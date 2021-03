Trans MMA Fighter appelle Spotify pour annuler Joe Rogan

L’ancien combattant trans d’arts martiaux mixtes Fallon Fox appelle maintenant à la suppression de Joe Rogan par Spotify à la suite de commentaires prétendument transphobes.

L’arrivée de Joe Rogan à Spotify continue d’être entourée de controverses, plus récemment à propos de déclarations prétendument anti-trans publiées par le podcasteur. Rogan, un critique de longue date pour autoriser les hommes en transition à participer à des sports de compétition féminins, a critiqué ouvertement les combattants de MMA comme Fallon Fox (entre autres), et a remis en question les éloges et l’adulation donnés aux personnes qui choisissent de faire la transition.

La semaine dernière, la riposte contre Rogan s’est poursuivie après que le podcasteur se soit demandé si la transition à elle seule était un motif de célébration. «Ce n’est pas faux», a déclaré Rogan lors d’une interview avec l’invité Jim Breuer, tout en notant qu’un certain sous-ensemble de la population a toujours voulu passer à un sexe différent. «Il y a des gens qui ont vraiment ces pensées. Le problème est que cela devient un sujet protégé et que vous êtes ensuite félicité pour avoir transféré votre sexe – pour avoir changé de sexe. Et puis ça devient passionnant pour les gens d’en parler, et ensuite on vous reproche même d’en avoir discuté d’une manière étrange.

«Et puis les gens qui ont été marginalisés pour être – comme des gens généralement stupides, s’ils transfèrent et deviennent un autre genre, alors ils sont félicités. Il y a beaucoup de gens qui sont idiots, mais ensuite ils deviennent trans, et maintenant, tout d’un coup, nous pensons qu’ils sont incroyables.

Cela a maintenant incité Fallon Fox – reconnu comme le premier athlète trans afro-américain – à demander le retrait de Rogan.

«Joe Rogan est à nouveau transphobe», a fustigé Fox sur Facebook. «Il a eu plus d’épisodes transphobes que vous ne pouvez le faire. Spotify doit déjà annuler son émission. «

L’empilement qui en a résulté était suffisamment prévisible, bien qu’il ne soit pas clair si Spotify envisage de prendre des mesures. Auparavant, Spotify avait résisté à la pression des employés qui avaient exigé de multiples actions contre Rogan à cause d’invités et de déclarations prétendument anti-trans.

Un point central pour les demandes des employés était une interview entre Rogan et Abigail Shrier, auteur de Irreversible Damage: The Transgender Craze Seducing Our Daughters. Dans l’interview, Shrier a vivement demandé si les femmes adolescentes (et plus jeunes) devraient être autorisées à subir des chirurgies de transition et des thérapies hormonales à une période de développement aussi précoce de leur vie.

Rogan s’est également heurté à Caitlin Jenner, en particulier à cause d’une blague debout selon laquelle Jenner a fait la transition après avoir été rendu fou par la famille Kardashian. Avec Fallon Fox, cependant, Rogan a été beaucoup plus sérieux dans ses critiques. «Tout d’abord, elle n’est pas vraiment une elle. C’est une personne transgenre postopératoire », a noté Rogan en 2013.« L’opération ne réduit pas la densité osseuse. Ça ne change pas. Vous regardez les mains d’un homme et vous regardez les mains d’une femme et elles sont construites différemment. Ils sont juste plus épais, ils sont plus forts, vos poignets sont plus épais, vos coudes sont plus épais, vos articulations sont plus épaisses. Juste la fonction mécanique du poinçonnage, un homme peut le faire beaucoup plus dur qu’une femme, point final.

Notamment, Rogan n’a pas reculé d’un pouce malgré la pression continue – et a directement répondu aux demandes des employés de Spotify. «Si vous avez un problème avec des gens qui disent de la merde terrible et que vous travaillez pour Spotify, vous devriez peut-être écouter certaines des paroles [on Spotify-hosted songs]. D’accord, parce que certaines des paroles et une partie de la putain de musique que vous jouez encore et encore font que ma merde est pâle en comparaison.

« Mais je comprends, vous êtes un gamin de 23 ans réveillé et vous travaillez pour cette entreprise et vous pensez que vous allez mettre le pied à terre, je comprends. »