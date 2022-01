Transférer les nouvelles en direct: Arsenal accélère la poursuite de Dusan Vlahovic, Dean Henderson s’approche de la sortie de Man Utd

Tenez-vous au courant de toutes les nouvelles de transfert, potins et rumeurs sur notre blog en direct.

Nous sommes dans la deuxième semaine de la fenêtre de transfert de janvier avec certains des mouvements potentiels les plus importants du mois qui commencent maintenant à s’accélérer.

Les tentatives d’Arsenal pour attirer Duan Vlahovic dans le club se sont intensifiées à la suite de leur sortie du troisième tour de la FA Cup contre Nottingham Forest, bien qu’il reste à voir si l’attaquant peut être convaincu de passer au nord de Londres.

Dean Henderson a quant à lui été exclu de l’équipe de Manchester United pour son affrontement en FA Cup avec Aston Villa lundi, avec des informations affirmant que son omission était directement liée à son désir de quitter Old Trafford ce mois-ci.

Ailleurs, Philippe Coutinho a terminé son examen médical avant son déménagement à Aston Villa, ce déménagement devant être officiellement confirmé cette semaine.

Suivre Metro.co.ukLe blog de transfert LIVE de ci-dessous pour des mises à jour régulières.

Transférer les faits saillants de l’actualité d’aujourd’hui





