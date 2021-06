Transférez les nouvelles EN DIRECT! Aouar à Arsenal ; Isak du Chelsea FC ; Kane le plus récent ; Man Utd, Spurs, potins de Liverpool aujourd’hui

in

La fenêtre de transfert d’été est maintenant bien lancée et nous commençons à voir des clubs à travers l’Europe intensifier leurs efforts pour dépenser de l’argent et rafraîchir leur équipe.

Avant de pouvoir se lancer correctement sur ce front, cependant, Tottenham doit encore trouver un nouveau manager, l’ancien patron de Barcelone Ernseto Valverde étant le dernier nom à être lié au poste après que Gennaro Gattuso soit devenu le dernier nom à en être exclu.

À l’Euro 2020, nous avons déjà vu certains joueurs se mettre en vitrine et l’attaquant suédois Alexander Isak appartient certainement à cette catégorie, des rapports suggérant que Chelsea a maintenant rejoint Arsenal et Liverool dans la course à sa signature.

En parlant d’Arsenal, les Gunners devraient raviver leur intérêt pour la cible à long terme Houssem Aouar de Lyon, tandis que Kieran Tierney devrait signer un nouveau contrat de cinq ans.

Tierney faisait partie d’une ligne de fond écossaise qui a enchaîné l’Angleterre et Harry Kane à Wembley vendredi soir, mais l’attaquant de Tottenham devrait toujours être l’un des attaquants les plus demandés dans la fenêtre de cet été, avec de nouveaux rapports aujourd’hui le liant à une réunion avec Mauricio Pochettino au PSG.

Valverde lié au travail des Spurs

Le dernier nom supposément dans le mix pour le travail de Tottenham qui semble impossible à donner est l’ancien patron de Barcelone Ernesto Valverde.

Fabrizio Romano rapporte que l’Espagnol est l’un des nombreux entraîneurs avec lesquels les Spurs parlent après leur courte poursuite de Gennaro Gattuso, bien que les discussions ne soient pas à un stade avancé.

Aimerions-nous voir Valverde dans le nord de Londres ?

Bonjour!

Bonjour et bienvenue dans la couverture EN DIRECT de Standard Sport du mercato de cet été.

Il y a beaucoup de nouvelles rumeurs et rapports autour d’aujourd’hui et nous commencerons par un aperçu de certaines des principales nouvelles…

Klinsmann intéressé par le travail à Tottenham

Jurgen Klinsmann a jeté son chapeau dans le ring pour le poste de Tottenham et a déclaré qu’il serait “absolument” intéressé à devenir leur manager si le président des Spurs, Daniel Levy, lui en offrait l’opportunité.

Klinsmann a passé deux périodes réussies à Tottenham en tant que joueur et dit que le club « est dans son cœur ».

L’Allemand, qui est au chômage depuis son départ du Hertha Berlin en 2020, a révélé qu’il avait appelé Levy après avoir limogé Jose Mourinho en avril.

La recherche d’un nouveau manager par Tottenham a plongé dans le chaos après la fin des discussions avec Paulo Fonseca puis Gennaro Gattuso.

“Je l’ai appelé après qu’il ait laissé partir Mourinho”, a révélé Klinsmann alors qu’il travaillait comme expert pour la BBC vendredi.

« J’ai dit : ‘Daniel, qu’est-ce qui se passe maintenant ?’. Il a dit: ‘J’ai tellement de choses à faire pour régler les choses au club. Parlons un peu plus tard ».

« Puis j’ai vu tous les noms différents entrer, parler. . . et sortir. La même aujourd’hui.

« Les Spurs sont dans mon cœur. Serais-je intéressé par le poste ? Absolument. Mais s’il [Levy] ne veut pas, je ne peux pas le forcer.

Les grands garçons européens se renseignent sur Jorginho

Jorginho a fait un début impressionnant à l’Euro 2020 avec l’Italie et son agent affirme que plusieurs des meilleurs clubs européens sont intéressés par la signature du milieu de terrain de Chelsea.

Mais son représentant Joao Santos a déclaré que Jorginho ne quitterait probablement pas Stamford Bridge cet été.

“Jorginho va très bien, il a remporté la Ligue Europa et la Ligue des champions, et maintenant l’objectif est de gagner l’Euro”, a déclaré Santos à Radio Marte.

