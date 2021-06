Transférez les actualités EN DIRECT ! Arsenal dans les pourparlers de Fekir; Haaland au Chelsea FC ; Offre de Man Utd Sancho ; Spurs, potins de Liverpool aujourd’hui

in

Le mercato estival est officiellement ouvert et les clubs de toute l’Europe ne perdent pas de temps à trier leurs affaires.

Alors que l’Euro 2020 – qui est maintenant en cours – pourrait voir les accords pour les meilleurs joueurs retardés de quelques semaines, le tournoi offre également aux clubs et aux fans la possibilité de rechercher des talents passionnants pour la saison prochaine.

Harry Kane est déterminé à déménager cet été, avec Man City en tête de la course au milieu de l’intérêt de Chelsea, de la Juventus et de Manchester United – et City poursuit également le meneur de jeu d’Aston Villa Jack Grealish. Tottenham, quant à lui, établit des objectifs avec un accord qui aurait été conclu avec la cible managériale Paulo Fonseca.

Chelsea souhaite recruter un attaquant et remplacer l’ailier Achraf Hakimi, bien que Kane semble peu probable et qu’ils aient été repoussés par Romelu Lukaku – mais ils intensifient leur poursuite de la machine à but du Borussia Dortmund Erling Haaland, qui est dit être intéressé par un déménagement… mais cela peut coûter 155 millions de livres sterling.

Man United se rapproche du retour de Jadon Sancho en Angleterre, mais aurait vu une offre d’ouverture rejetée par Dortmund malgré l’accord des conditions personnelles. Kieran Trippier, Raphael Varane, Cristian Romero et Saul Niguez sont également sur la liste de souhaits, mais le Bayern pourrait finir par décrocher ce dernier… ou Chelsea, ou peut-être Man City !

Quant à Arsenal, ça promet d’être un gros été. Après avoir raté Emi Buendia à Aston Villa, les Gunners ont été liés à Ben White de Brighton, Ruben Neves des Wolves, Yves Bissouma de Brighton, Tyler Adams au RB Leipzig et l’attaquant de la Real Sociedad Alexander Isak.

Liverpool, quant à lui, essaie apparemment de signer Lorenzo Pellegrini ou Fabio Vieira de Roma après avoir déjà ajouté Ibrahima Konate à son équipe, tandis que Barcelone envisage un coup estival de choc pour Raheem Sterling.

ICYMI : Liverpool raffole de Neuhaus

Liverpool aligne des remplaçants potentiels pour Georginio Wijnaldum.

Le milieu de terrain néerlandais a signé un contrat de trois ans avec le Paris Saint-Germain après l’expiration de son contrat avec Anfield à la fin de la saison 2020/21.

Les attentions se tournent maintenant vers les nouvelles recrues du milieu de terrain dans le Merseyside suite à l’ajout accrocheur du défenseur français Ibrahima Konate du RB Leipzig, avec l’international italien de Roma Lorenzo Pellegrini lié ces derniers jours.

Cependant, Sport1 en Allemagne affirme maintenant que Liverpool a un intérêt ferme pour Florian Neuhaus du Borussia Mönchengladbach, avec des pourparlers en cours avec des agents.

Cependant, il est dit que la précédente clause de libération de 40 millions d’euros de l’international allemand Nehaus n’est plus active.

Arsenal fait une offre à Fekir

Arsenal a entamé des pourparlers avec le Real Betis au sujet de la signature du milieu de terrain Nabil Fekir, selon AS.

Mikel Arteta souhaite conclure un accord pour le joueur de 27 ans et a soumis une offre, bien qu’elle devrait être rejetée.

Le Betis exige des frais beaucoup plus élevés, les négociations étant en cours alors qu’Arsenal cherche à progresser sur le marché après avoir raté Emi Buendia.

L’international finlandais Glen Kamara a été lié à un déménagement cet été après une campagne formidable avec les Rangers, et il a été excellent dans des circonstances difficiles lors de cette victoire contre le Danemark plus tôt.

« Vous pouvez voir pourquoi [he’s linked with Premier League clubs]”, a déclaré Martin Keown en commentaire. « Il est très discipliné.

Levy aborde l’avenir de Kane chez les Spurs

Le président de Tottenham, Daniel Levy, a déclaré qu’il ferait “tout ce qui est juste pour le club” lorsqu’il s’agira de décider de l’avenir de Harry Kane, insistant sur le fait qu’il n’est “pas toujours possible” de plaire à tout le monde sur le marché des transferts.

