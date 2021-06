Transférez les nouvelles EN DIRECT candidature de Man City Haaland; le plus récent du Chelsea FC ; Offre de Man Utd Sancho ; Les potins d’Arsenal, des Spurs et de Liverpool aujourd’hui

Le mercato estival est officiellement ouvert et les clubs de toute l’Europe ne perdent pas de temps à trier leurs affaires.

Alors que l’Euro 2020 pourrait voir les offres des meilleurs joueurs retardées de quelques semaines, le tournoi offre également aux clubs et aux fans la possibilité de rechercher des talents passionnants pour la saison prochaine.

Harry Kane est déterminé à déménager cet été, avec Man City en tête de la course au milieu de l’intérêt de Chelsea, de la Juventus et de Manchester United – et City poursuit également le meneur de jeu d’Aston Villa Jack Grealish. Tottenham, quant à lui, établit des objectifs avec un accord qui aurait été conclu avec la cible managériale Paulo Fonseca.

Chelsea souhaite recruter un attaquant et se déplacer pour l’ailier arrière Achraf Hakimi, bien que Kane semble peu probable et qu’ils aient été repoussés par Romelu Lukaku – mais ils intensifient leur poursuite de la machine à but du Borussia Dortmund Erling Haaland, qui est dit être intéressé par un déménagement … mais cela peut coûter 155 millions de livres sterling et s’avérer une bataille pour Man City.

Man United se rapproche du retour de Jadon Sancho en Angleterre, mais aurait vu une offre d’ouverture rejetée par Dortmund malgré l’accord des conditions personnelles. Kieran Trippier, Raphael Varane, Cristian Romero et Saul Niguez sont également sur la liste de souhaits, mais le Bayern pourrait finir par décrocher ce dernier… ou Chelsea, ou peut-être Man City !

Quant à Arsenal, ça promet d’être un gros été. Après avoir raté Emi Buendia à Aston Villa, les Gunners ont été liés à Ben White de Brighton, Ruben Neves des Wolves, Yves Bissouma de Brighton, Tyler Adams au RB Leipzig et l’attaquant de la Real Sociedad Alexander Isak.

Liverpool, quant à lui, essaie apparemment de signer Lorenzo Pellegrini de Roma ou Fabio Vieira après avoir déjà ajouté Ibrahima Konate à son équipe, tandis que Barcelone envisage un coup estival de choc pour Raheem Sterling.

Tenez-vous au courant des dernières nouvelles sur les transferts, des rumeurs et des potins d'aujourd'hui !

Dernières nouvelles de la fenêtre de transfert

Mises à jour en direct

Les Spurs vont nommer Fonseca

Tottenham nommera cette semaine Paulo Fonseca comme nouveau manager, rapporte le Guardian.

Le club a déménagé pour l’ancien entraîneur de la Roma sur recommandation du nouveau directeur du football Fabio Paratici.

Les pourparlers ont progressé au cours du week-end avec Fonseca acceptant en principe de prendre le relais des Spurs pour un contrat de trois ans.

.1623657022

Gallagher en demande

Le milieu de terrain de Chelsea, Conor Gallagher, pourrait être demandé cet été après avoir montré ce qu’il pouvait faire en Premier League alors qu’il était prêté à West Brom cette saison.

Et le Sun rapporte que Crystal Palace est prêt à faire 15 millions de livres sterling pour le joueur de 21 ans.

Reste à savoir quels sont les plans de Thomas Tuchel pour Gallagher.

Il aimerait rester à Chelsea et se frayer un chemin dans l’équipe, mais Palace veut l’amener à Selhurst Park alors qu’ils se préparent à rafraîchir leur équipe cet été.

Piscine via REUTERS1623655412

Leicester prépare l’offre de Coutinho

Leicester prépare une décision pour le milieu de terrain de Barcelone Philippe Coutinho, selon des informations en Espagne.

Mundo Deportivo affirme que le manager de Leicester, Brendan Rodgers, est intéressé par une réunion avec le Brésilien et envisage une offre de 17 millions de livres sterling ou un éventuel changement de prêt pour lui.

Tottenham et Arsenal sont également liés à Coutinho, qui a connu des difficultés en Espagne depuis son arrivée au Camp Nou de Liverpool pour un montant initial de 106 millions de livres sterling.

Mais Rodgers avait de bonnes relations avec Coutinho lorsqu’il l’a dirigé à Liverpool et Leicester espère que cette connexion les mettra aux commandes.