“Il est concentré sur cela et veut jouer les sept matchs restants du Championnat d’Europe.

« Évidemment, il a remporté la Ligue des champions, et il y a donc des demandes de renseignements des principales équipes en Europe. À mon avis, il restera à Chelsea l’année prochaine. Le prochain objectif est de faire la Coupe du monde au Qatar avec l’Italie – en restant à Chelsea, il a de grandes chances de le faire.

Cech prêt pour le « travail à démarrer »

Le directeur technique de Chelsea, Petr Cech, devrait être occupé cet été, les Bleus devant revenir sur le marché des transferts après avoir remporté la Ligue des champions.

Cech travaille en tant qu’expert pour la BBC dans sa couverture de la Croatie contre la République tchèque et a déclaré qu’il était “de retour sur terre” après cette nuit historique à Porto.

“Je pense que je suis de retour sur terre parce qu’une fois que vous avez le trophée, tout va bien et vous appréciez vraiment le temps, mais vous réalisez ensuite que la nouvelle saison est sur le point de commencer et mon travail commence”, a déclaré Cech.

Les recherches de la Fiorentina se poursuivent après la séparation de Gattuso

Après que Gennaro Gattuso ait quitté la Fiorentina plus tôt cette semaine après seulement 23 jours en tant que manager, le club de Serie A poursuit la nomination d’un remplaçant.

Paulo Fonseca a été lié au poste après l’échec de son déménagement à Tottenham et l’ancien entraîneur de Lyon Rudi Garcia a également été en pourparlers avec la Fiorentina.

Mais Sky Sport Italia affirme que Garcia s’est retiré des pourparlers parce qu’il veut un emploi en Ligue des champions.

Le premier choix de la Fiorentina, selon des informations en Italie, est le manager de Spezia Vincenzo Italiano.

Parker ferme son contrat à Bournemouth

L’Athletic rapporte que Bournemouth et Fulham sont maintenant en pourparlers sur un règlement d’indemnisation alors que Scott Parker se rapproche du poste de Bournemouth.

Parker a été relégué lorsqu’il était en charge de Fulham la saison dernière, mais a été une cible à long terme pour Bournemouth, qui s’est séparé du manager Jonathan Woodgate après leur défaite en demi-finale des barrages contre Brentford.

Confirmé: Arsenal tient des pourparlers sur le contrat Tierney

Arsenal a eu des discussions positives avec Kieran Tierney sur un nouveau contrat et espère le lier à un nouvel accord, écrit Simon Collages.

Tierney a rejoint Arsenal à l’été 2019 en provenance du Celtic pour un montant d’environ 25 millions de livres sterling et il a impressionné en Angleterre.

L’arrière gauche est devenu un élément clé de l’équipe de Mikel Arteta et s’est imposé comme un leader du groupe. Arsenal veut récompenser Tierney pour sa belle forme et a eu des discussions positives avec lui sur un nouveau contrat.

Le club espère et croit de plus en plus que l’international écossais mettra désormais un stylo sur papier pour un nouvel accord de cinq ans dans les prochains jours.

Ce serait un énorme coup de pouce pour Arsenal, qui se prépare à une fenêtre de transfert estivale chargée. Le club veut faire beaucoup d’affaires, mais lier Tierney à un nouveau contrat à long terme était également un objectif pour eux.

Arsenal en pourparlers avec Tierney sur un nouvel accord

Le Telegraph rapporte qu’Arsenal est en pourparlers avec le défenseur Kieran Tierney au sujet d’un nouveau contrat de cinq ans.

L’Écossais – qui devrait être en forme pour débuter contre l’Angleterre à Wembley ce soir – a été l’un des meilleurs joueurs des Gunners au cours des deux dernières saisons, malgré son passage au club depuis son départ du Celtic en raison de blessures.

Leicester recrute l’attaquant de Salzbourg

Patson Daka a conclu un accord de cinq ans avec Leicester City, selon Fabrizio Romano.

L’attaquant du RB Salzburg a suscité l’intérêt de toute l’Europe, les rivaux de Leicester en Premier League étant également intéressés par un accord alors que David Moyes cherche à renforcer ses rangs offensifs.

Cependant, Leicester préparerait actuellement les derniers documents avant d’annoncer l’accord.