contrairement à votre signe solaire, qui est déterminé par votre date de naissance, votre signe ascendant est déterminé par l’heure à laquelle vous êtes né. Pour être précis, il est déterminé par quel signe du zodiaque se trouvait à l’horizon oriental lorsque vous êtes né, et il change toutes les deux heures environ. Vous pouvez être un Scorpion Soleil et Scorpion Rising, Sagittaire Soleil et Scorpion Rising, Verseau Soleil et Scorpion Rising – vous voyez l’idée. Si vous ne connaissez pas votre signe ascendant, saisissez votre heure de naissance et dirigez-vous vers un calculateur de thème astral gratuit.

Les ascensions du Scorpion ne sont pas aussi méchantes qu’elles peuvent le paraître. Ils sont vraiment adorables lorsqu’ils se sentent à l’aise de s’ouvrir – cela peut leur prendre un certain temps pour s’ouvrir. Ils sont conscients que le monde n’est pas toujours l’endroit le plus sûr et pour cette raison, ils ont tendance à lever la garde. Même lorsqu’ils ne sont pas sur la défensive, leur visage sévère et notoire peut indiquer qu’ils sont en pleine réflexion ou qu’ils s’efforcent de garder leur sang-froid.

La planète dominante traditionnelle du Scorpion est Mars, mais contrairement au moment où Mars est en Bélier (qu’il gouverne également), la planète ne s’exprime pas facilement à travers l’énergie du Scorpion. Mars est une planète chaude et elle bénéficie de l’énergie ardente du Bélier. Mais Mars fait fonctionner Scorpio Risings comme un volcan. La lave est constituée de leurs sentiments non traités, des erreurs pour lesquelles ils se punissent toujours et des émotions qu’ils ont niées.

La mentalité montante du Scorpion

La chanson “Astronaut in the Ocean” de Masked Wolf est un parfait exemple de ce que c’est que d’être un Scorpio Rising. Chaque jour peut avoir l’impression d’aller dans le grand inconnu, comme s’ils sont plongés dans un monde où ils peuvent ne pas comprendre ce qui se passe, et les autres ne les comprennent pas non plus. Votre signe ascendant symbolise la façon dont vous menez la vie et votre personnalité extérieure. Cela crée également un précédent pour la façon dont vous naviguez dans divers domaines (comme les relations étroites, la vie familiale, la carrière, etc.). Les Scorpion Rising ressentent la passion et la volonté de Mars, cependant, comme un astronaute dans l’océan, ils traversent la vie en se sentant toujours un peu hors de leur élément.

C’est pourquoi les Scorpio Rising préfèrent en dire moins et se déplacer judicieusement. Ils apprécient leurs amis proches, principalement parce qu’ils peuvent être eux-mêmes autour d’eux. Ils passent beaucoup de temps à faire attention, alors quand ils sont avec des amis, cela peut être un soulagement pour eux de s’ouvrir.

Scorpion se levant au travail

Heureusement pour Scorpio Risings, le travail a tendance à être quelque chose dans lequel ils excellent. Leur passion transparaît facilement dans leur vie professionnelle et ils sont naturellement capables de se lancer dans des projets et de tracer leur propre chemin. Ils se lancent souvent dans leur travail, travaillant sans relâche pour produire des résultats solides.

Les ascendants du Scorpion sont souvent courageux et prêts à prendre des risques en cas de besoin. Pour cette raison, ils finissent toujours par se démarquer et être une star au sein de leur lieu de travail. Ils n’ont pas tendance à s’asseoir et à méditer sur des projets longtemps après leur achèvement. Une fois que c’est fait, ils passent à autre chose. Cela ne veut pas dire que les Risings Scorpio n’apprécient pas leur travail passé – en fait, s’ils se sentent à l’aise avec vous, ils parleront indéfiniment du travail qu’ils ont accompli et de la signification qu’il avait.

Les relations du Scorpion Ascendant

Scorpio Rising valorise les relations simples et gérables. Ils préfèrent éviter les types dramatiques et préfèrent les personnes discrètes qui cliquent naturellement avec eux. Ils savent jongler avec les harmoniques et les indices subtils. Cependant, si toute leur relation tourne autour du fait de devoir « comprendre les choses », ils commenceront à se désintéresser et à reculer.

Ce n’est jamais parce qu’ils s’en moquent – ​​ils sont très attentionnés. Mais les Scorpio Rising ont souvent du mal à comprendre comment communiquer lorsqu’ils sont submergés et comme un Mars noyé, ils s’éteindront. Lorsque vous êtes en couple avec un Scorpion Ascendant, vous pouvez vous attendre à de la loyauté. Bien qu’ils ne soient pas toujours présents, ils prendront du temps pour vous si vous en avez absolument besoin. Ce sont des gens aimants qui iront au-delà pour nourrir ceux qui leur sont les plus proches.

Scorpion montant dans l’amour

Un Scorpion Rising amoureux est un spectacle magnifique et parfois compliqué. Parce qu’ils sont assez discrets, ils peuvent parfois se montrer un peu distants. Ils peuvent envoyer involontairement beaucoup de signaux mixtes. Un instant, ils vous regarderont avec envie avec des regards curieux, puis l’instant suivant, ils peuvent activement éviter votre vue. Ils ne veulent pas paraître trop collants, mais quand ils s’ouvrent vraiment à une personne, ils peuvent l’être de toute façon.

Ils préfèrent les romances qui semblent réelles et qui ont le potentiel d’être à long terme. Ils se désintéressent de tout ce qui leur semble faux. Les relations artificielles n’ont rien d’intéressant ! Ils veulent quelqu’un qui parle à leur âme et secoue leur cœur. Lorsque l’amour est mutuel, Scorpio Rising voudra rester éveillé tard dans la nuit et échanger des rêves et des histoires sur son passé. Ils vous laisseront entrer dans leur monde et garderont vos secrets en sécurité dans leur journal mental. Ils sont protecteurs, ce qui signifie que vous aimer et vous protéger seront leur priorité absolue.

Scorpion se levant à la maison

La maison est un endroit non conventionnel avec un Scorpion Rising. Ils ont tendance à avoir une esthétique fixe qui est dérivée de l’enfance et les porte tout au long de leur vie. Ils aiment que leur maison soit polyvalente, ils peuvent donc adhérer à l’idée de Earthships ou d’un espace studio live/work. Ils voient leur maison comme un lieu qui leur permet de s’évader du monde, donc à l’intérieur de leurs murs, vous trouverez de multiples pièces de décoration qui agissent comme des outils méditatifs. Les peintures, les plantes d’intérieur et les tapis de yoga sont le type d’articles qui feront que leur maison se sentira comme à la maison.

Il existe généralement deux types de maisons Scorpio Rising : les maisons qui vous ramènent dans le temps et les maisons qui vous catapultent dans le futur. Les maisons historiques de Scorpio Rising pourraient inclure un design minimaliste et des figurines obscures, tandis que les futuristes Scorpio Risings optent pour une esthétique de maison intelligente. Et à mesure qu’un Scorpion Rising subit des changements et des transformations, sa maison aussi. Vous pouvez toujours savoir comment se porte un Scorpion Rising en étudiant son espace.

Six Astrologue Six est un astrologue inclusif, Intimacy Doula, Ph.D. en sexualité humaine.

