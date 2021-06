Trajet facile et fluide pour les Mumbaikars ! Le pont routier de la liaison Ghatkopar-Mankhurd devrait être bientôt ouvert

in

Le survol est censé aider à faciliter les déplacements entre l’Eastern Express Highway et Navi Mumbai. (image représentative)

Route de liaison Ghatkopar-Mankhurd : Après un long retard de trois ans, le survol de la route de liaison Ghatkopar-Mankhurd devrait être ouvert au public d’ici la mi-août. Les travaux de développement du survol de la route de liaison Ghatkopar-Mankhurd, qui est l’un des survols cruciaux, sont actuellement achevés à 97%, selon des responsables de la Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) cités dans un rapport d’IE. Le survol est censé aider à faciliter les déplacements entre l’Eastern Express Highway et Navi Mumbai. Les responsables du département des ponts de la Société ont déclaré que le projet global du survol est presque terminé et qu’il ne reste maintenant que des petits travaux tels que l’asphaltage et la peinture de certains tronçons du survol.

Satish Thosar, ingénieur en chef (responsable), département des ponts, a été cité dans le rapport disant que BMC espère que les travaux restants du pont aérien seront terminés d’ici la mi-août. Les travaux de construction du pont aérien de 2,1 kilomètres de long ont commencé en 2016 et la date limite initiale du projet était janvier 2019. En février dernier, le comité permanent de BMC a approuvé une proposition d’augmentation des coûts et de prolongation du délai pour le projet de pont aérien. Le coût du projet de survol a augmenté à Rs 713 crore par rapport au montant initial de Rs 576 crore. Pour retard, une amende de Rs 40 lakh a également été infligée à l’entrepreneur par le BMC.

Selon les responsables, le retard du projet est principalement dû à la construction d’un bras supplémentaire pour la décharge de Deonar. Un autre responsable de BMC a mentionné que le bras pour la décharge de Deonar est prêt et qu’il aidera les camions à ordures à atteindre le site en toute transparence. Le pont, une fois ouvert, apportera beaucoup de soulagement aux automobilistes, a ajouté le responsable.

Pendant ce temps, il y a eu une controverse sur le nom du survol. Rahul Shewale, un député de Shiv Sena a écrit au Maharashtra CM Uddhav Thackeray exigeant que le projet de survol porte le nom du saint soufi Moinuddin Chishti, selon le rapport. Alors qu’en décembre dernier, Manoj Kotak, un député du BJP avait écrit au BMC pour demander que le survol de la route de liaison Ghatkopar-Mankhurd porte le nom de Chattrapati Shivaji Maharaj, a ajouté le rapport.

