Tranquillement, la Fed publie les noms des banques qui ont obtenu des milliards de prêts d’urgence en pension en 2019

La Federal Reserve Bank de New York a discrètement publié les noms des banques qui ont saisi des milliards de dollars dans le cadre des opérations de prêt d’urgence de la Fed qui ont commencé le 17 septembre 2019 – des mois avant qu’il n’y ait une crise du COVID-19 partout dans le monde.

Les prêts d’urgence ont été accordés via les opérations d’Open Market à la Fed de New York. En vertu de la loi de réforme financière Dodd-Frank de 2010, les noms des banques, les montants en dollars empruntés, le taux d’intérêt et les garanties déposées doivent être rendus publics « le dernier jour du huitième trimestre civil suivant le trimestre civil au cours duquel la transaction couverte a été menée. » Étant donné que les prêts d’urgence ont été lancés au troisième trimestre de 2019, cela signifiait que huit trimestres s’étaient écoulés et que le public avait droit à l’information pendant au moins le mois de septembre 2019. (La Fed a le pouvoir de publier l’information plus tôt si elle choisit.)

Nous avons demandé les données à la Fed hier et avons été stupéfaits d’apprendre qu’elles avaient déjà été discrètement publiées sur le site Web de la Fed de New York, aucun média n’étant le plus avisé.

Les noms des banques et les montants ahurissants qu’elles ont empruntés à la Fed de New York ne correspondent pas à l’histoire officielle de l’époque – selon laquelle la crise de liquidité s’est produite parce que les entreprises américaines ont retiré de grandes quantités des banques afin d’effectuer des paiements d’impôts trimestriels. . Le fait que tant de prêts énormes aient fini par être accordés à des banques étrangères, ainsi qu’à Goldman Sachs et JPMorgan Securities, suggère qu’il s’agissait d’un problème de contrepartie de produits dérivés, potentiellement déclenché par la crise de la Deutsche Bank à l’époque.

Deutsche Bank est l’une des principales contreparties en produits dérivés des méga-banques de Wall Street. Elle a connu de sérieux problèmes tout au long de 2019. Sa tentative de fusion avec Commerzbank a échoué en avril 2019. Elle a annoncé un plan de licenciement de 18 000 travailleurs en juillet 2019 et prévoyait de créer une bonne banque/bad bank, isolant les actifs toxiques qu’elle prévoyait. vendre. Deutsche Bank avait subi des pertes au cours de trois des quatre années précédentes. Le cours de son action avait perdu 90 % de sa valeur au cours des douze dernières années et se négociait près d’un creux historique en septembre 2019. Le lundi suivant le début des opérations de prêt d’urgence, la Deutsche Bank a annoncé qu’elle déplacerait ses clients et son personnel de son unité de prime broker (qui accorde des prêts aux hedge funds) à BNP Paribas ainsi que ses opérations de trading électronique.

Le 17 septembre 2019, premier jour des opérations de prêt repo d’urgence, la Deutsche Bank a emprunté 1,5 milliard de dollars sous forme de prêt d’une journée. Le 24 septembre, la Deutsche Bank avait augmenté ses prêts repo à un jour à 7 milliards de dollars. Le 25 septembre, la Deutsche Bank a porté ses emprunts à un jour à 9 milliards de dollars. Le 27 septembre, Deutsche Bank a contracté un prêt à terme de 3 milliards de dollars sur 14 jours et a renouvelé 6 milliards de dollars en un prêt de 3 jours.

Cette première diffusion des données de la Fed ne couvre que les opérations de prêts d’urgence du 17 au 30 septembre 2019. Plus intéressante encore sera la prochaine diffusion des données du quatrième trimestre 2019, lorsque les sommes empruntées à la Fed de New York sous ses opérations de prêts en pension avaient connu une croissance exponentielle. Le 14 mars 2020, nous avons signalé que la Fed avait injecté plus de 9 000 milliards de dollars de prêts en pension à des banques anonymes.

Les données actuelles pour les 14 derniers jours de septembre 2019 montrent que Goldman Sachs et Nomura Securities International (qui fait partie d’une société financière japonaise) ont emprunté des sommes énormes dans le cadre des prêts repo à 14 jours de la Fed. Goldman Sachs avait 29,6 milliards de dollars de prêts repo à 14 jours en cours au 27 septembre, puis a contracté un prêt repo supplémentaire d’un jour de 5 milliards de dollars le 30 septembre. Nomura, au 27 septembre, avait 30 milliards de dollars de prêts à terme de 14 jours en cours.

Le 27 septembre, JPMorgan Securities avait un total de 20 milliards de dollars de prêts repo à 14 jours en cours. Le 30 septembre, JPMorgan Securities a contracté un prêt repo supplémentaire d’un jour de 8 milliards de dollars.

Le 17 septembre, le premier jour des opérations de prêt repo d’urgence, la Fed de New York a accordé un total de 53,15 milliards de dollars de prêts repo à un jour. JPMorgan Securities était le plus gros emprunteur avec 7,6 milliards de dollars, soit 14 % du total. JPMorgan Chase, l’organisation mère, possède la plus grande banque dépositaire des États-Unis. À ce moment-là, JPMorgan Chase détenait 1,6 billion de dollars de dépôts. Pourquoi aurait-elle besoin d’emprunter 7,6 milliards de dollars à la Fed de New York le tout premier jour de l’ouverture des opérations de prêt d’urgence ?

En plus des 7,6 milliards de dollars empruntés par JPMorgan Securities le premier jour des opérations de pension le 17 septembre, UBS Securities, une unité de la banque d’investissement multinationale suisse UBS, a emprunté 5,5 milliards de dollars, soit 10 % du total offert ce jour-là.

Également le premier jour : BNP Paribas Securities, qui fait partie de la banque d’investissement française, a pris 5 milliards de dollars sur les 53,15 milliards de dollars, soit 9 %. Goldman Sachs a également pris 5 milliards de dollars ou 9 % supplémentaires ; Citigroup a emprunté 3,5 milliards de dollars ; Nomura Securities a emprunté 3,5 milliards de dollars ; la succursale new-yorkaise de Société Générale, une banque d’investissement multinationale française, a emprunté 3 milliards de dollars ; l’unité de New York de la Banque de Nouvelle-Écosse a emprunté 2,5 milliards de dollars; Barclays Capital, qui fait partie de la banque britannique, a pris 2,4 milliards de dollars (il y avait de nombreux autres emprunteurs.) Voir la liste complète ici.

