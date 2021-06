Transférez les actualités EN DIRECT ! Lokonga, Tavares à Arsenal ; Smith Rowe soumission; Man Utd, Chelsea FC, Liverpool, les potins des Spurs aujourd’hui

La fenêtre estivale est ouverte et les clubs intensifient leurs efforts pour recruter et vendre des joueurs.

Manchester United semble enfin prêt à signer la cible n°1 Jadon Sancho du Borussia Dortmund, et le jeune Anglais pourrait être rejoint à Old Trafford par Raphael Varane du Real Madrid et la star rennaise Eduardo Camavinga.

Manchester City est prêt à débourser à nouveau de l’argent alors qu’ils ciblent d’énormes transactions pour Harry Kane et Jack Grealish, bien que réussir à éloigner la paire de Tottenham et Aston Villa s’avérera difficile, tout comme une décision surprise pour l’arrière droit de Chelsea Reece. James.

Arsenal, quant à lui, tente de conclure un accord de 50 millions de livres sterling pour le défenseur de Brighton Ben White, alors qu’ils seraient également en pourparlers avec le défenseur de Benfica Nuno Tavares et la star d’Anderlecht Albert Sambi Lokonga au milieu de nouveaux liens avec l’attaquant italien Andrea Belotti.

Ils doivent également repousser l’intérêt d’Aston Villa pour Emile Smith Rowe, rejetant une deuxième offre pour ses services d’une valeur de 30 millions de livres sterling.

On pense que Liverpool a lancé une décision audacieuse pour la star du PSG Kylian Mbappe et Kingsley Coman du Bayern Munich avec Otavio de Porto également sur le radar, tandis que Chelsea envisagerait une approche pour Miralem Pjanic de Barcelone.

L’activité de transfert de Tottenham reste limitée jusqu’à ce qu’un nouveau manager soit finalement nommé, avec l’ancien patron des Wolves Nuno Espirito Santo le dernier nom lié. Entre-temps, le club n’a pas la possibilité de prolonger le séjour de Gareth Bale dans le nord de Londres.

Leeds, dans l’état actuel des choses, négocie un accord pour l’arrière latéral de Barcelone Junior Firpo.

Points clés

Mises à jour en direct

Arsenal à Nuno Tavares pourparlers; nouvelle offre Lokonga

Cela s’annonce comme une fenêtre très chargée à Arsenal.

Les rapports suggèrent que les Gunners ont plusieurs autres fers de transfert dans le feu en plus de leurs négociations avancées sur un accord de 50 millions de livres sterling pour Ben White.

Selon le Daily Mail, Arsenal a entamé des pourparlers avec Benfica sur un accord de 6 millions de livres sterling pour le défenseur de Benfica Nuno Tavares, qui soutiendrait et couvrirait Kieran Tierney aux Emirats.

Le Mail indique également qu’une nouvelle offre d’une valeur de 18 millions de livres sterling a été déposée pour le milieu de terrain d’Anderlecht Albert Sambi Lokonga, après avoir déjà vu une offre de 13,5 millions de livres sterling rejetée.

Chelsea lorgne Pjanic

Chelsea est intéressé par un accord potentiel pour Miralem Pjanic, suggèrent des rapports.

Selon The Sun, les Bleus, le Paris Saint-Germain et l’ancien club de la Juventus sont tous attachés au meneur de jeu bosniaque, qui semble excédentaire par rapport aux besoins de Barcelone.

Pjanic sera probablement l’un des nombreux joueurs marginaux débarqués par le Barça cet été alors qu’ils cherchent à réduire leur masse salariale pour permettre sans aucun doute l’énorme prolongation de contrat de Lionel Messi.

Villa tourner à Abraham

Aston Villa semble prête à dépenser plus d’argent cet été.

Après avoir déjà déboursé environ 40 millions de livres sterling pour amener Arsenal à la signature du meneur de jeu de Norwich Emi Buendia, ils ont déjà été éliminés deux fois pour le favori des Gunners, Emile Smith Rowe.

