Transactions quotidiennes sur le réservoir Polygon (MATIC) après la randonnée au gaz pour lutter contre le spam

AnTy12 octobre 2021

Les transactions quotidiennes sur la couche Ethereum Polygon ont considérablement chuté après que l’équipe a décidé de pousser une mise à jour du client pour augmenter le gaz minimum pour lutter contre le spam et améliorer la santé du réseau.

« Même si tous les validateurs adoptent ce paramètre, les prix du gaz devraient toujours rester extrêmement bas (0,001 $ – 0,01 $) pour les utilisateurs finaux », a déclaré l’équipe samedi.

Le 9 octobre, le jour où l’équipe de Polygon a tweeté sa décision, les transactions quotidiennes sont tombées à environ 2,9 millions, contre plus de 6 millions plus tôt ce mois-ci et plus de 7 millions le 26 septembre. En avril de cette année, le réseau a commencé à voir traction et a atteint un niveau record à 9,17 millions à la mi-juin.

Les membres de la communauté n’étaient pas ravis de la décision de l’équipe d’augmenter les frais, beaucoup n’étant pas d’accord avec elle tandis que d’autres disaient que cette augmentation est trop drastique.

L’équipe maintient quant à elle que le prix minimum du gaz n’est pas un paramètre au niveau du réseau ou une mise à niveau, mais plutôt un paramètre au niveau du client, car ces validateurs sont libres de décider s’ils souhaitent augmenter les frais.

« Ceci est un paramètre facultatif pour les nœuds/clients Polygon PoS. » « Polygon PoS est un réseau décentralisé, il appartient donc entièrement aux validateurs de décider s’ils accepteront cette valeur ou configureront leurs nœuds sur une autre valeur. »

Cependant, l’équipe de Polygon a déjà apporté les modifications aux nœuds qu’ils exploitent avant de les partager avec la communauté.

Le résultat moyen du gaz a grimpé en flèche et s’est maintenu au-dessus de 50 Gwei depuis lors, ce qui est probablement la cause de la baisse substantielle du nombre de transactions quotidiennes.

Polygon est la sixième plus grande blockchain par actif, verrouillée à 4,29 milliards de dollars, contre un pic de 10,54 milliards de dollars le 15 juin. Récemment, Polygon a dépassé Ethereum en adresses actives quotidiennes.

