Transférez les actualités EN DIRECT ! Hakimi, Kane, Sancho, Haaland en dernier lieu ; Chelsea FC, Arsenal, Man Utd, Tottenham potins aujourd’hui

La fenêtre de transfert d’été est maintenant bien lancée et nous commençons à voir des clubs à travers l’Europe intensifier leurs efforts pour dépenser de l’argent et rafraîchir leurs équipes respectives.

Avant de pouvoir se lancer correctement sur ce front, cependant, Tottenham doit encore trouver un nouveau manager, avec l’ancien patron de Barcelone Ernesto Valverde et l’ancien entraîneur des Wolves Nuno Espirito Santo les derniers noms à être liés au poste après Gennaro Gattuso et Paulo Fonseca ont été écartés.

À l’Euro 2020, nous avons déjà vu certains joueurs se mettre dans la vitrine et l’attaquant suédois Alexander Isak entre certainement dans cette catégorie, avec des informations suggérant que Chelsea – combattant également Manchester City pour Erling Haaland – a maintenant rejoint Arsenal et Liverpool dans la course. pour sa signature, alors qu’ils auraient également lancé une nouvelle offre pour la star de l’Inter Milan Achraf Hakimi qui comprend Marcos Alonso.

Le capitaine anglais Harry Kane domine toujours le programme de transfert au milieu des informations selon lesquelles Manchester City fera une offre «à prendre ou à laisser» de 100 millions de livres sterling pour le talisman des Spurs.

Arsenal serait sur le point de raviver son intérêt pour la cible à long terme Houssem Aouar de Lyon, tandis que Kieran Tierney devrait signer un nouvel accord de cinq ans dans un coup de pouce majeur à l’équipe de Mikel Arteta.

Tottenham, quant à lui, viserait maintenant l’Italie et la star de Sassuolo Domenico Berardi, tandis que Manchester United aurait fait une offre améliorée au Borussia Dortmund pour Jadon Sancho d’une valeur de plus de 75 millions de livres sterling et Memphis Depay a finalement terminé son transfert à Barcelone.

Tenez-vous au courant des dernières nouvelles sur les transferts, des rumeurs et des potins ci-dessous !

Chelsea va proposer Loftus-Cheek à Hakimi ?

Le dernier sur le front Achraf Hakimi maintenant, avec Chelsea apparemment poussant dur pour un accord.

Hier, des informations suggéraient que les Blues avaient déposé un nouvel accord d’échange partiel de 51 millions de livres sterling pour l’ailier arrière de l’Inter Milan qui verrait Marcos Alonso se diriger dans la direction opposée.

Maintenant, la publication italienne Gazzetta dello Sport affirme que Chelsea serait disposé à offrir Ruben Loftus-Cheek dans le cadre du package pour Hakimi cet été.

L’avenir du milieu de terrain Loftus-Cheek à Stamford Bridge semble incertain après avoir fait un seul départ au début de la saison dernière sous la direction de l’ancien patron Frank Lampard avant d’être prêté à Fulham, son rival de l’ouest de Londres pour le reste de la campagne.

Man United lance une nouvelle offre Sancho

Au cas où vous l’auriez manqué hier, Manchester United aurait soumis une nouvelle offre améliorée pour Jadon Sancho.

Selon le Daily Mail, l’offre au Borussia Dortmund comprend des frais garantis plus élevés qui portent la transaction totale au-dessus de 75 millions de livres sterling.

United a déjà échoué avec une proposition d’objectif n°1 à long terme Sancho cet été d’une valeur de 67 millions de livres sterling plus des ajouts, la tenue de la Bundesliga tenant environ 86 millions de livres sterling, après avoir abaissé ses demandes précédentes.

L’ailier anglais – qui n’a pas encore joué à l’Euro 2020 – aurait déjà convenu de conditions personnelles avec United et est convaincu qu’une décision aura toujours lieu.

Man City fera une offre de 100 millions de livres sterling sur Kane

Harry Kane domine une fois de plus les gros titres des transferts dimanche matin.

Le capitaine anglais – qui traverse une lutte à l’Euro 2020 après avoir vu deux performances inefficaces successives contre la Croatie et l’Écosse interrompues tôt par les remplacements de Gareth Southgate – veut quitter Tottenham cet été alors qu’il poursuit une grande argenterie.

Manchester City a été considéré comme la destination la plus probable de Kane s’il devait quitter les Spurs au cours des prochaines semaines et le Star on Sunday rapporte maintenant que les champions de Premier League feront une “offre à prendre ou à laisser de 100 millions de livres sterling” pour ses services dans le mois suivant.

