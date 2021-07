Transférez les nouvelles EN DIRECT Man United signe Sancho pour 73 millions de livres sterling; Rice rejette les offres de contrat de West Ham ; Les potins du Chelsea FC, Tottenham et Liverpool aujourd’hui

in

La fenêtre d’été est ouverte et les clubs intensifient leurs efforts pour recruter et vendre des joueurs.

Manchester United a finalement signé Jadon Sancho, cible no1 de longue date du Borussia Dortmund, le club allemand confirmant que United paiera des «frais de transfert fixes de 73 millions de livres sterling». Le jeune Anglais pourrait être rejoint à Old Trafford par Raphael Varane du Real Madrid et la starlette rennaise Eduardo Camavinga, tandis qu’il y aurait un intérêt pour la cible d’Arsenal Ruben Neves.

Manchester City est prêt à débourser à nouveau de l’argent alors qu’ils ciblent d’énormes transactions pour Harry Kane et Jack Grealish, bien que réussir à éloigner la paire de Tottenham et Aston Villa s’avérera difficile, Villa confiante que Grealish accepte de nouvelles conditions pour rester .

Arsenal, quant à lui, essaie toujours d’obtenir un accord de 50 millions de livres sterling pour le défenseur de Brighton Ben White sur la ligne, alors qu’ils ont accepté le transfert de l’arrière gauche de Benfica Nuno Tavares et ont soumis une offre améliorée pour la star d’Anderlecht Albert Sambi Lokonga. Ils ont également fait une offre d’ouverture pour Manuel Locatelli.

On pense que Liverpool a lancé une décision audacieuse pour la star du PSG Kylian Mbappe et Kingsley Coman du Bayern Munich avec Otavio de Porto également fermement sur le radar, tandis que Chelsea envisagerait une approche pour le banni de Barcelone Miralem Pjanic.

L’activité de transfert de Tottenham passera à la vitesse supérieure maintenant que Nuno Espirito Santo a été confirmé comme son nouveau manager et ils auraient reçu un prix demandé pour le défenseur de l’Inter Milan Skriniar. Pendant ce temps, les Spurs n’ont pas la possibilité de prolonger le séjour de Gareth Bale dans le nord de Londres.

Ailleurs, Patrick Vieira devrait devenir le nouveau manager de Crystal Palace, tandis que Rafael Benitez prendra la relève à Everton. Le PSG intensifie également son offre pour signer Sergio Ramos.

Tenez-vous au courant de toutes les dernières nouvelles, rumeurs et potins sur les transferts d’aujourd’hui ci-dessous !

Rice rejette deux offres de contrat avec West Ham

Declan Rice a rejeté deux offres de contrat à West Ham alors que le club cherche à repousser l’intérêt pour la star anglaise.

Le milieu de terrain, qui a brillé lors de la victoire historique de mardi contre l’Allemagne, souhaite être tenu informé de toute offre faite cet été.

West Ham insiste sur le fait que leur joueur vedette, qui a été capitaine de l’équipe pendant la majeure partie de la saison dernière, ne va nulle part. Rice a encore trois ans sur son contrat actuel, tandis que le club a une option pour un quatrième.

Le riz est évalué à plus de 100 millions de livres sterling par West Ham, et le manager David Moyes a précédemment déclaré qu’il faudrait « de l’argent de la Banque d’Angleterre et de la Banque d’Écosse » pour sanctionner une vente.

West Ham n’a pas encore reçu d’offres formelles pour Rice.

Mais Manchester United et Chelsea sont connus pour s’intéresser au joueur de 22 ans, qui a également des admirateurs à Manchester City.

1625130861

Fulham conclut un accord pour nommer Silva

L’ancien manager de Watford, Marco Silva, ouvre la voie pour remplacer Scott Parker à Fulham.

La sortie de Parker pour assumer un nouveau rôle chez les rivaux du championnat Bournemouth a été confirmée lundi et Fulham se rapproche d’un accord pour nommer Silva.

