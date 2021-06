Transférez les actualités EN DIRECT ! prochain club de Ramos ; Haaland, Grealish au Chelsea FC ; Sancho, Kane le plus récent ; Arsenal, Man Utd potins aujourd’hui

Nous sommes depuis une semaine dans la fenêtre de transfert d’été et nous voyons des clubs à travers l’Europe intensifier leurs efforts pour dépenser de l’argent et rafraîchir leur équipe.

Chelsea semble prêt à être le plus gros dépensier une fois de plus alors qu’il cible un nouvel attaquant, défenseur et milieu de terrain. Erling Haaland et Harry Kane sont des signatures de rêve, bien que les deux semblent potentiellement hors de portée, tandis que le talisman d’Aston Villa Jack Grealish, Jude Bellingham du Borussia Dortmund et l’ailier de l’Inter Milan Achraf Hakimi sont également des cibles.

Manchester City devrait signer un attaquant après le départ de Sergio Aguero, Kane étant le plus susceptible de combler ce vide. Le nouveau manager de Tottenham, Paulo Fonseca, tentera désespérément d’empêcher que cela se produise, tout en renforçant sa propre équipe avec au moins un arrière droit et un défenseur central.

Jadon Sancho devrait à nouveau rejoindre Manchester United après avoir accepté des conditions personnelles, bien que le club ait vu une offre d’ouverture rejetée par Dortmund. Kieran Trippier, Raphael Varane et Saul Niguez sont également sur la liste de souhaits, tandis que Sergio Ramos – qui quittera cette semaine le Real Madrid – est une cible à long terme.

Liverpool, quant à lui, essaie apparemment de recruter Lorenzo Pellegrini, Florian Neuhaus ou Pascal Gross après avoir déjà ajouté Ibrahima Konate à son équipe.

Haaland ACCEPTE l’accord avec Chelsea

Erling Haaland a convenu de conditions personnelles avec Chelsea, selon des informations

L’attaquant est la cible clé de Thomas Tuchel cet été, après avoir accepté un mouvement pour Harry Kane est irréaliste, et a déjà pris contact avec l’attaquant.

Ian McGarry de The Transfer Window Podcast affirme que la sensation du Borussia Dortmund a accepté une offre de contrat et que les deux clubs doivent maintenant parvenir à un accord.

McGarry a déclaré: “Les conditions personnelles pour Haaland sont signées. Il s’agit simplement d’un cas où Chelsea accepte des frais avec Dortmund.”

Bataille pour Ramos

C’est une bataille à trois pour Sergio Ramos, selon le quotidien espagnol AS.

Le Paris Saint-Germain, Manchester City et Manchester United sont les destinations les plus probables pour le capitaine sortant du Real Madrid, mais l’ancien club de Séville – qu’il a quitté il y a 16 ans pour le Santiago Bernabeu – n’est pas une option.

Ramos devrait quitter le Real après avoir échoué à se mettre d’accord sur une prolongation de contrat.

Bonjour!

Nous sommes de retour jeudi, l’avenir de Sergio Ramos faisant la une des journaux.

1623877831

Le président de Barcelone sur l’accord Messi, FFP

Le président de Barcelone, Joan Laporta, est convaincu que Lionel Messi signera un nouveau contrat avec le club… mais admet que l’argent pourrait être un problème.

S’exprimant lors de la présentation d’un nouveau documentaire intitulé ” Messi, le dixième art “, Laporta a déclaré : ” Les chaussures de Leo Messi continueront sur le terrain du Camp Nou. Il veut rester.

“Je n’envisage pas de non. Mais ce n’est pas facile. Nous ferons ce que nous pouvons. Il n’y a pas besoin de le séduire, il est déterminé s’il y a une série de circonstances pour rester.”

Laporta a déclaré qu’un nouvel accord pourrait être annoncé “… dès que possible”, mais a déclaré que trouver un moyen de contourner la situation financière difficile du club pourrait être un problème.

“Il va bien mais il n’a pas encore signé. Kun Aguero lui dit tous les jours : ‘Signe ça, nous jouerons ensemble.'”

