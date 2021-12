Transactions par carte : RBI prolonge la date limite de tokenisation jusqu’en juin 2022

Le nouveau système ne stockera pas le numéro de carte à 16 chiffres et la date d’expiration lorsqu’une transaction numérique est effectuée sur un site Web.

La Reserve Bank of India (RBI) a prolongé jeudi la date limite de passage à la tokenisation des données pour les transactions par carte au 30 juin 2022. La décision intervient alors que les acteurs des paiements et les commerçants demandent plus de temps. La notification demande que les détails de la carte client stockés par les commerçants et les passerelles de paiement soient purgés à compter du 30 juin. Données CoF (card-on-file) par des entités autres que les émetteurs de cartes et les réseaux de cartes.

Le nouveau système ne stockera pas le numéro de carte à 16 chiffres et la date d’expiration lorsqu’une transaction numérique est effectuée sur un site Web. Le paiement sera effectué via un processus appelé tokenisation par lequel les détails de la carte sont remplacés par un code ou un jeton unique. Cela empêche les détails de la carte d’être exposés et améliore la sécurité des données. Seuls les émetteurs de cartes et les réseaux de cartes peuvent stocker les données des clients. La notification initiale de mars 2020 interdisait aux agrégateurs de paiements et aux commerçants embarqués de stocker les données de carte (CoF) à partir du 30 juin 2021.

Parallèlement, certains grands commerçants ont déjà demandé à leurs clients de passer au cadre de la tokenisation. Mastercard et Google Pay se sont associés pour offrir des services de tokenisation pour certaines applications permettant aux utilisateurs de payer avec leurs cartes sans avoir à partager leurs informations d’identification avec un tiers.