Maintenant, The Mirror rapporte également que l’ambitieuse Villa envisage une offre pour l’attaquante de Chelsea, Tammy Abraham, d’une valeur de 40 millions de livres sterling supplémentaires.

Abraham a à peine figuré après l’arrivée de Thomas Tuchel à Stamford Bridge en janvier et on lui aurait dit qu’il pouvait passer à autre chose cet été alors que les champions d’Europe ciblent un attaquant de haut niveau tel que Erling Haaland du Borussia Dortmund.

Van de Beek et Martial à vendre

Manchester United est prêt à écouter les offres de Donny van de Beek et d’Anthony Martial cet été, selon ESPN.

Nous avons entendu un peu plus tôt comment United concluait un accord d’une valeur d’environ 72 millions de livres sterling pour signer Jadon Sancho, et avec Mason Greenwood florissant et Edinson Cavani ayant signé une prolongation d’un an, Martial pourrait être excédentaire par rapport aux exigences des postes d’attaque.

Van de Beek, quant à lui, a vécu un peu un cauchemar depuis son arrivée à Old Trafford l’été dernier, luttant pour la forme et le temps de jeu.

Milan en pourparlers sur le prêt de Coutinho

L’AC Milan est en pourparlers avec Barcelone au sujet d’un accord de prêt pour Philippe Coutinho.

L’ancienne star de Liverpool est excédentaire par rapport aux besoins du Barça et peut partir cet été.

Tuttosport rapporte que l’AC Milan est enthousiaste, mais le salaire élevé de Coutinho de près de 10 millions de livres sterling par an pourrait être un problème.

Gilmour prêt pour Norwich

Le jeune de Chelsea, Billy Gilmour, se rapproche d’un prêt à Norwich City, nouvellement promu, selon divers rapports.

Liverpool veut Saul Niguez

Liverpool a rejoint la course pour Saul Niguez de l’Atletico Madrid.

Manchester United est depuis longtemps lié à l’intérêt, qui pourrait être disponible pour aussi peu que 40 millions d’euros.

Liverpool, qui recherche un remplaçant pour Gini Wijnaldum, envisage désormais également le milieu de terrain, qui souhaite quitter l’Atleti cet été.

Xhaka se rapproche du déménagement des Roms

Granit Xhaka achèvera son déménagement à Rome le mois prochain, selon des informations en Italie.

Le milieu de terrain d’Arsenal est une cible de choix pour le club italien, qui est en pourparlers avec lui depuis des semaines.

Les négociations du rapport du Corriere dello Sport se déroulent toujours bien et devraient être conclues le mois prochain.

Xhaka étant à l’Euro 2020 avec la Suisse a retardé les pourparlers, tandis que les Roms n’ont toujours pas atteint le prix demandé de 20 millions de livres sterling d’Arsenal.

Mise à jour de Grealish, Kane à Man City

Nous devrons peut-être juste ralentir un peu sur le front de Jack Grealish.

Les spéculations concernant le capitaine d’Aston Villa et le meneur de jeu anglais se sont détraquées ces derniers jours, avec des informations selon lesquelles Manchester City préparerait un accord imminent de 100 millions de livres sterling et des suggestions de nouvelles discussions contractuelles à Villa Park.

Le spécialiste des transferts Fabrizio Romano dit maintenant qu’il n’y a pas de pourparlers entre City et Villa au sujet de Grealish, malgré le vif intérêt du premier à obtenir ses services cet été.

Romano ajoute que City considère que les accords pour les « cibles de choix » Grealish et Harry Kane sont compliqués et prendra une décision finale sur ces poursuites après la fin de la participation de l’Angleterre au Championnat d’Europe.

La course s’accélère pour Correa

Arsenal, Tottenham et le Paris Saint-Germain poursuivent également l’attaquant de la Lazio Joaquin Correa.

Correa a impressionné en Italie la saison dernière, marquant 11 buts, et il pourrait être en mouvement cet été.

Arsenal, Tottenham et le PSG sont tous intéressés – selon le Corriere dello Sport – et des offres officielles sont attendues le mois prochain.