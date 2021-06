Transférez les actualités EN DIRECT ! Sancho à Man Utd ‘c’est parti’ bientôt; Mbappé à Liverpool ; Reece James le plus récent ; potins aujourd’hui

La fenêtre de transfert d’été est bien entamée et nous commençons à voir les meilleurs clubs d’Europe intensifier leurs efforts pour dépenser de l’argent et rafraîchir leurs équipes respectives pour la prochaine saison 2021/22.

Manchester United est enfin sur le point de signer la cible no1 Jadon Sancho du Borussia Dortmund, avec l’accord prévu pour obtenir l’approbation signée et scellée « c’est parti » de Fabrizio Romano de façon imminente. Raphael Varane veut également échanger le Real Madrid contre Old Trafford, bien qu’Ole Gunnar Solskjaer puisse encore opter pour Pau Torres de Villarreal avec le prodige Kamaldeen Sulemana également lié.

Le capitaine anglais Harry Kane domine toujours le titre des transferts et Manchester City a fait sa première offre officielle pour l’attaquant d’une valeur de plus de 100 millions de livres sterling, car ils ciblent également Reece James de Chelsea dans un nouveau développement surprise avec la star d’Aston Villa Jack Grealish.

Arsenal est en pourparlers avancés avec Brighton au sujet du défenseur anglais Ben White dans le cadre d’un accord qui pourrait valoir plus de 50 millions de livres sterling, tandis que Mikel Arteta aurait fait d’Eduardo Camavinga sa prochaine cible prioritaire, tandis qu’Alexander Isak et Yves Bissouma pourraient également figurer sur la liste de souhaits.

Chelsea et Tottenham pourraient affronter le défenseur de Séville Jules Kounde, tandis que les Spurs se sont tournés vers l’ancien patron des Wolves, Nuno Espirito Santo, pour leur recherche prolongée de manager, bien que Steven Gerrard des Rangers soit également sur le radar.

Liverpool aurait ouvert des pourparlers sur la star du PSV Eindhoven Donyell Malen au milieu de liens avec la superstar Kylian Mbappe, John McGinn, Renato Sanches, Ryan Gravenberch et d’autres, bien que Jurgen Klopp ait raté Leicester dans la course pour signer Patson Daka de Red Bull Salzbourg.

Tenez-vous au courant de toutes les dernières nouvelles, rumeurs et potins sur les transferts d’aujourd’hui ci-dessous !

Hakimi rejoint le PSG

Chelsea était lié à Achraf Hakimi, mais les Bleus ne le signeront pas.

Fabrizio Romano rapporte que le PSG signe l’arrière droit, avec un accord conclu ce soir et des examens médicaux prévus pour la semaine prochaine.

Le PSG paiera à l’Inter 60 millions d’euros plus 10 millions supplémentaires de suppléments – c’est beaucoup pour les champions de Serie A étant donné qu’ils ont des difficultés financières.

Leonardo Spinazzola impressionne encore une fois pour l’Italie. L’arrière gauche a été la plus grande menace pour les Azzurri jusqu’à présent contre l’Autriche, mais il reste 0-0 à la mi-temps à Wembley.

Si l’Italie passe et que Spinazzola continue sous cette forme, il ne faudra pas longtemps avant que les clubs ne soient liés au défenseur de l’AS Roma – bien que Jose Mourinho surveillera probablement cela et désignera le joueur de 28 ans comme un joueur clé. à garder pour la saison prochaine.

Kane s’intégrerait bien à Man City

Nigel De Jong pense que l’attaquant de Tottenham, Harry Kane, s’intégrera directement dans la configuration de Man City alors que son ancien club cherche à combler le vide “énorme” laissé par le meilleur buteur de tous les temps Sergio Aguero.

De Jong, un ancien coéquipier d’Aguero à City, est intéressé de voir comment Pep Guardiola choisit d’aller de l’avant avec Kane comme cible de choix cet été.

“Tout dépend de ce que Pep recherche vraiment”, a déclaré l’ancien international néerlandais à PA. “Nous avons parlé d’un attaquant qui manque à City, mais connaissant Pep, il vient de jouer à nouveau avec un faux neuf toute la saison.

“Tout dépend de ce qu’il veut vraiment dans son équipe et de ce qu’il pense que cela donne à cette équipe. Ce peu plus d’énergie et un peu plus de qualité à l’avant. Bien sûr, la perte de Sergio Aguero, pour moi, est énorme – non seulement en tant que joueur mais aussi en tant que personne dans le vestiaire.

“Il est assez clair que vous devez combler cette lacune, je pense avec un attaquant. Serait-ce Harry Kane? Serait-ce même (Erling) Haaland? C’est aussi une possibilité. Il y a certains domaines, certaines positions qu’il pensera à renforcer en saison ou en été.

“Mais bien sûr, Harry Kane est un grand joueur pour City et aussi en Premier League. Il connaît la Premier League, il a de l’expérience en Premier League. Je pense qu’il s’intégrera directement dans cette équipe, mais rien n’est encore fait.

“Ce ne sont que des spéculations et des rumeurs, etc., nous devons donc attendre de voir ce que les propriétaires vont faire.”

Sancho ‘c’est parti’ bientôt

Un rappel maintenant qu’avec Manchester United et Dortmund se rapprochant d’un accord pour Jadon Sancho, nous devrions bientôt obtenir un « voici, c’est parti » de Fabrizio Romano … et cela pourrait être dès aujourd’hui.

