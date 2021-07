Trajet facile vers et depuis Bangalore! Indian Railways va reprendre six trains de banlieue à partir de cette date

La zone ferroviaire du sud-ouest a annoncé qu’elle redémarrera les services de cinq ensembles de trains MEMU ainsi que l’introduction d’un autre ensemble de trains MEMU, à partir du 15 juillet 2021.

Reprise des trains MEMU au Karnataka : Indian Railways est sur le point de redémarrer davantage de services ferroviaires afin d’aider les gens à se rendre à Bangalore et à sa banlieue. Récemment, la zone ferroviaire du sud-ouest a annoncé qu’elle redémarrera les services de cinq séries de trains MEMU ainsi que l’introduction d’une autre série de trains MEMU, à partir du 15 juillet 2021. Les services ferroviaires ont été arrêtés après que le gouvernement de l’État de Karnataka a imposé des restrictions en raison de la pandémie de Covid-19, selon un rapport d’IE. South Western Railways a déclaré que les trains aideront à relier la capitale du Karnataka à Marikuppam, Hosur et Bangarapet.

À partir de jeudi, les services quotidiens reprendront dans les deux sens sur les lignes Baiyappanahalli – Hosur (numéro de train 06259/06260), KSR Bengaluru – Hosur (numéro de train 06261/06262) et KSR Bengaluru – Marikuppam (numéro de train 06263/06264). Le nouveau service de train quotidien (numéro de train 07383/07384) est prévu entre Marikuppam et Bangarapet. Selon le rapport, le MEMU de 16 voitures circulera via Oargaum, Champion, Coromandel, Chinnakote H, BEML Nagar et Bangarapet. Le service de train commencerait quotidiennement à partir de la gare de Bangarapet à 5h30 et atteindra la gare de Marikuppam à 6h05. Pour l’autre sens, le train partira de la gare de Marikuppam à 20h50 et atteindra la gare de Bangarapet tous les jours à 21h25.

Les trains MEMU qui doivent circuler une fois par semaine reliant la ville de Bengaluru à ses villes satellites sont le numéro de train 06289/06290 entre Bangarpet – Kuppam, le train numéro 06292 entre Kuppam – KSR Bengaluru et le train numéro 06298/06297 entre Banaswadi – Bangarpet.

Il y a quelques jours, la zone ferroviaire du sud-ouest avait rétabli les services du train numéro 06081 Chennai Central – Mysuru Express Special, Train Number 06082 Mysuru – Chennai Central Express Special, Train Number 06319 Kochuveli – Banaswadi Express Special, Train Number 06320 Banaswadi – Kochuveli Express spécial, numéro de train 06129 Ernakulam Junction – spécial express Banaswadi et numéro de train 06130 Banaswadi – spécial express Ernakulam Junction.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gains, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.