Transactions de grande valeur qui peuvent vous donner droit à un avis d’imposition sur le revenu – Consulter la liste complète

Les dépôts et retraits d’espèces sur un compte bancaire dépassant la limite de Rs 10 lakh au cours d’un exercice doivent être révélés aux autorités fiscales.

Si une personne effectue des transactions en espèces de grande valeur, il est fort possible qu’elle reçoive un avis du service des impôts sur le revenu. Les transactions de grande valeur doivent toujours être signalées au service des impôts sur le revenu si la valeur dépasse un certain seuil. Le département informatique a conclu des accords avec plusieurs agences gouvernementales pour obtenir les dossiers financiers des personnes qui se livrent à des transactions de grande valeur mais ne les signalent pas lors du dépôt de leur déclaration.

Voici quelques opérations pour lesquelles vous pourriez recevoir un avis du Service des impôts sur le revenu :

Effectuer des dépôts de grande valeur dans des FD bancaires

Les dépôts en espèces à la banque FD ne doivent pas dépasser Rs 10 lakh. Il est conseillé à un déposant bancaire effectuant un dépôt en espèces sur un compte bancaire FD qu’il ne doit pas dépasser le cap de Rs 10 lakh. La Commission centrale des impôts directs (CBDT) a annoncé que les banques doivent révéler si les dépôts individuels dépassent la limite prescrite dans un ou plusieurs dépôts à terme.

Effectuer des dépôts sur des comptes d’épargne

Le plafond de dépôt en espèces sur un compte bancaire est de Rs 10 lakh. Si le titulaire d’un compte d’épargne dépose plus de Rs 10 lakh au cours d’un exercice financier, le Département de l’impôt sur le revenu peut signifier un avis d’impôt sur le revenu.

Par conséquent, les dépôts et retraits d’espèces sur un compte bancaire dépassant la limite de Rs 10 lakh au cours d’un exercice doivent être révélés aux autorités fiscales. Dans les comptes courants, le plafond est de Rs 50 lakh.

Payer les factures de carte de crédit

Selon CBDT, le paiement de Rs 1 lakh ou plus en espèces contre les factures de carte de crédit doit être signalé. De plus, si un paiement de Rs 10 lakh ou plus est effectué au cours d’un exercice pour régler des factures de carte de crédit, le paiement doit être divulgué au service des impôts. Cependant, la principale préoccupation cruciale est l’impôt sur le revenu qui s’applique aux transactions par carte de crédit. Vous devez vérifier que vous ne dépassez pas le plafond de dépenses de votre carte de crédit, car l’administration fiscale garde une trace des transactions par carte de crédit car les détails de votre carte de crédit sont liés à votre carte PAN et peuvent donc être facilement surveillés en ligne par le gouvernement. Toute transaction importante doit être révélée lors du dépôt du RTI.

Achat ou vente d’un immeuble

Le registraire de la propriété doit avoir à révéler tout investissement ou vente de biens immobiliers pour un montant de Rs 30 lakh ou plus aux autorités fiscales. La transaction d’achat/vente de propriété doit être déclarée sur votre formulaire n° 26AS. Dans le cas où vous achetez ou vendez une propriété pour plus de Rs 30 lakh, vous êtes également sur le radar du Département de l’impôt sur le revenu. Le service des impôts sur le revenu peut examiner si l’acheteur a déclaré les revenus dans sa déclaration de revenus.

Transactions en espèces liées aux actions, aux fonds communs de placement, aux débentures et aux obligations

Certaines personnes qui investissent dans des fonds communs de placement, des actions, des obligations ou des obligations doivent s’assurer que leur transaction en espèces dans ces investissements ne dépasse pas Rs 10 lakh. Le service informatique a créé une déclaration annuelle d’informations (AIR) des transactions financières pour retracer les transactions de grande valeur des contribuables. Les agents des impôts recueilleront sur cette base des détails sur les transactions inhabituelles de grande valeur au cours d’un exercice financier particulier. Si une dépense ou une transaction a été répertoriée comme une transaction de grande valeur, vérifiez la section AIR de votre formulaire 26AS. La PARTIE -E du formulaire 26AS combine des détails sur les transactions financières de grande valeur.

Vente de devises et dépenses de change

Un montant de Rs 10 lakh ou plus au cours d’un exercice financier reçu par tout individu pour la vente de devises étrangères, ainsi que tout crédit dans cette devise, par le biais d’une carte de débit ou d’une carte de crédit ou d’une assurance de chèque de voyage, traite ou autres instruments, devrait être notifié à la Direction des Impôts sur le Revenu.

(Par Amit Gupta, MD chez SAG Infotech)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.