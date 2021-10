Trakx.io est agréé en tant que fournisseur de services d’actifs numériques en France

Pour Angel Di Matteo @shadowargel

Ci-dessous, l’équipe Trakx.io partage les détails de cette nouvelle licence sur le marché français, et rend compte du lancement de sa plateforme pour les clients institutionnels.

Trakx.io annonce aujourd’hui que la société a été officiellement enregistrée en tant que Fournisseur de services d’actifs numériques (DASP) en France par l’AMF, l’autorité française de régulation des valeurs mobilières. C’est la première fois qu’une entreprise obtient une certification de ce type dans quatre licences indépendantes. Simultanément, le lancement de votre plateforme pour les clients institutionnels et les investisseurs particuliers qualifiés.

L’enregistrement VASP est devenu une obligation obligatoire en France à partir de janvier 2021 pour toute entreprise proposant des services d’actifs numériques. Le 20 juillet, Trakx.io a obtenu l’approbation de quatre licences :

Exploitation d’une plate-forme de négociation d’indices négociés avec des crypto-monnaies. Offrez des services de garde à vos clients. Échangez des actifs numériques contre des devises traditionnelles et numériques. Fournisseur de services d’actifs numériques.

À cet égard, le PDG et fondateur de Trakx, Lionel Rebibo, a déclaré :

« Bien que les actifs numériques soient une classe d’actifs relativement nouvelle, le secteur s’oriente vers des produits de gestion de portefeuille passifs. Les enregistrements VASP français accordés par l’AMF représentent une étape importante dans notre effort pour offrir une solution conforme dans laquelle les investisseurs peuvent négocier des actifs numériques en toute confiance … Nous sommes convaincus que cette reconnaissance est la première d’une longue liste, car nous attendons avec impatience être pleinement conforme dans toutes les juridictions dans lesquelles nous souhaitons opérer ».

À propos de Trakx

Trakx propose une large gamme de stratégies d’investissement dans les actifs numériques, en structurant des stratégies propriétaires dans des produits numériques décrits sous le nom d’indices de trading crypto (« CTI »).

Les CTI améliorent la diversification du portefeuille et réduisent également considérablement la complexité et les frais associés à la liquidation et à la définition des positions dans de nombreux actifs numériques et crypto-monnaies. À ce jour, Trakx propose 12 CTI à panier long et développe continuellement de nouveaux produits intelligents.

Soutenu par ConsenSys, BPI France et plusieurs business angels de premier plan, Trakx a été fondé en 2019 par Lionel Rebibo, qui a précédemment travaillé pour plusieurs hedge funds de renom.

Contacts

Lionel Rebibo, CEO et co-fondateur, lionel@trakx.io, tél : + 44 77 99 333 572 Laurent Barocas, CCO et co-fondateur, laurent@trakx.io, tél : + 44 78 94 420 149

Clause de non-responsabilité: Ceci est un communiqué de presse partagé par l’équipe Trakx. DiarioBitcoin n’approuve pas cette offre ou d’autres offres d’investissement, nous invitons donc les personnes intéressées à d’abord consulter les lois en vigueur dans leur pays de résidence avant d’opérer sur cette plate-forme ou sur d’autres.

