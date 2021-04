Transférez des données de masse à vos conditions: les services de transfert de données Seagate Lyve aident les entreprises à déplacer rapidement des données de masse de la périphérie vers le cloud

Le nouveau modèle d’achat basé sur le Web et à la demande de Lyve Data Transfer Services permet aux clients de ne payer que ce dont ils ont besoin, quand ils en ont besoin.

Les entreprises génèrent d’énormes quantités de données. Le rapport Rethink Data de Seagate note que les données d’entreprise devraient croître à un taux annuel moyen de 42,2% au cours des deux prochaines années. Une nouvelle enquête IDC commandée par Seagate a révélé que les entreprises déplacent fréquemment ces données entre différents emplacements de stockage, y compris les terminaux, la périphérie et le cloud. Dans plus d’un millier d’entreprises interrogées, plus de la moitié déplacent des données entre les emplacements de stockage quotidiennement, hebdomadairement ou mensuellement, et leur total moyen de données physiques transférées est de 473 To. Plus vite ils peuvent déplacer ces données de la périphérie au cœur vers le cloud, plus vite ils peuvent débloquer des informations et tirer de la valeur de leurs données.

«Avec seulement une fraction des données d’entreprise étant exploitée en raison de l’économie et de la complexité du stockage, Seagate a simplifié la façon dont les données de capacité de masse sont capturées, agrégées, transportées et gérées en toute sécurité», a déclaré Jeff Fochtman, vice-président senior du marketing chez Seagate Technology . Il fait référence aux services de transfert de données à la demande Lyve de Seagate, qui promettent de simplifier les flux de travail de bord à cloud. Lyve Data Transfer Services, avec sa flotte de navettes, baies et services de données Lyve Mobile, permet aux entreprises de déplacer des données de masse rapidement, en toute sécurité et simplement de la périphérie vers les clouds privés, publics ou hybrides. «Le nouveau modèle d’achat basé sur le Web à la demande de Lyve Data Transfer Services permet aux clients de ne payer que ce dont ils ont besoin, quand ils en ont besoin», a déclaré Fochtman.

La solution Lyve Data Transfer Services de Seagate se compose de matériel modulaire et évolutif Lyve Mobile, spécialement conçu pour le stockage de données de périphérie de grande capacité simple et sécurisé, les initiatives de transfert et d’autres mouvements de données pour l’entreprise. Ces produits sont indépendants des fournisseurs de cloud et peuvent être intégrés de manière transparente avec les centres de données et les fournisseurs de cloud publics ou privés. Les services de transfert de données Lyve sont désormais disponibles sur le site Web de Seagate; les clients s’inscrivent simplement aux services de transfert de données de Seagate via un abonnement flexible qui évolue vers le haut ou vers le bas pour répondre à l’évolution des besoins de stockage.

«Notre portefeuille Lyve offre à l’entreprise distribuée une solution de stockage de données de masse simple et innovante pour réduire le coût total de possession global du stockage, déplacer, mettre à l’échelle et monétiser les données, les aidant à générer de la valeur et de la croissance», a déclaré Fochtman.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.