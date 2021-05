Transférer les actualités EN DIRECT! Kane, Lukaku, Sancho en dernier; Arsenal, Chelsea FC, Man Utd, Tottenham, Liverpool potins aujourd’hui

La saison européenne des clubs est terminée, c’est donc l’heure des Euros… et du mercato estival.

Avec une campagne 2020/21 épuisante et de nombreux joueurs de haut niveau occupés à se préparer pour un été chargé aux Championnats d’Europe, cela pourrait être une fenêtre décousue alors que les clubs tentent d’améliorer leurs équipes au milieu d’un énorme tournoi.

La pandémie signifie que peu de clubs ont échappé à un coup financier, bien que nous soyons susceptibles de voir des accords plus importants que lors des deux dernières fenêtres – en particulier avec certains attaquants de classe mondiale potentiellement disponibles.

Harry Kane a l’intention de quitter Tottenham, et bien que son esprit soit tourné vers l’Angleterre pour l’Euro, Man City, Manchester United et Chelsea s’intéressent tous à la star des Spurs.

La défaite de City en finale de la Ligue des champions contre Chelsea, associée à la sortie de Sergio Aguero, pourrait inciter la hiérarchie de la ville à livrer un attaquant de classe mondiale à Pep Guardiola – mais Thomas Tuchel et Ole Gunnar Solskjaer veulent également Kane, ce devrait donc être une bataille féroce. .. et c’est avant même de jeter dans la chance de Mauricio Pochettino de revenir au nord de Londres et de convaincre Kane de rester.

L’avenir de Romelu Lukaku à l’Inter Milan est désormais considéré comme incertain après la sortie d’Antonio Conte. Le Borussia Dortmund a peut-être fait juste assez pour garder Erling Haaland pour une autre saison après s’être qualifié pour la Ligue des champions, mais Jadon Sancho pourrait être en mouvement avec Man Utd prêt à revenir avec une autre offre pour l’ailier anglais.

Liverpool a déjà fait son entrée sur le marché en signant le défenseur du RB Leipzig Ibrahima Konate, et ne s’arrêtera peut-être pas là car ils tentent de récupérer leur couronne de Premier League après avoir été destitué par Man City.

Quant à Cristiano Ronaldo, son avenir à la Juventus n’est pas clair après que les géants italiens ont terminé quatrièmes de Serie A… et un retour sensationnel à Old Trafford reste une faible possibilité.

Tottenham veut Conte et Paratici

Six semaines après le limogeage de Jose Mourinho, Tottenham se rapproche d’un autre ancien manager de Chelsea pour le remplacer.

Selon Sport Italia, les Spurs étudient la possibilité d’embaucher à la fois Antonio Conte et l’ancien directeur sportif de la Juventus Fabio Paratici.

Cependant, le Real Madrid mène la course à la signature de Conte tandis que la petite question de la disponibilité de Mauricio Pochettino est en suspens – plus à ce sujet sous peu.

Arsenal obtient un coup de pouce pour Bissouma

Arsenal a peut-être été stimulé dans sa poursuite d’Yves Bisouma de Brighton.

Les Gunners seraient intéressés par le milieu de terrain de 24 ans alors que Mikel Arteta cherche à améliorer la pire saison du club depuis une génération.

Bissouma serait favorable à un transfert à Arsenal par rapport à tout autre club et le directeur général de Brighton, Paul Barber, est ouvert au départ du joueur cet été.

“Je ne le vois pas du tout comme négatif”, a-t-il déclaré à .. “Plus les grands clubs s’intéressent à nos joueurs, plus nous allons bien, donc j’en suis ravi. Nous savons que certains de nos meilleurs joueurs ne seront pas avec nous pour toujours et, si la bonne offre arrive – et ce doit être la bonne offre – et ils veulent partir, alors ils peuvent partir.

“Si nous avons des joueurs qui partent, alors nous avons des renforts en interne et nous pouvons nous lancer sur le marché des transferts. Nous regardons toujours vers l’avenir, nous essayons toujours de rechercher les meilleurs jeunes joueurs et de les amener dans notre équipe, ou les prêter. C’est une partie très importante de ce que nous faisons. “

Kane et Jésus échangent

Tottenham pourrait être tenté par un accord joueur plus cash impliquant Harry Kane et l’attaquant de Manchester City Gabriel Jesus, rapporte le Star.

Kane veut partir à la recherche de trophées et City est en tête de file et pourrait avoir un atout dans sa manche avec Jésus.

Selon le Star, les Spurs aiment Jésus et pourraient être convaincus par un accord de plus de 70 millions de livres sterling pour Kane avec le président Daniel Levy, qui devrait autrement exiger au nord de 150 millions de livres sterling pour un accord en espèces.

Lukaku de retour au pont ?

Chelsea intensifie son intérêt pour l’ancien joueur Romelu Lukaku, rapporte le Mail.

Thomas Tuchel est à la recherche d’un attaquant alors qu’il prépare un défi pour le titre de Premier League la saison prochaine et voit Lukaku comme une cible plus réaliste que Harry Kane ou Erling Haaland.

L’avenir de Lukaku à l’Inter est désormais incertain suite au départ d’Antonio Conte et aux difficultés financières du club.

Bonjour

Nous sommes de retour en ce lundi férié avec toutes les dernières nouvelles et potins sur les transferts.

