Transférez les actualités et les potins : Man United préfère Sancho à Kane ; Ronaldo le plus récent; Tottenham oeil Gabriel Jesus?

vec le triomphe de Chelsea en finale de la Ligue des champions contre Manchester City à Porto, levant le rideau sur une saison 2020/21 mouvementée et mouvementée, le moulin à rumeurs de transfert commence à s’emballer une fois de plus.

Cet été, la petite affaire du Championnat d’Europe reprogrammé qui se déroule à travers le continent et d’autres compétitions internationales, dont la Copa America, signifie que les clubs pourraient se démener pour faire avancer leurs affaires plus tôt ou être obligés d’attendre beaucoup plus tard dans la fenêtre.

Alors que de grosses affaires sont attendues dans les grandes équipes, avec Ibrahima Konate et David Alaba déjà en mouvement ces derniers jours, la pandémie de Covid-19 en cours devrait toujours avoir un impact considérable sur le marché alors que les clubs continuent de compter les coût de la crise mondiale.

Voici les derniers titres et potins de transfert à travers la Premier League, l’Europe et au-delà…

Ils sont l’un des nombreux clubs liés à l’attaquant de Tottenham, mais le Daily Mail rapporte que United donnera plutôt la priorité à la signature de l’objectif à long terme Jadon Sancho cet été.

Avec Edinson Cavani maintenant inscrit en toute sécurité pour une autre saison, il est en outre affirmé que United attendra un an avant de retourner au Borussia Dortmund pour la machine à but norvégienne Erling Haaland – un joueur qu’Ole Gunnar Solskjaer connaît très bien.

Toujours du côté de United, des informations sensationnelles en provenance d’Italie suggèrent que Cristiano Ronaldo pourrait bientôt faire un retour à Old Trafford.

La Gazzetta dello Sport pense que la Juventus – qui a raté de peu la qualification pour la Ligue des champions pour la saison prochaine lors de la dernière journée – est intéressée par un échange de haut niveau qui verrait Paul Pogba faire un retour à Turin.

Manchester City se présente comme le prétendant le plus probable de Kane, le Star dimanche affirmant que les Spurs détiennent également un intérêt dans Gabriel Jesus.

Les finalistes battus de la Ligue des champions pourraient-ils potentiellement en tirer parti dans leur propre accord d’échange partiel pour le capitaine anglais cet été?

Ailleurs, Arsenal et Liverpool viennent peut-être de voir leurs espoirs respectifs de signer Yves Bissouma renforcés.

Les deux clubs poursuivraient le milieu de terrain malien très apprécié et le président de Brighton, Tony Bloom, a admis que certains des meilleurs joueurs des Seagulls pourraient être vendus si le prix est correct.

.

“Je ne le vois pas du tout comme un point négatif”, a-t-il déclaré en s’intéressant à Bissouma et à l’appel de l’Angleterre Ben White.

« Plus les grands clubs s’intéressent à nos joueurs, plus nous agissons correctement, donc j’en suis ravi.

«Nous savons que certains de nos meilleurs joueurs ne seront pas avec nous pour toujours et, si la bonne offre se présente – et ce doit être la bonne offre – et qu’ils veulent partir, alors ils peuvent partir.

“Mais je prévois que la grande majorité de notre équipe actuelle sera ici au début de la saison prochaine.”