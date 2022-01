Transférer les actualités en direct: Man Utd propose un énorme contrat à Paul Pogba alors que Philippe Coutinho est sur le point de revenir

Nouvelles, rumeurs et potins de la Premier League et au-delà.

La première semaine de la fenêtre de janvier touche à sa fin avec le moulin à rumeurs de transfert qui bat son plein.

Philippe Coutinho a accepté un retour en Premier League avec Aston Villa prêt à prêter la star de Barcelone.

Newcastle United a quant à lui annoncé sa première signature en janvier à Kieran Trippier et Anthony Martial est de retour sur leur radar.

Il pourrait y avoir une multitude de sorties à Old Trafford, Manchester United plongeant dans une autre crise. Cristiano Ronaldo est le dernier joueur à penser à son avenir.

United semble avoir fait une dernière tentative désespérée pour garder Paul Pogba au club – offrant à l’international français 500 000 £ par semaine pour rester à Manchester.

Transférer les faits saillants de l’actualité d’aujourd’hui

Manchester United n’a pas abandonné l’espoir de garder Paul Pogba au club et a fait une énorme offre de salaire final d’une valeur de 500 000 £ par semaine, un salaire qui ferait de lui le joueur le mieux payé de l’histoire de la Premier League. Philippe Coutinho prendra une décision finale sur son prochain déménagement vendredi avec l’ancien meneur de jeu de Liverpool se félicitant d’une éventuelle réunion avec Steven Gerrard à Aston Villa. Newcastle United envisage une décision pour Anthony Martial, exclu de Man Utd, mais envisage également des offres pour Divock Origi et Dominic Solanke alors qu’ils cherchent à couvrir le blessé Callum Wilson.