1623652799

Man City prête l’offre de Haaland

Manchester City prépare une offre d’ouverture de 95 millions de livres sterling pour la star du Borussia Dortmund Erling Haaland, selon des informations.

Le club a besoin d’un remplaçant pour Sergio Aguero et le président du club, Khaldoon Al Mubarak, a déclaré qu’il était “confiant” que l’homme vedette se joindrait à lui.

Selon le journaliste Ekrem Konur, City a placé Haaland devant Harry Kane dans sa liste de cibles d’attaquants.

C’est une mauvaise nouvelle pour Chelsea, qui est également très attaché au Norvégien.

ES Composite1623621612

Man United tient plus de pourparlers Sancho

Une mise à jour tardive ce soir sur la saga Jadon Sancho à Manchester United.

Le spécialiste des transferts Fabrizio Romano rapporte que United a eu plus de discussions avec le camp des joueurs ce week-end.

Il ajoute que les discussions avec Dortmund sur leur prix demandé de 95 millions d’euros ainsi que les détails de la structure de paiement et des bonus se poursuivront au cours des prochains jours.

Sancho a été exclu de l’équipe d’Angleterre lors de la première victoire de l’Euro 2020 contre la Croatie à Wembley plus tôt dans la journée.

.1623593582

Une offre de complot de Crystal Palace pour Gallagher de Chelsea

Crystal Palace préparerait une offre pour Conor Gallagher de Chelsea.

Selon The Sun, Palace – qui n’a pas encore nommé de successeur à la direction de Roy Hodgson après la rupture des pourparlers avec l’ancien patron des Wolves Nuno Espirito Santo – est sur le point de faire une offre de 15 millions de livres sterling pour le milieu de terrain anglais des moins de 21 ans.

Le très apprécié Gallagher, 21 ans, a impressionné en prêt à Charlton, Swansea et West Brom au cours des dernières saisons, Palace incapable de le prêter pour la campagne 2020/21 après avoir déjà obtenu l’attaquant Michy Batshuayi sur un accord temporaire de Stamford Bridge.

1623590145

Bellingham en pourparlers sur un nouvel accord

Le Borussia Dortmund devrait entamer des discussions avec le jeune anglais Jude Bellingham au sujet d’un contrat amélioré après sa première campagne stellaire, rapporte le Mirror.

Le joueur de 17 ans est arrivé de Birmingham l’été dernier et a signé un contrat de trois ans, que la Bundesliga serait désormais désireuse de prolonger jusqu’en 2025.

Le rapport affirme que Bellingham est sur le point de doubler son salaire, tandis que le contrat comprendrait probablement une nouvelle clause de rachat importante.

1623583816

Arsenal rejoint la course Locatelli

Après une belle performance pour l’Italie vendredi, il n’est pas surprenant qu’Arsenal ait rejoint le Borussia Dortmund et le PSG pour suivre le milieu de terrain de Sassuolo Manuel Locatelli, selon des informations en Italie.

Locatelli a connu une belle saison en Serie A et devrait jouer pour les Azzurri aux Euros cet été. Il a bien commencé vendredi.

Les scouts de plusieurs clubs regarderont le joueur de 23 ans en action, mais il est susceptible de demander des frais de transfert d’environ 35 millions de livres sterling.

1623581899

Bombe Mbappé

Kylian Mbappe a laissé entendre que son avenir pourrait être loin du Paris Saint-Germain la saison prochaine dans des citations étonnamment brutales.

La partie française cherche désespérément à garder le féroce attaquant, qui a suscité l’intérêt de toute l’Europe.

Interrogé sur son avenir par France Football, Mbappe a déclaré : « Je dois prendre la bonne décision, ce qui est difficile, et me donner toutes les chances de bien décider.

« Je suis dans un endroit où je m’aime, je me sens bien. Mais est-ce le meilleur endroit pour moi ? Je n’ai pas encore la réponse.

.1623580257

Haaland coûtera 300 millions de livres sterling à Chelsea

Chelsea devra se séparer de 300 millions de livres sterling pour signer Erling Haaland cet été, rapporte ESPN.

Les Blues seraient prêts à battre le record de transfert britannique – le transfert de 98 £ de Paul Pogba à Man United en 2016, mais Dortmund est convaincu que Haaland reste sur place.

Pour persuader Dortmund de vendre, Chelsea devra lever 155 millions de livres sterling pour les frais de transfert, avec presque autant de frais d’agent, de salaires et de primes pour la durée de son contrat.

