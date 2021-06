Transférez les actualités EN DIRECT ! Sancho, Buendia le plus récent ; Arsenal, Man Utd, Liverpool, Chelsea, les derniers potins des Spurs aujourd’hui

La fenêtre de transfert d’été démarre avec de grands noms faisant des mouvements et des managers échangeant des clubs à travers l’Europe.

Alors que l’Euro 2020 pourrait voir les offres des meilleurs joueurs retardées de quelques semaines, le tournoi offre également aux clubs et aux fans la possibilité de rechercher des talents passionnants pour la saison prochaine.

Harry Kane est le joueur le plus en vue qui cherche à faire un pas, l’attaquant de Tottenham étant déterminé à partir au milieu de l’intérêt de Man City, Chelsea et Manchester United. Les Spurs ont ciblé un nouveau manager, mais avec Antonio Conte hors de course vendredi soir, il faudrait quelqu’un de spécial pour convaincre Kane de rester dans le nord de Londres maintenant.

Man United est certainement intéressé par Kane, mais avec ses rivaux préférés de City pour sa signature, l’atterrissage de Jadon Sancho de Dortmund semble finalement une perspective plus réaliste pour les Red Devils. Kieran Trippier, Raphael Varane et Saul Niguez sont également sur la liste de souhaits, mais le Bayern Munich pourrait finir par décrocher ce dernier.

Quant à Arsenal, cela promet d’être un gros été pour les Gunners avec de nombreux tenants et aboutissants. La star de Norwich Emi Buendia était une cible, mais il semble maintenant qu’Arsenal ait perdu la course pour la star de Norwich, le joueur ayant subi un examen médical avant un transfert de 30 millions de livres sterling à son rival de Premier League Aston Villa.

Dernières nouvelles de la fenêtre de transfert

Mises à jour en direct

Afficher les dernières mises à jour 1622970180

Duncan Ferguson a refusé un emploi au Real Madrid parce qu’il veut devenir manager d’Everton.

C’est selon le Sun, qui dit que Ferguson s’est vu offrir la possibilité de rejoindre l’équipe d’entraîneurs de Carlo Ancelotti à Madrid après que l’Italien a quitté Goodison Park cette semaine.

Ferguson, 49 ans, pense qu’il est prêt à devenir manager et espère que le propriétaire d’Everton, Farhad Moshiri, l’accompagnera en remplacement d’Ancelotti.

1622969854

Selon le Daily Mirror, Manchester United a appris qu’il lui en coûterait 81,5 millions de livres sterling pour signer Jadon Sancho du Borussia Dortmund.

Cela signifie que la décision de United d’attendre 12 mois pour le joueur de 21 ans devrait leur faire économiser 26,5 millions de livres sterling après que Dortmund a accepté de réduire la valorisation de 108 millions de livres sterling de l’année dernière pour conclure l’accord.

Ce sera toujours un record de club à United, battant les 80 millions de livres sterling qu’ils ont payés pour Harry Maguire il y a deux ans.

1622966436

Les formalités de l’accord d’Aston Villa pour signer le meneur de jeu de Norwich Emiliano Buendia devraient être achevées dans les prochaines 72 heures.

Dans quel coup dur pour Arsenal, Villa a fait accepter une offre de 33 millions de livres sterling ce week-end et a ouvert des pourparlers avec le joueur de 24 ans.

Villa a déménagé ce week-end pour quitter Arsenal, laissant de grandes questions sur les plans de transfert estival des Gunners, Buendia étant l’une de leurs principales cibles.

1622930765

Sancho à Man United le plus récent

De nombreuses mises à jour de Jadon Sancho ont fait le tour ces derniers jours.

Le spécialiste des transferts Fabrizio Romano rapporte ce soir que Manchester United a relancé ses tentatives pour signer l’ailier anglais, qui est apte à affronter la Roumanie lors du dernier match amical d’échauffement des Trois Lions pour l’Euro 2020 à Middlesbrough dimanche soir.

Romano dit que United a eu des discussions avec le camp de Sancho sur des conditions personnelles et un contrat potentiel jusqu’en 2026, tout en insistant sur le fait qu’aucune offre officielle n’a encore été déposée avec le Borussia Dortmund.

