Trajectoire ascendante : augmentation de 200 % des inscriptions dans les cours de perfectionnement et de recyclage

Pour les entreprises de développement informatique/logiciel, la mise à niveau des compétences est presque une nécessité.

De 2019 à 2021, il y a eu une croissance de 200% par an du nombre de professionnels optant pour des cours de perfectionnement et de recyclage sur Intellipaat, le fournisseur de formation professionnelle en ligne.

Les dernières découvertes de la plate-forme indiquent que les quatre principaux cours choisis par les professionnels pour le perfectionnement et le recyclage sont la science des données et l’IA, le cloud, la programmation et l’analyse, et la majorité des apprenants viennent des villes métropolitaines. Les cours de perfectionnement et de recyclage sont pertinents pour la croissance dans presque toutes les industries, car la majorité des entreprises évoluent et intègrent la technologie dans leurs opérations. Pour les entreprises de développement informatique/logiciel, la mise à niveau des compétences est presque une nécessité.

Principales conclusions

—Un plus grand nombre d’hommes professionnels (70%) optent pour des cours de science des données et d’IA. Ceux qui ont suivi ces cours ont signalé une augmentation de 60% de leur salaire et de leur poste. Des professionnels de différents domaines, notamment les développeurs de tests/Java, la technologie .NET, les développeurs Web et les développeurs Python, suivent ces cours pour devenir des professionnels de la science des données, des ingénieurs de données ou des analystes de données.

—En optant pour des cours d’enseignement cloud, les professionnels ont signalé une augmentation de 55% de leur salaire et de leur poste. Avec une participation maximale des candidats masculins (80 %), ces cours ont tendance à aider les professionnels à passer à des carrières allant des ingénieurs DevOps, architectes AWS, ingénieurs cloud, ingénieurs Azure, architectes cloud, architectes d’applications, etc.

— Les cours de programmation ont également été choisis majoritairement par des professionnels masculins (70 %). Ceux qui ont suivi ces cours avec succès ont changé de carrière pour devenir des gestionnaires d’applications, des architectes et des programmeurs avec une augmentation de salaire et de poste de 35%, a déclaré Intellipaat.

—Les cours d’analytique ont aidé les professionnels à devenir des consultants BI, des analystes, des analystes de recherche et des architectes BI avec une augmentation de 50 % du salaire et du poste. Les personnes qui ont suivi ces cours provenaient de l’un ou l’autre de ces milieux : étudiants de dernière année, programmeurs, étudiants au MBA, CA et non-professionnels de l’informatique. Encore une fois, davantage de candidats masculins ont opté pour ces cours (60 %).

Diwakar Chittora, fondateur d’Intellipaat, a déclaré qu’avec la technologie qui transforme rapidement le monde des affaires et crée de nouvelles opportunités pour les professionnels, un nombre croissant de personnes optent pour des cours adaptés pour acquérir de nouvelles compétences et améliorer leurs compétences. « La plupart des professionnels qui ont opté pour des cours de perfectionnement continuent de développer leurs compétences. Avec 85 à 95 % de professionnels satisfaits de leurs compétences améliorées, nous pouvons nous attendre à une forte augmentation du nombre de personnes optant pour de tels cours à l’avenir », a-t-il déclaré.