Kane veut quitter son club d’enfance pour un rival de Premier League et pense qu’il a un gentleman’s agreement avec Levy pour lui permettre de partir cet été.

Levy a déclaré qu’il partageait les frustrations de Kane face au manque d’argenterie récente du club et a déclaré que le nouveau directeur général Fabio Paratici serait chargé de décider quels joueurs seraient vendus et lesquels conserveraient.

Mais dans une rare interview avec l’équipe médiatique interne des Spurs, Levy a semblé préparer le terrain pour une ligne dure sur le désir de Kane de partir, affirmant que toute décision devrait être dans le meilleur intérêt du club.

“Je ne parlerai jamais spécifiquement d’un joueur individuel en public”, a déclaré Levy lorsqu’on lui a demandé des spéculations sur l’avenir de Kane.

“Tout ce que je dirais, c’est que sa frustration de ne pas gagner est partagée par moi et je suis sûr que tous les fans et les joueurs. Il est clair que nous voulons tous gagner.

“Je pense que l’un des éléments auxquels Fabio devra faire face lorsqu’il entrera est de savoir quels joueurs sont retenus, quels joueurs seront invités à rechercher d’autres clubs.

“Mais évidemment, il existe un marché et ce que nous voulons, et ce que quelqu’un d’autre veut, n’est pas toujours possible à réaliser.

“Nous ferons tout ce qui est bon pour le club.”

“Comment est l’Italie, mon pote ?”

Levy ravi de l’arrivée de Paratici

Le président des Spurs, Daniel Levy, a déclaré à propos de Fabio Paratici : « Je connais Fabio depuis plusieurs années et il apporte avec lui une vaste expérience dans le scoutisme, la jeunesse et les opérations de football.

« Il a une feuille de route exceptionnelle dans la constitution d’équipes compétitives. Comme nous le savons tous, la Juventus a été un club très performant et il y a joué un rôle majeur.

« Il sera un excellent ajout à la structure de gestion. Je suis ravi qu’il dirige l’équipe football du club alors que nous envisageons la saison prochaine. »

Les Spurs confirment l’arrivée de Paratici

Tottenham a annoncé Fabio Paratici comme nouveau directeur général du football.

Paratici a une grande réputation depuis son passage à la Juventus, où il a été surnommé en quelque sorte un gourou des transferts.

L’homme de 48 ans commencera à travailler chez Spurs le 1er juillet et sera responsable de la gestion et du développement des opérations sportives, des installations et des infrastructures de football de Tottenham.

Paratici a déjà été avec les Spurs pendant 11 ans, travaillant d’abord en tant que coordinateur de la zone technique avant de devenir directeur sportif en 2011.

Il a maintenant déménagé aux Spurs et savoure le défi qui l’attend en Premier League.

“Je suis ravi de cette opportunité fantastique et je remercie le club et le président pour la confiance qu’ils m’ont témoignée”, a-t-il déclaré.

« Tottenham est l’un des meilleurs clubs au Royaume-Uni et en Europe avec un plan ambitieux à long terme. Je vais me consacrer entièrement à cette nouvelle entreprise et j’ai hâte de travailler avec l’équipe de direction pour écrire un nouveau chapitre, espérons-le, réussi de l’histoire du club.

C’est Moore comme ça pour le Pays de Galles

Breel Embolo a donné l’avantage à la Suisse après 49 minutes, ses efforts à bout portant récompensent pleinement leur supériorité.

Mais Moore a marqué son sixième but international à 16 minutes de la fin avec une tête brillante.

Moore a marqué 20 buts pour Cardiff dans le championnat la saison dernière, et s’il conserve cette forme à l’Euro, les éclaireurs de Premier League remarqueront sans aucun doute un homme cible en forme qui pourrait être disponible à un bon prix.

Barcelone prêt à vendre Coutinho

Barcelone est prêt à tirer profit de Philippe Coutinho cet été, selon Sport.

Le club catalan a déjà renforcé son attaque en signant Sergio Aguero et il devrait également ajouter Memphis Depay.

Le Barça est cependant conscient qu’il doit réduire l’effectif et Coutinho serait à vendre.

Le Celtic s’intéresse à Ryan

Sky Sports dit que le Celtic est intéressé par la signature du gardien de Brighton Mat Ryan, qui a passé la seconde moitié de la saison dernière en prêt à Arsenal.

L’Australien n’a plus qu’un an pour exécuter son contrat à l’Amex et partira probablement cet été, étant tombé en disgrâce.

Le Celtic a récemment nommé l’ancien patron de l’Australie Ange Postecoglou comme nouveau manager.

