Transférez les actualités EN DIRECT ! Sanches à Arsenal, Camavinga à Man Utd, Kane en dernier lieu; Chelsea FC, Liverpool, potins de Tottenham aujourd’hui

La fenêtre d’été est ouverte et les clubs intensifient leurs efforts pour recruter et vendre des joueurs.

Manchester United semble enfin prêt à signer la cible n°1 Jadon Sancho du Borussia Dortmund, et le jeune Anglais pourrait être rejoint à Old Trafford par Raphael Varane du Real Madrid et la star rennaise Eduardo Camavinga. Edinson Cavani aurait recommandé son coéquipier uruguayen Nicolas De La Cruz à Ole Gunner Solskjaer

Manchester City est prêt à débourser à nouveau de l’argent alors qu’ils ciblent d’énormes affaires pour Harry Kane et Jack Grealish, bien que réussir à éloigner la paire de Tottenham et Aston Villa s’avérera difficile, ainsi qu’un mouvement surprise pour l’arrière droit de Chelsea Reece James.

Arsenal, quant à lui, tente de conclure un accord de 50 millions de livres sterling pour le défenseur de Brighton Ben White et Hector Bellerin pourrait se rendre en Italie avec l’Inter Milan.

Liverpool aurait lancé une décision audacieuse pour la star du PSG Kylian Mbappe et Kingsley Coman du Bayern Munich. L’activité de transfert de Tottenham reste limitée jusqu’à ce qu’un nouveau manager soit finalement nommé, avec l’ancien patron des Wolves Nuno Espirito Santo le dernier nom lié.

Arsenal se tourne vers Sanches

Arsenal a informé Lille de son intérêt pour le milieu de terrain Renato Sanches, rapporte 90min.

Le jeune a impressionné pour le Portugal et serait prêt pour une autre fissure en Premier League après un prêt catastrophique à Swansea il y a trois ans.

Sanches a été signé par le Bayern pour 80 millions d’euros il y a cinq ans, mais a eu du mal à se démarquer et a depuis rétabli sa réputation, à l’âge de 23 ans, avec Lille.

Man Utd rejoint la course Camavinga

La star de Rennes et de la France Eduardo Camavinga devrait déménager cet été et Manchester United souhaite remporter sa signature.

Au cours du week-end, il a été affirmé qu’Arsenal avait fait du milieu de terrain de 18 ans sa principale cible de transfert estival.

Les goûts du Real Madrid et du Paris Saint-Germain ont également été fortement liés au très apprécié Camavinga au cours des derniers mois, maintenant le Mail on Sunday rapporte que Manchester United envisage une décision pour ses services après avoir conclu la signature de l’ailier anglais. Jadon Sancho du Borussia Dortmund dans les prochains jours.

Ce sera un été chargé à Old Trafford.

Une nouvelle semaine et de nouveaux noms liés aux gros mouvements d’argent.