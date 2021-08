Trans Siberian Orchestra annonce la tournée d’hiver 2021

Groupe de rock progressif multi-platine ORCHESTRE TRANSSIBÉRIEN (GRT) a annoncé sa très attendue tournée hiver 2021. Pour célébrer le 25e anniversaire de l’album phare du groupe “Réveillon de Noël et autres histoires”, l’extravagance multisensorielle de cette année débutera le mercredi 17 novembre avec des représentations à Green Bay et Council Bluffs, et visitera 59 villes pour 99 représentations à travers l’Amérique avant de se terminer le jeudi 30 décembre à Cleveland et St. Louis.

Certifié trois fois platine par le Association de l’industrie de l’enregistrement d’Amérique (RIAA) pour avoir vendu trois millions d’exemplaires aux États-Unis, “Réveillon de Noël et autres histoires” est l’un des albums de Noël les plus vendus de tous les temps. Y compris le méga-hit “Réveillon de Noël/Sarajevo 12/24”, l’album a donné naissance à la tradition des vacances rock qui rassemblent toute la famille et qui a maintenant été jouée par plus de 17 millions de fans à travers le pays.

Préventes pour GRT membres du fan club se tiendra le jeudi 9 septembre à 10h heure locale et le vendredi 10 septembre à 10h heure locale. Des préventes supplémentaires auront lieu le lundi 13 septembre et le jeudi 16 septembre, tous deux à 10 h, heure locale. La vente grand public débutera le vendredi 17 septembre à 10 heures, heure locale.

Un produit de la vision et de l’imagination de GRTle défunt fondateur/compositeur/parolier de Paul O’Neill, “Le réveillon et autres histoires” suit une histoire qui se déroule la veille de Noël lorsqu’un jeune ange est envoyé sur Terre pour ramener ce qui est le mieux représentatif de l’humanité. favori suivant GRT thèmes des « étrangers aidant les étrangers » et « la gentillesse des autres », “Le réveillon et autres histoires” emmène des auditeurs du monde entier pour aider à réunir une jeune fille avec son père désemparé.

L’album et la tournée présentent des favoris des fans tels que “Ornement”, ” Promesses à tenir “, “Ce jour de Noël”, “O’ Come All Ye Fidèles”, “Bon Roi Joie” et l’épopée “Bar de la vieille ville”. L’opéra rock présente également de tels GRT classiques comme “Réveillon de Noël/Sarajevo 12/24”. De plus, la visite profitera d’un deuxième ensemble contenant certains des GRTles plus grands succès et plaisirs des fans, y compris “Canon de Noël”, “Sorciers en hiver” et beaucoup plus.

GRTdirecteur musical et guitariste principal de Al Pitrelli a déclaré : « Après une année incroyablement éprouvante pour tout le monde, nous sommes plus que ravis de pouvoir dire que nous apportons « Le réveillon de Noël et autres histoires » retour à vous tous.

“Nous avons été étonnés de la participation au livestream de l’année dernière et du nombre d’entre vous qui ont continué à célébrer cette tradition que nous avons créée ensemble.

« Cela fait 25 ans que Paul nous a tous fait découvrir ce conte intemporel. Célébrons ensemble cet événement marquant.

« Que Dieu vous bénisse et reste en sécurité tout le monde. »

Des dates de tournée:

17 novembre – Green Bay, WI – Centre de Resch *



17 novembre – Council Bluffs, IA – Mid America ^



18 novembre – Sioux Falls, SD – Denny Sanford Premier Center ^



19 novembre – State College, Pennsylvanie – Bryce Jordan Center ^



20 novembre – Hershey, PA – Giant Center *



20 novembre – Denver, CO – Ball Arena *



21 novembre – Wilkes Barre, PA – Mohegan Sun Arena à Casey Plaza *



21 novembre – Colorado Springs, CO – World Arena *



23 novembre – Salt Lake City, UT – Vivint Arena *



24 novembre – Rochester, NY – Blue Cross Arena ^



26 novembre – Manchester, NH – SNHU Arena *



26 novembre – Spokane, WA – Spokane Arena ^



27 novembre – Worcester, MA – Centre DCU *



27 novembre – Seattle, WA – Climate Pledge Arena *



28 novembre – Uncasville, CT – Mohegan Sun *



28 novembre – Portland, OR – Centre Moda *



01 décembre – Nashville, TN – Bridgestone Arena ^



01 décembre – San José, Californie – Centre SAP ^



02 décembre – Cincinnati, OH – Heritage Bank ^



02 décembre – Fresno, CA – Save Mart Center ^



03 déc. – Toledo, OH – Huntington Center *



03 déc. – Sacramento, CA – Centre Golden 1 *



04 décembre – Dayton, OH – Centre Nutter *



04 déc. – Ontario, CA – Toyota Arena *



05 déc. – Grand Rapids, MI – Van Andel Arena *



05 déc. – Phoenix, AZ – Footprint Center *



08 décembre – Columbia, SC – Colonial Life Arena ^



08 décembre – Oklahoma City, OK – Chesapeake Energy Arena ^



09 décembre – Greensboro, Caroline du Nord – Colisée de Greensboro ^



09 décembre – Austin, TX – Frank C. Erwin, Jr. Special Events Center ^



10 déc. – Greenville, SC – Bon Secours *



10 décembre – San Antonio, Texas – Centre AT&T *



11 décembre – Charlotte, Caroline du Nord – Centre du spectre *



11 décembre – Dallas, Texas – American Airlines *



12 décembre – Atlanta, GA – Gas South Arena *



12 décembre – Houston, Texas – Toyota Center *



15 décembre – Raleigh, Caroline du Nord – PNC Arena ^



15 décembre – Birmingham, AL – BJCC ^



16 décembre – Charlottesville, VA – John Paul Jones Arena ^



16 décembre – Jacksonville, Floride – VyStar Veterans Memorial Arena ^



17 décembre – Philadelphie, Pennsylvanie – Wells Fargo *



17 décembre – Sunrise, Floride – BB&T Center ^



18 décembre – Belmont, NY – UBS Arena *



18 décembre – Orlando, Floride – Centre Amway *



19 décembre – Allentown, Pennsylvanie – Centre PPL *



19 décembre – Tampa, Floride – Amalie Arena *



21 décembre – Buffalo, NY – KeyBank Center ^



22 décembre – Newark, NJ – Prudential Center *



22 décembre – Indianapolis, IN – Banker’s Life Fieldhouse *



23 décembre – Washington, DC – Capital One Arena *



23 décembre – Chicago, IL – Allstate Arena *



26 décembre – Columbus, OH – Nationwide Arena *



26 décembre – Milwaukee, WI – Forum Fiserv *



27 décembre – St. Paul, MN – Xcel Energy Arena *



28 décembre – Détroit, MI – Little Caesars Arena *



29 décembre – Pittsburgh, PA – PPG Paints Arena *



29 décembre – Kansas City, MO – T-Mobile Center *



30 décembre – Cleveland, OH – Rocket Mortgage Fieldhouse *



30 décembre – St. Louis, MO – Enterprise Center *

* représentations en matinée et en soirée



^ représentation en soirée

Depuis ses débuts en tournée, GRT a joué plus de 2 000 spectacles de tournée hivernale pour environ 17 millions de fans, avec des recettes de tournée de plus de 725 millions de dollars, et a vendu plus de 12 millions d’albums et de DVD. Année après année, GRT atteint les sommets des charts nationaux et mondiaux. Récemment en juin 2020, GRT a été classé n°1 sur Étoile du sondage le magazine Worldwide Ticket Sales Top 100 Tours Mid Year Chart, n°2 sur le Top 100 North American Tours Mid Year Chart et n°3 sur le Top 100 Worldwide Tours Mid Year. En décembre, GRT a été classé n ° 2 sur Étoile du sondageLe palmarès des 200 meilleures tournées nord-américaines de fin d’année et n° 3 du palmarès des 100 meilleures tournées de fin d’année des ventes de billets dans le monde. En 2009, Étoile du sondage classé GRT au n°20 du “Top Tour(s) of the Decade” et Panneau d’affichage mis GRT au n ° 25 sur ses « Meilleurs artistes en tournée de la décennie ».

GRT reste l’un des groupes de rock les plus charitables. Encore une fois, GRT donnera au moins 1 $ sur chaque billet vendu à une œuvre caritative. À ce jour, environ 16 millions de dollars ont été donnés par le groupe.