Pendant ce temps, le Sunday Telegraph a déclaré que Tottenham n’autoriserait pas Kane à rejoindre un autre club de Ligue des champions, le président Daniel Levy étant déterminé à ne pas vendre.

Éperons pour Nuno

Tottenham a tourné son attention vers Nuno Espirito Santo dans sa recherche d’un nouveau manager.

L’ancien patron des Wolves a vu des déménagements à Crystal Palace et Everton s’effondrer depuis qu’il a quitté Molineux, tandis que les Spurs n’ont pas réussi à décrocher une série de cibles.

Les mouvements de Julian Nagelsmann, Antonio Conte, Paulo Fonseca, Gennaro Gattuso et Mauricio Pochettino ont tous échoué depuis le limogeage de Jose Mourinho il y a deux mois.

Maintenant, talkSPORT rapporte que Nuno est la nouvelle cible de Tottenham, le nouveau directeur du football du club, Fabio Paratici, étant un admirateur du manager portugais.

Baumgarter sur les spéculations de Liverpool

Le milieu de terrain d’Hoffenheim, Christoph Baumgartner, est resté discret sur les spéculations le liant à un déménagement à Liverpool.

L’international autrichien – qui est avec son pays à l’Euro 2020 – dit que les liens sont flatteurs mais doivent être ignorés.

“Dans ce tournoi, il n’y a pas beaucoup de temps pour penser à de telles rumeurs”, a-t-il déclaré.

“Dans ma carrière, j’ai déjà appris qu’ils vous relient toujours à d’autres clubs.

“Je ne veux pas nier que j’aime entendre une partie de cela, mais pour le moment, ce n’est pas du tout un sujet pour moi et je me concentre sur le tournoi.

“Cela fait partie du travail de gérer ce genre de rumeurs, j’en ai déjà l’expérience. Il vaut mieux avoir ces rumeurs que des rumeurs dans d’autres domaines.”

Guendouzi en route pour Marseille

Le milieu de terrain d’Arsenal Matteo Guendouzi devrait rejoindre l’équipe française de Marseille, selon Fabrizio Romano.

Le joueur de 22 ans, qui s’est brouillé avec le manager Mikel Arteta et a passé la saison dernière en prêt au Hertha Berlin, aurait convenu de conditions personnelles avec le club.

Il ne reste plus que les deux clubs à se mettre d’accord sur un tarif pour le Français.

Watford pour Maitland-Niles

Watford envisage de déménager pour Ainsley Maitland-Niles, diplômé de l’académie d’Arsenal.

Le milieu de terrain, qui peut également jouer en tant qu’arrière latéral, a passé la seconde moitié de la saison dernière en prêt à West Brom et a demandé des éclaircissements sur son avenir à Mikel Arteta et aux Gunners.

Southampton s’est intéressé à Maitland-Niles en janvier, bien que les pourparlers aient échoué à cause des demandes de ses représentants.

Chelsea fait une offre à Hakimi

Chelse a déposé une offre d’une valeur de 51,5 millions de livres sterling (60 millions d’euros) pour l’ailier arrière de l’Inter Achraf Hakimi, avec Marcos Alonso ajouté, selon la BBC.

Le PSG souhaite également que l’Inter cherche à récupérer de l’argent après avoir vu ses finances durement touchées par la pandémie de coronavirus.

Chelsea est désormais considéré comme le favori pour signer l’international marocain.

AFFAIRE FAIT! Depay rejoint le Barça

Barcelone a confirmé la signature de Memphis Depay sur un transfert gratuit.

L’ancien attaquant de Manchester United, qui a quitté Lyon à la fin de la saison, a signé un contrat de deux ans avec les géants espagnols.

Barcelone a raté la signature de Gini Wijnaldum sur un transfert gratuit mais a ajouté Sergio Aguero, Eric Garcia et Emerson Royal jusqu’à présent cet été.

L’Atletico Madrid va signer De Paul

Plus maintenant sur le transfert proposé de Rodrigo De Paul à l’Atletico Madrid.

Liverpool et Leeds faisaient partie des équipes de Premier League fortement liées au milieu de terrain de l’Udinese, mais il semble que le champion de LaLiga Atleti ait remporté la course pour sa signature dans le cadre d’un contrat d’une valeur de 35 millions d’euros.

Fabrizio Romano rapporte maintenant que De Paul subira son examen médical à Madrid après le tournoi de la Copa America, où il est de service avec l’Argentine.