Transactions avec Polygon MATIC maintenant dans Nexo

La sélection d’actifs numériques de Nexo s’élargit à la vitesse de la lumière. Les membres de la communauté des crypto-monnaies peuvent désormais acheter, échanger, emprunter et gagner un intérêt impressionnant pour le MATIC de Polygon (MATIC / USD) sur l’échange de crypto-monnaie, a appris Invezz dans un communiqué de presse.

Achetez, échangez, gagnez et empruntez – le tout en excellent état

Les utilisateurs peuvent acheter MATIC sur l’échange et l’avoir dans leur portefeuille en quelques secondes. L’échange de MATIC dans Nexo est également instantané. S’ils le souhaitent, les utilisateurs peuvent gagner jusqu’à 20% d’intérêt sur MATIC, qui est payé quotidiennement selon les conditions promotionnelles en vigueur. À long terme, ils peuvent continuer à générer des rendements élevés. Enfin, il est possible d’emprunter contre le jeton Polygon natif à des taux aussi bas que 6,9% APR.

Augmentation des ressources blockchain

Le réseau multi-chaînes de Polygon fonctionne sur la blockchain Ethereum (ETH / USD), rendant l’infrastructure disponible pour faciliter les réseaux blockchain qui peuvent interagir en dehors de la chaîne principale Ethereum. Les parachaines deviennent de plus en plus importantes de minute en minute. Par conséquent, les plates-formes progressivement orientées comme Nexo personnalisent leurs services pour augmenter les ressources qui prennent en charge les chaînes de blocs dans le but ultime d’améliorer l’évolutivité et l’interopérabilité dans l’ensemble de l’industrie.

Achetez MATIC chez NEXO

Acheter MATIC chez Nexo est sûr, instantané et sans effort. Les paires suivantes sont disponibles :

MATIC / BTC MATIC / ETH MATIC / BNB MATIC / USDC MATIC / USDT MATIC / USD MATIC / EUR MATIC / GBP

Gagnez au MATIC

Nexo’s Earn Crypto Interest permet aux utilisateurs de gagner sans effort des revenus passifs. Si vous achetez MATIC en bourse avant le 3 janvier 2022, vous êtes admissible à un intérêt quotidien pouvant atteindre 20 %. Le taux d’intérêt exact dépend du niveau. Pour chaque niveau, les tarifs promotionnels suivants s’appliquent :

Platine : Taux maximum – 20 %. Taux normal – 16%. Or : Taux maximum – 17%. Taux standard – 13%. Argent : Taux maximum – 16,25%. Taux standard – 12,25%. Base : Taux maximum – 13%. Taux normal – 10%.

Prêt contre MATIC

Enfin, les utilisateurs peuvent profiter des Instant Crypto Credit Lines ™ de Nexo pour emprunter des pièces stables ou de l’argent contre MATIC à des taux commençant à partir de 6,9% APR. Les limites supérieures sont assez élevées – il est possible d’emprunter jusqu’à 2 millions de dollars.

De plus, les demandes peuvent être approuvées en quelques secondes. Aucune information personnelle ou vérification de crédit n’est requise. Les emprunteurs peuvent annuler leurs prêts à tout moment. Ils peuvent effectuer des versements échelonnés ou rembourser le prêt en totalité.

La publication Transactions avec Polygon MATIC maintenant sur Nexo est apparue en premier sur Invezz.