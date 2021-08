Transférer des actifs entre Ethereum (ETH) et Polygon ? Cela aidera ⋆ Crypto nouveaux médias

Biconomy, une infrastructure de construction de réseaux de relais multichaînes pour simplifier l’expérience Ethereum et Web 3.0, a annoncé aujourd’hui le lancement de son réseau principal Hyphen, selon une version partagée avec CryptoSlate.

Le protocole permet des transferts de jetons instantanés et à faible coût entre différentes chaînes de blocs.

Pourquoi avoir besoin d’un pont Ethereum-Polygon ?

Les L2 ont vu une augmentation exponentielle de la demande avec des centaines de dApps se déplaçant vers Polygon pour obtenir des transactions plus rapides et des frais de gaz moins chers. Cependant, l’expérience utilisateur pour entrer et sortir de Polygon est compliquée et prend du temps.

Le lancement de Hyphen permettra aux utilisateurs d’effectuer des transferts USDC et USDT entre Ethereum et Polygon, facilitant ces transferts en quelques secondes, plutôt que les 30 minutes à plusieurs heures qu’il faut actuellement.

“En moyenne, pour transférer des fonds des blockchains Layer2 vers Layer1, cela peut prendre de 40 minutes à 7 jours pour que les utilisateurs reçoivent leurs fonds”, a déclaré Sachin Tomar, CTO de Biconomy.

Il a ajouté: «Plus précisément, il faut actuellement environ 40 à 50 minutes pour obtenir des jetons ERC20 du réseau Polygon à Ethereum via leur pont natif. Cela se traduit par des effets de réseau affaiblis, une faible composabilité et une expérience globale plus difficile pour l’utilisateur final. Le trait d’union résout ce problème.

Instantané et plus

Hyphen permet aux développeurs d’offrir des transferts de valeur instantanés entre les chaînes EVM, divers L2 et les sidechains. Il permet également une intégration rapide de L1 à L2, résolvant davantage les problèmes de mise à l’échelle et de congestion sur Ethereum.

Il s’agit d’un réseau d’autoroutes qui relie les communautés L2 tout en accélérant les effets de réseau et en augmentant la composabilité et l’interopérabilité.

En maintenant et en rééquilibrant la liquidité des jetons des deux côtés de la chaîne et en transférant instantanément les jetons sur la deuxième chaîne après avoir accepté les jetons sur la première chaîne, il est en mesure de fournir un transfert de fonds moins cher et instantané à travers les écosystèmes blockchain.

« Il est évident que l’avenir du web3.0 sera multichaîne, mais l’ETH 2.0 ne peut à lui seul embarquer le prochain milliard d’utilisateurs », a expliqué Sachin Tomar, CTO de Biconomy. La balle est désormais dans le camp des utilisateurs de Polygon.