Il rapporte également que Dortmund serait prêt à vendre Sancho cet été pour un montant d’environ 90/95 millions d’euros, sans poursuite rivale de Liverpool pour le moment malgré d’autres affirmations contraires.

.1622919787

Rôle de Martinez dans l’accord de Buendia

Quelques informations supplémentaires sur le front d’Emi Buendia qui ne plairont pas aux fans d’Arsenal, qui comparent déjà la saga au triste épisode de l’été dernier impliquant leur poursuite de la star lyonnaise Houssem Aouar.

John Percy du Telegraph dit de ne pas sous-estimer le rôle de l’ancien gardien d’Arsenal Emi Martinez pour aider à attirer son compatriote argentin à Villa Park.

Percy dit également que les frais initiaux versés à Norwich sont de 33 millions de livres sterling.

.1622917131

Liverpool baisse le prix demandé de Grujic

Le milieu de terrain oublié de Liverpool, Marko Grujic, pourrait être sur le chemin du retour au Hertha Berlin.

Le milieu de terrain serbe a passé deux ans en prêt au Hertha entre 2018-20 avant de rejoindre Porto pour la campagne 2020/21.

Maintenant, la publication allemande Berliner Kurier rapporte que Liverpool espère vendre Grujic cet été, avec Hertha potentiellement dans la course après que le prix demandé ait été abaissé à environ 12 millions de livres sterling.

1622912485

Aston Villa s’apprête à signer Buendia

Plus d’informations maintenant sur Buendia à Aston Villa de John Percy du Telegraph.

Il rapporte que l’accord de record du club vaudra environ 40 millions de livres sterling après les ajouts.

Pendant ce temps, il n’y aura aucun frais de vente pour l’ancien club de Buendia Getafe.

Une déception pour Norwich avant sa dernière campagne en Premier League, mais un profit énorme pour un joueur qu’ils ont acheté pour seulement 1,5 million de livres sterling en 2018.

1622911927

Aston Villa s’apprête à signer Buendia

Regardez ailleurs maintenant, fans d’Arsenal.

Il semble y avoir eu beaucoup de progrès sur le front d’Emi Buendia aujourd’hui après de récents rapports selon lesquels les Gunners et Aston Villa avaient soumis des offres.

John Percy de The Telegraph rapporte maintenant que Villa a convenu d’un montant d’environ 30 millions de livres sterling avec Norwich pour le meneur de jeu argentin.

De plus, il est également dit que Buendia a accepté des conditions personnelles et a subi un examen médical en Argentine aujourd’hui.

Une grosse déception pour Mikel Arteta and Co.

.1622909295

Tottenham doit-il vendre Dele ?

Danny Mills pense que le moment est venu pour Tottenham de vendre Dele Alli.

Le milieu de terrain a lutté pour le temps de jeu sous l’ancien patron Jose Mourinho et Mills affirme que les Spurs pourraient créer de l’espace pour plus d’un nouvel arrivant s’ils déchargent Dele cet été.

« Si cela ne fonctionne pas, vous ne pouvez pas avoir de non-conformistes dans un jeu d’équipe. Si quelqu’un perturbe l’éthique de l’équipe, vous devez le faire avancer », a déclaré l’ancien arrière latéral anglais à Football Insider.

« Peut-être qu’il a besoin d’un nouveau défi, nous l’avons dit plusieurs fois. Vous pouvez le revendre et rapporter beaucoup d’argent.

“Vous pourriez éventuellement faire venir quelques joueurs après avoir vendu Dele Alli.”

Tottenham Hotspur FC via .1622906803

Man City est sur le point de signer le “Brazilian Pogba”

Manchester City conclut un accord pour un joueur classé comme le “Brésilien Paul Pogba”, suggèrent des rapports.

Selon Goal, les champions en titre de la Premier League sont en pole position pour sceller la signature du milieu de terrain très apprécié de Fluminense, Metinho.

Né en RD Congo, Metinho a 18 ans et n’a fait ses débuts seniors dans le football brésilien qu’en mars.