Laporta a laissé entendre que Messi est prêt à accepter un salaire plus petit qu’il ne l’est actuellement, mais que cela pourrait encore s’avérer trop cher pour le club à équilibrer.

“En termes économiques, il a rendu les choses très faciles, mais le fair-play financier est un autre champ de bataille.”

1623873258

Déclaration du Real Madrid sur Sergio Ramos

La déclaration officielle du Real Madrid sur Sergio Ramos est la suivante…

« Le Real Madrid CF annonce que demain, jeudi 17 juin, à 12h30, aura lieu un acte institutionnel d’hommage et d’adieu à notre capitaine Sergio Ramos, auquel participera notre président Florentino Pérez.

“Sergio Ramos apparaîtra ensuite devant les médias lors d’une conférence de presse virtuelle.”

Ainsi, un au revoir émotionnel viendra demain.

1623872393

Sergio Ramos quitte le Real Madrid

D’ÉNORMES nouvelles en provenance de Madrid maintenant… Le Real Madrid a confirmé que Sergio Ramos quitte le club.

1623865371

Rafa Benitez de retour dans le Merseyside ?

Plusieurs rapports suggèrent que Rafa Benitez est sur le point de devenir le prochain manager d’Everton, l’ancien patron de Liverpool étant un grand favori parmi les bookmakers pour succéder à Carlo Ancelotti après le retour de l’Italien au Real Madrid.

Peu de managers oseraient prendre le relais à Everton après avoir géré leurs rivaux de la ville, mais Rafa occupe une place spéciale dans le cœur de beaucoup dans le Merseyside, et serait un rendez-vous astucieux pour un club avec beaucoup d’argent qui cherche à faire sa marque la saison prochaine.

1623860994

Depay laisse entendre que le déménagement à Barcelone viendra

La star néerlandaise Memphis Depay insiste sur le fait qu’il reste concentré malgré son déménagement imminent à Barcelone.

Le joueur de 27 ans devrait déménager au Camp Nou avec un transfert gratuit une fois son contrat à Lyon expiré à la fin du mois.

Il se prépare actuellement pour le match de l’Euro 2020 de jeudi avec l’Autriche, et l’ancien joueur de Manchester United garde son calme.

Depay a déclaré: “Le transfert sera clair, nous devons attendre et je ne veux rien dire de plus. Tout le monde sait que durant la dernière période j’ai été lié à Barcelone et attendons que ça vienne. Les nouvelles seront là quand elles le seront.

« Nous sommes maintenant concentrés sur l’équipe néerlandaise, nous aimerions terminer premiers du groupe et c’est la raison pour laquelle nous devons gagner. C’est vraiment important pour nous.

« Demain est un match important, nous devons nous concentrer sur chaque match à sa manière, jouer match par match et commencer le tournoi comme ça. L’accent est mis sur l’Autriche.

1623858204

Arsenal voit l’offre blanche de 40 millions de livres rejetée

La journée a été chargée aux Emirats !

Arsenal a vu une offre de transfert de 40 millions de livres sterling pour Ben White rejetée par Brighton, écrit Simon Collages.

ES Composite

Standard sport comprend qu’Arsenal a fait de White une cible clé pour renforcer la défense de Mikel Arteta, mais Brighton a refusé une offre initiale estimée à 40 millions de livres sterling – bien que des pourparlers soient en cours.

1623858112

Arsenal rejette l’offre de Smith Rowe

Arsenal a rejeté une offre d’environ 25 millions de livres sterling d’Aston Villa pour le milieu de terrain Emile Smith Rowe, écrit Simon Collages.

Arsenal FC via .

Smith Rowe a été l’une des vedettes de la saison dernière et son développement, ainsi que celui de son compatriote diplômé de l’académie Hale End, Bukayo Saka, a été l’un des points forts d’une campagne décevante.

Mais les Gunners n’ont pas l’intention de le vendre cet été et travaillent plutôt sur un nouveau contrat, son contrat actuel ayant encore deux ans à courir.