Les deux clubs seraient réduits à des millions à un chiffre en termes de pourparlers, la structure de l’accord faisant désormais l’objet de négociations – mais les deux parties veulent l’accord avec Sancho.

ICYMI | Man City veut Reece James

Au cas où vous l’auriez manqué plus tôt, la plus grande histoire de transfert d’aujourd’hui concerne Reece James.

Selon ., Manchester City est intéressé par la signature de l’arrière droit anglais, Pep Guardiola étant considéré comme un grand fan de son talent.

On suppose que la poursuite estivale acharnée de Chelsea contre la star de l’Inter Milan Achraf Hakimi pourrait suggérer qu’ils ne sont pas complètement vendus sur James comme leur option de premier choix incontestée à long terme.

L’agent de Werner “ne peut pas exclure” un futur changement au Bayern

L’agent de l’attaquant de Chelsea Timo Werner a laissé la porte ouverte à d’éventuelles retrouvailles avec Julian Nagelsmann au Bayern Munich à l’avenir.

Werner a prospéré sous Nagelsmann au RB Leipzig, mais a connu des difficultés lors de sa première saison en Premier League après un transfert de 53 millions de livres sterling l’été dernier, marquant seulement 12 buts en 52 apparitions au total.

Nagelsmann devrait remplacer Hansi Flick en tant que patron du Bayern le mois prochain et bien que Karlheinz Forster pense que son client restera à Stamford Bridge pour le moment, il n’a pas exclu la possibilité que la paire se reconnecte un jour.

« Il s’y sent bien. Un déménagement ne sera pas un problème dans un avenir prévisible », a déclaré l’agent de Werner, Forster.

«Julian a laissé Timo jouer dans une position différente à Leipzig. Un peu comme Thomas Muller au Bayern.

“Julian et Timo s’apprécient. Bien sûr, je ne sais pas encore ce qui se passera dans trois ou quatre ans. Le football évolue rapidement.

Barcelone “soulève l’urgence” dans les pourparlers sur le contrat avec Messi

C’est peut-être juste moi, mais le fait que le contrat actuel de Lionel Messi à Barcelone expire dans seulement quatre jours sans qu’aucune prolongation n’ait encore été annoncée ne suscite pas autant d’attention que vous ne le pensez.

La BBC et Guillem Balague rapportent aujourd’hui que le Barça a désormais “rehaussé le niveau d’urgence” concernant l’obtention d’un accord compliqué de deux ans sur la ligne, mais que les affirmations sur un accord complet sont loin de la réalité à ce stade.

Messi avait précédemment signalé son désir de quitter le Camp Nou après deux décennies au milieu de l’intérêt du Paris Saint-Germain, de Manchester City et de la Major League Soccer, bien qu’il semble maintenant content de rester après de nombreux changements dans les coulisses.

Des négociations sont en cours entre le président du Barça Joan Laporta et le père et agent de Messi, Jorge, bien que Balague rapporte que le club doit réduire sa masse salariale d’environ 200 millions d’euros pour que cela fonctionne financièrement.

Aston Villa réfléchit à la deuxième offre de Smith Rowe

Vous devez admirer le bon sens d’Aston Villa sur celui-ci.

Après avoir déjà vu une offre de 25 millions de livres sterling pour Emile Smith Rowe rejetée par Arsenal plus tôt ce mois-ci, des rapports suggèrent qu’ils pourraient bien réessayer.

L’Express et le Star rapportent que Villa ne se laisse pas décourager dans sa poursuite du jeune meneur de jeu talentueux et envisage une autre offre.

Villa – qui a battu Arsenal à la signature de 40 millions de livres sterling d’Emi Buendia de Norwich, rappelez-vous – serait également en train de suivre l’ailier de Burnley Dwight McNeil alors qu’ils se battent pour garder le capitaine vedette Jack Grealish au club.

Arsenal FC via .1624701177

Mise à jour de Grealish, Kane à Man City

Nous devrons peut-être juste ralentir un peu sur le front de Jack Grealish.

Les spéculations concernant le capitaine d’Aston Villa et le meneur de jeu anglais se sont détraquées ces derniers jours, avec des informations selon lesquelles Manchester City préparerait un accord imminent de 100 millions de livres sterling et des suggestions de nouvelles discussions contractuelles à Villa Park.

Le spécialiste des transferts Fabrizio Romano dit maintenant qu’il n’y a pas de pourparlers entre City et Villa au sujet de Grealish, malgré le vif intérêt du premier à obtenir ses services cet été.

Romano ajoute que City considère que les accords pour les «cibles de premier plan» Grealish et Harry Kane sont compliqués et prendra une décision finale sur ces poursuites après la fin de la participation de l’Angleterre au Championnat d’Europe.

PISCINE/. via .1624699375

Tottenham vise la cible de West Ham, Dragowski

Tottenham aurait voulu amener ses rivaux féroces West Ham à la signature du gardien de but de la Fiorentina, Bartlomiej Dragowski.

Le journal basé à Florence La Nazione rapporte que les Spurs s’intéressent à l’international polonais, qui a déjà été lié à un déménagement au London Stadium.

Tottenham semble être à la recherche d’un successeur à long terme pour le capitaine et n°1 de longue date Hugo Lloris, qui entame les 12 derniers mois de son contrat et a déjà été mentionné dans le cadre d’un transfert au PSG.

Dragowski voudrait quitter la Fiorentina et a un prix de seulement 15 millions d’euros.