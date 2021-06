Transactions et enchères solaires/éoliennes : le sentiment des investisseurs ne tolérera pas trop de chocs

Bien que les tarifs gagnants aient été de 2,78 à 2,81 Rs par kWh, GUVNL souhaite un tarif encore plus bas.

L’Uttar Pradesh étant le dernier d’une liste d’États réticents à honorer les offres d’énergie solaire gagnantes, les qualifiant d'”infructueuses”, la réputation de l’Inde pour le respect du caractère sacré des contrats a pris un autre coup. Les tarifs de la capacité d’énergie renouvelable ont fortement baissé au cours des deux dernières années, à des niveaux de 2 à 2,25 roupies par unité ou même moins. Cela a incité une poignée de discoms à ignorer les contrats signés plus tôt à des tarifs plus élevés. C’est le gouvernement dirigé par Jaganmohan Reddy dans l’Andhra Pradesh qui a d’abord renié les accords d’achat d’électricité (PPA) pour environ 7 000 MW de capacité éolienne et solaire, contractés à 4,40 Rs par unité. Plus récemment, le Gujarat Urja Vikas Nigam Ltd (GUVNL) a annoncé qu’il relancerait l’appel d’offres pour le PPA pour le parc solaire de 700 MW de Dholera. Bien que les tarifs gagnants aient été de 2,78 à 2,81 Rs par kWh, GUVNL souhaite un tarif encore plus bas.

Le gouvernement de l’UP peut croire que la décision ne peut pas être contestée car aucune lettre d’intention (LoI) n’a été envoyée et aucun PPA n’a été signé. Cependant, les trois lauréats, dont l’un est un consortium étranger, auraient l’intention de déplacer la cour d’appel de l’électricité (Aptel). Pour leur défense, les producteurs affirment avoir simplement accepté la demande de l’UPNEDA de proroger la validité de leurs garanties bancaires et n’étaient en aucun cas responsables de l’annulation de l’enchère. La remarque de l’UPNEDA dans une lettre aux gagnants selon laquelle « il semble très probable qu’une nouvelle offre puisse offrir de meilleurs tarifs pour les consommateurs d’électricité de l’Uttar Pradesh… » suggère que la décision a été prise en vue d’explorer de nouvelles offres à des tarifs plus bas. Le tarif découvert de 3,17 Rs par unité est, sans aucun doute, beaucoup plus élevé que les 2,69 Rs par unité découverts lors d’une vente aux enchères en mai, et il est tout à fait possible qu’une nouvelle vente aux enchères entraîne un tarif inférieur. Cependant, les enchères qui ont été conclues ne peuvent pas être ignorées.

Les experts estiment que les coûts du projet devraient augmenter, le droit de douane de base (BCD) sur les modules et les cellules devant être porté à 40 % et 25 %, respectivement, à partir d’avril 2022. Il est peu probable que le droit de sauvegarde sur les modules et les cellules soit de 15 %. qui expire fin juillet sera réimposé. Par conséquent, l’augmentation des tarifs, après l’imposition de la BCD, pourrait être de 20 à 50 paise par unité. Déjà, certains fabricants chinois ont augmenté les prix des cellules et modules. Avec la différence dans les tarifs se rétrécissant, les projets où les tarifs sont inférieurs à 3 Rs par unité sont moins susceptibles d’être retardés ou même annulés. Néanmoins, le manque de respect pour les investissements des producteurs ternit l’image du pays et met en péril les objectifs de l’Inde en matière d’énergies renouvelables. À moins d’une résolution rapide, les capacités d’énergie renouvelable ciblées n’apparaîtront pas comme prévu. Le ministère de l’Énergie de l’Union envisageait un mécanisme de recours juridique exclusif pour traiter l’exécution des contrats, mais cela ne s’est pas encore matérialisé. Même si c’est le cas, il est peu probable qu’il puisse imposer le poids pour dissuader les discoms ou les producteurs de faire appel devant les tribunaux supérieurs. Alors que des entités du gouvernement central comme la SECI et la NTPC, qui sont financièrement solides, vendent aux enchères plus de puissance – leur part devrait passer de 20 % en mars 2020 à environ 30 % en mars 2022 – en fin de compte, l’État doit se comporter davantage. de manière responsable. En fait, quelques projets – environ une capacité de 18 à 19 GW – soumis par SECI restent également suspendus car les PPA n’ont pas été signés. À l’heure actuelle, l’objectif de l’Inde de mettre en place 175 GW de capacité d’énergie renouvelable d’ici 2022 semble hors de portée.

