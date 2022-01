Transférer l’actualité en direct: le plan alternatif de Chelsea à Digne, la crise de Ronaldo à Man Utd

Tenez-vous au courant de toutes les dernières nouvelles et potins sur les transferts ci-dessous (Photo: .)

Nous ne sommes qu’à 10 jours de la fenêtre de transfert de janvier et de nombreuses affaires importantes sont encore en cours de discussion alors que les équipes cherchent à renforcer leurs rangs avant la seconde moitié de la saison.

Aujourd’hui, Philippe Coutinho devrait subir un examen médical avant de finaliser son transfert de prêt de Barcelone à Aston Villa.

Nous vous apporterons également des mises à jour sur la recherche par Chelsea d’un nouvel arrière gauche avec Thomas Tuchel désespéré de trouver une couverture pour Ben Chilwell, blessé.

Quant à Manchester United, il y a déjà des spéculations sur l’avenir de Cristiano Ronaldo avec l’attaquant qui aurait eu des discussions de crise avec son agent Jorge Mendes.

Dans le nord de Londres, l’avenir de Tanguy Ndombele à Tottenham est également incertain après avoir été hué par les fans des Spurs lors de leur victoire 3-1 en FA Cup contre Morecambe dimanche.

Suivre Metro.co.ukLe blog de transfert LIVE de ci-dessous pour des mises à jour régulières.



PLUS : Tirage au sort complet du quatrième tour de la FA Cup alors que Manchester United, Chelsea, Arsenal et Liverpool découvrent leur sort



PLUS : Thomas Tuchel rend la demande de transfert de Chelsea pour Emerson Palmieri avec l’accord de Lucas Digne maintenant improbable

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page sport.

Suivez Metro Sport pour les dernières nouvelles sur

Facebook, Twitter et Instagram.





window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();