Transférez les actualités EN DIRECT ! Kane le plus récent alors que le Chelsea FC se tourne vers Moreno; Man United, Arsenal, Tottenham, les potins de Liverpool aujourd’hui

La fenêtre de transfert d’été est maintenant bien lancée et nous commençons à voir des clubs à travers l’Europe intensifier leurs efforts pour dépenser de l’argent et rafraîchir leurs équipes respectives.

Le capitaine anglais Harry Kane domine toujours le programme de transfert et Manchester City a fait sa première offre officielle pour l’attaquant d’une valeur de 100 millions de livres sterling, avec l’option pour les joueurs incluse.

Avant que de réels progrès puissent se produire sur l’avenir de Kane, Tottenham doit encore trouver un nouveau manager, avec l’ancien patron de Barcelone Ernesto Valverde et l’ancien entraîneur des Wolves Nuno Espirito Santo les derniers noms à être liés au poste après Gennaro Gattuso et Paulo Fonseca ont été écartés.

À l’Euro 2020, nous avons déjà vu certains joueurs se mettre dans la vitrine et l’attaquant suédois Alexander Isak entre certainement dans cette catégorie, avec des informations suggérant que Chelsea – combattant également Manchester City pour Erling Haaland – a maintenant rejoint Arsenal et Liverpool dans la course. pour sa signature, alors qu’ils auraient également lancé une nouvelle offre pour la star de l’Inter Milan Achraf Hakimi qui comprend Marcos Alonso.

Arsenal serait sur le point de raviver son intérêt pour la cible à long terme Houssem Aouar de Lyon, tandis que Kieran Tierney devrait signer un nouvel accord de cinq ans dans un coup de pouce majeur à l’équipe de Mikel Arteta.

Pendant ce temps, Manchester United aurait fait une offre améliorée au Borussia Dortmund pour Jadon Sancho d’une valeur de plus de 75 millions de livres sterling et Memphis Depay a finalement terminé son transfert à Barcelone.

Tenez-vous au courant des dernières nouvelles sur les transferts, des rumeurs et des potins ci-dessous !

Chelsea se tourne vers Moreno

Chelsea a identifié Gerard Moreno comme son «plan B» pour Erling Haaland, rapporte le Mirror.

Thomas Tuchel cherche désespérément à signer un attaquant alors que les Blues cherchent à lancer une offre de titre en Premier League la saison prochaine.

Haaland est en tête de liste, suivi de près par Harry Kane, mais Moreno de Villarreal est désormais également une cible.

Ensemble Calhanoglu pour Inter medical

Hakan Calhanoglu subira son examen médical avec l’Inter Milan cette semaine après que la Turquie a été éliminée de l’Euro 2020.

Le milieu de terrain offensif laisse son rival AC Milan libre après avoir snobé la chance de signer un nouvel accord.

Calhanoglu avait suscité l’intérêt de la Premier League, mais il est sur le point de rejoindre l’Inter et a juste besoin de passer son examen médical.

Il signera un contrat de trois ans d’une valeur d’environ 5 millions de livres sterling par an.

Mourinho veut Ramos

La Roma prépare un coup audacieux pour la légende espagnole Sergio Ramos.

Le défenseur central sera agent libre cet été, le Real Madrid ayant choisi de ne pas renouveler son contrat.

Et, selon Sportmediaset, la Roma a offert au joueur de 35 ans la possibilité de les rejoindre et de jouer sous les ordres de Jose Mourinho.

L’accord aurait une valeur d’environ 6,5 millions de livres sterling par an et durerait deux saisons.

La Juve veut que Ramsey sorte

La Juventus veut déplacer l’ancien milieu de terrain d’Arsenal Aaron Ramsey cet été.

Le milieu de terrain souffre de blessures à Turin cette saison, mais a impressionné son pays jusqu’à présent à l’Euro 2020.

Calcimercato rapporte que les géants italiens veulent se séparer du joueur de 30 ans cet été.

Les prétendants Williams s’alignent

Quatre clubs de Premier League font la queue pour prendre Neco Williams de Liverpool s’il quitte le club cet été.

L’Athletic rapporte que l’international gallois souhaite quitter Anfield et qu’il suscite l’intérêt de Leeds United, Southampton, Aston Villa et Burnley.

Southampton est à la recherche d’un arrière latéral après le départ de Ryan Bertrand et souhaite également du soutien à Kyle Walker-Peters. Les Saints se sont renseignés sur Williams en janvier mais ont fini par emprunter Takumi Minamino.

Atleti remplace Bellerin

Hector Bellerin devrait quitter Arsenal cet été et Marca fait part de l’intérêt des champions espagnols de l’Atletico Madrid.

Mikel Arteta souhaite faire évoluer un certain nombre de joueurs et Bellerin a longtemps été considéré comme celui qui pourrait partir – le Paris Saint-Germain ayant eu un intérêt dans le passé.

L’Atletico pourrait perdre l’arrière droit anglais Kieran Trippier cet été, Manchester United souhaitant un accord.

Ronaldo va-t-il rejoindre Messi ?

Le président de Barcelone, Joan Laporta, envisage une décision stupéfiante pour Cristiano Ronaldo, selon le média espagnol AS.

Laporta rêve d’associer la superstar portugaise à son rival de longue date Lionel Messi.

AS ajoute que, afin de conclure un accord, Barcelone est prêt à envoyer deux joueurs à la Juventus.

ICYMI : Lokonga accepte l’accord avec Arsenal

Arsenal et Albert Sambi Lokonga ont convenu de conditions personnelles avant un déménagement d’Anderlecht, affirme Football Insider.

Lokonga a été évoqué pour remplacer Granit Xhaka, qui est une cible pour les Roms.

Standard Sport a révélé la semaine dernière qu’Arsenal travaillait dur sur un accord pour le Belge, et rapporte cette semaine que des progrès ont été réalisés.

Kane à Man City ?

Manchester City a fait une offre d’ouverture pour l’attaquant Harry Kane d’une valeur de 100 millions de livres sterling, plus l’option de joueurs en échange partiel.

Raheem Sterling, Gabriel Jesus et Aymeric Laporte sont en tête de liste des joueurs que City est prêt à inclure dans tout accord.

Est-ce un accord assez doux pour tenter les Spurs? Échangeraient-ils même l’Etihad contre le nord de Londres ?

