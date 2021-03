Transactions en ligne récurrentes: la Reserve Bank of India prolonge le délai de traitement; Voici pourquoi

Image de représentation RBI: .

La Reserve Bank of India a prolongé le délai de traitement des transactions en ligne récurrentes. La RBI avait publié un cadre pour le traitement des mandats électroniques sur les transactions en ligne récurrentes en août 2019. Cela était initialement applicable aux cartes et aux portefeuilles, mais a ensuite été étendu pour couvrir les transactions UPI (Unified Payments Interface) également en janvier 2020.

La RBI a déclaré aujourd’hui (31 mars 2021) dans un communiqué que l’exigence d’un facteur d’authentification supplémentaire (AFA) a rendu les paiements numériques en Inde sûrs et sécurisés.

«Dans l’intérêt de la commodité du client et de la sécurité de l’utilisation des paiements en ligne récurrents, le cadre imposait l’utilisation de l’AFA lors de l’enregistrement et de la première transaction (avec assouplissement pour les transactions ultérieures jusqu’à une limite de 2 000 ₹, depuis améliorée à 5 000 ₹). comme notification préalable à la transaction, possibilité de retirer le mandat, etc. », a déclaré la RBI.

«L’objectif principal du cadre était de protéger les clients contre les transactions frauduleuses et d’améliorer la commodité des clients», a-t-il ajouté.

La banque centrale a déclaré que sur la base d’une demande de l’Association des banques indiennes (IBA) pour une prolongation du délai jusqu’au 31 mars 2021, afin de permettre aux banques d’achever la migration, la Banque de réserve avait conseillé aux parties prenantes en décembre 2020 de migrer vers le cadre d’ici le 31 mars 2021. «Ainsi, suffisamment de temps a été accordé aux parties prenantes pour se conformer au cadre.»

Cependant, la RBI a noté que le cadre n’a pas été pleinement mis en œuvre même après la prolongation du délai.

«Cette non-conformité est notée avec une vive préoccupation et sera traitée séparément. Le retard dans la mise en œuvre par certaines parties prenantes a donné lieu à une situation d’éventuels désagréments et défaillances du client à grande échelle. Pour éviter tout désagrément pour les clients, Reserve Bank a décidé de prolonger de six mois le délai de migration des parties prenantes vers le cadre, soit jusqu’au 30 septembre 2021. Tout retard supplémentaire pour garantir l’adhésion complète au cadre au-delà du délai prolongé attirera une action de surveillance rigoureuse », a déclaré RBI.

La RBI a également publié une circulaire informant de ce qui précède.