Man Utd signe le premier accord

Manchester United a besoin d’un gros été s’il veut réduire l’écart avec Man City, et le gardien pourrait être un poste clé.

L’un de David De Gea ou Dean Henderson devra être nommé n°1 et l’autre pourrait bien partir – avec Jan Oblak comme cible potentielle dans un accord d’échange si De Gea perdait.

Lee Grant et Sergio Romero sont également sur le point de partir, donc United a besoin d’un gardien vétéran de troisième choix fiable, idéalement avec un statut local pour étoffer l’équipe à cet égard – et Tom Heaton fait l’affaire.

Fabrizio Romano a donné son sceau d’approbation à cette décision, Heaton – qui a commencé sa carrière chez United – s’apprête à quitter Aston Villa pour signer un contrat de deux ans avec l’option d’une autre année.

Xhaka “fier” des éloges de Mourinho

Il pourrait y avoir de grands changements à Arsenal cet été, et Granit Xhaka pourrait en faire partie.

Xhaka a été un solide joueur pour les Gunners cette saison, mais l’international suisse a été lié à une initiative visant à collecter des fonds pour Mikel Arteta.

L’AS Roma est une destination potentielle, Jose Mourinho ayant qualifié Xhaka de “ leader ” dans le passé – et le milieu de terrain d’Arsenal dit que les liens sont flatteurs.

Blick rapporte que Xhaka a déclaré: “Bien sûr, j’ai lu (à propos de l’intérêt). Mais maintenant, je suis concentré à 100% sur l’équipe nationale ici. C’est plus important qu’Arsenal ou les rumeurs en ce moment.

“J’ai encore deux ans de contrat à Londres et à Arsenal, ils savent ce qu’ils ont en moi. Quand viendra le temps de parler d’un transfert, je serai là.”

Concernant les éloges de Mourinho, Xhaka a ajouté : « Pour être honnête, je n’ai pas entendu ce que Mourinho a dit à mon sujet. Mais cela vous rend fier.

«Tout le monde connaît Mourinho, sait ce qu’il a accompli. Mourinho sait comment gagner des titres. Vous pouvez maintenant voir le travail que j’ai accompli au cours des dernières années. »

Wjnaldum timide face au transfert du Barça

Gini Wijnaldum quitte Liverpool cet été, et il semble qu’il rejoigne Barcelone… mais le milieu de terrain néerlandais dit qu’il doit se taire pour le moment.

“Vous ne pouvez pas encore me féliciter. Je ne peux encore rien dire à ce sujet”, a-t-il déclaré à ESPN. “Ce n’est pas encore fini, donc il n’y a pas encore de nouvelles. On verra.

«Je suis toujours occupé à dire au revoir à Liverpool. Je suis toujours ému parce que j’ai eu un au revoir que peu de joueurs ont eu avant moi.

«Pourquoi je suis parti, vous l’entendrez à nouveau. Il sortira. Le club a aussi à voir avec le fait que je sois parti. “

Thiago Silva prêt pour un nouvel accord avec Chelsea

Thiago Silva devrait rester à Chelsea pour une autre saison après avoir mené les Bleus à la gloire de la Ligue des champions, Standard sport comprend.

Silva, 36 ans, a signé pour Chelsea en tant qu’agent libre l’été dernier après avoir quitté le géant français Paris Saint-Germain après leur défaite en finale de la Coupe d’Europe contre le Bayern Munich.

Silva a fait une figure abattue alors qu’il a été contraint de se blesser lors de la première moitié de l’affrontement de samedi soir contre Manchester City, mais le défenseur n’a pas eu à subir des défaites successives en finale de la Ligue des champions alors que Kai Havertz a mené Chelsea à la gloire.

Bien que Silva ait subi quelques blessures musculaires frustrantes alors que l’âge le rattrapait, le défenseur devrait rester à Stamford Bridge pour une autre saison alors que Tuchel cherche à tirer parti de la glorieuse nuit du club à Porto.

Silva a signé un contrat initial d’un an avec Chelsea avec l’option d’une année supplémentaire, et nous comprenons que l’option est prise pour l’attacher jusqu’à l’été 2022.

Sancho à Man Utd… enfin ?

Le kit de transfert de Manchester United sera stimulé par la qualification en Ligue des champions, et cela pourrait être un gros été à Old Trafford avec les Glazers sous pression pour soutenir Ole Gunnar Solskjaer avec des signatures sérieuses.

Harry Kane serait en théorie une signature idéale, mais la forme d’Edinson Cavani, plus le prix demandé probablement par Tottenham pour Kane, signifie que United pourrait chercher à se renforcer ailleurs.

.

United n’a pas réussi à débarquer Jadon Sancho l’été dernier, mais son prix – 108 millions de livres sterling à la dernière demande – est susceptible d’avoir chuté après une campagne solide mais peu spectaculaire pour le Borussia Dortmund. Sky Sports a récemment rapporté qu’Old Trafford est la destination «la plus réaliste» pour Sancho, bien que Liverpool puisse être intéressé si Mo Salah pousse à bouger.

Solskjaer voulait depuis longtemps un partant de premier choix à droite de l’attaque, et la signature de Sancho pourrait permettre à Mason Greenwood de jouer plus de matchs au milieu.

On pourrait penser que des frais de 70 à 80 millions de livres sterling pourraient permettre de conclure un accord cet été, mais il y aura probablement beaucoup de postures des deux côtés à mesure que la saga se poursuit.