Le propriétaire de Fulham, Shahid Khan, s’est engagé à embaucher un “nouvel entraîneur-chef capable d’atteindre notre objectif de promotion et qui sera engagé envers Fulham et ses supporters”. Les Cottagers ont rapidement entamé des discussions avec Silva, qui a également dirigé Hull City et Everton.

Les joueurs sont revenus pour l’entraînement de pré-saison à Motspur Park lundi matin et Fulham tient à prendre rendez-vous rapidement.

1625128709

Affaire conclue

Charlton a recruté le milieu de terrain George Dobson après que Sunderland a mis fin à son contrat.

Le joueur de 23 ans, qui a passé la saison dernière en prêt à l’AFC Wimbledon, a signé un contrat de deux ans à la Valley.

Dobson a déclaré: “Je suis ravi – la taille du club, le manager, les fans – il a vraiment tout. Quand j’ai découvert l’intérêt, c’était quelque chose qui m’a vraiment intrigué et intéressé.

« Ensuite, évidemment, une fois que vous avez eu la conversation et que vous avez découvert les aspirations du responsable pour vous, c’était une évidence. Je suis ravi d’être ici et j’ai vraiment hâte de commencer.”

1625124543

Le président du PSG reprend les pourparlers de Mbappe

L’avenir de Kylian Mbappe au Paris Saint-Germain est incertain avec seulement un an de plus sur son contrat et, pour l’instant, aucun accord sur une prolongation qui l’empêcherait de partir.

L’Equipe affirme que les indications actuelles indiquent que Mbappe s’éloigne du PSG et que leur président Nasser Al-Khelaifi a succédé au directeur sportif Leonardo en pourparlers avec Mbappe pour essayer de le faire rester au club.

1625123120

Tottenham ‘fixe 51,5 millions de livres sterling de prix demandé à Skriniar’

Tottenham a été informé qu’il devait payer 51,5 millions de livres sterling pour le défenseur de l’Inter Milan, Milan Skriniar, selon Gianluca Di Marzio.

Les Spurs voulaient signer Skriniar l’été dernier et le nouveau directeur général Fabio Paratici devrait renouveler leur intérêt pour lui, le joueur de 26 ans cet été.

1625120470

Arsenal se rapproche de Lokonga après avoir accepté de signer Tavares

Arsenal est confiant de conclure un accord pour signer Albert Sambi Lokonga et a fait une percée dans les pourparlers avec l’arrière gauche de Benfica Nuno Tavares.

Les Gunners ont accepté mercredi des frais pour Tavares et ils devraient payer environ 7 millions de livres sterling d’avance pour le joueur de 21 ans, avec 1,5 million de livres supplémentaires dues en compléments.

Tavares a accepté des conditions personnelles et doit maintenant subir un examen médical.

Arsenal continue de travailler sur d’autres accords et une décision pour Lokonga progresse bien.

Une offre d’ouverture d’environ 13 millions de livres sterling a été rejetée pour le milieu de terrain le mois dernier, mais les négociations se sont poursuivies avec Anderlecht et elles progressent bien.

Le joueur de 21 ans souhaite déménager dans le nord de Londres et toutes les parties sont convaincues qu’un accord sera conclu.

1625090621

Le contrat de Lionel Messi expire

Depuis quelques minutes, Lionel Messi n’a pas de contrat actif avec Barcelone.

Il a expiré à minuit en Espagne et un nouveau contrat n’a pas encore été annoncé.

Des négociations sur un nouvel accord seraient en cours mais, dans l’état actuel des choses, pour la première fois depuis 2000, Messi n’est plus sous contrat avec Barcelone.

.1625089283

L’offre d’Arsenal pour Locatelli

Arsenal a déposé une offre pour la star italienne de l’Euro 2020 Manuel Locatelli, selon le directeur général de Sassuolo, Giovanni Carnevali.

“Arsenal a fait une offre officielle pour Locatelli”, a-t-il déclaré à Sky Italy,

“Ils poussent fort pour signer Manuel et c’est une offre importante… nous verrons.

“La Juventus veut aussi Locatelli et nous avons une relation spéciale avec eux. Une nouvelle rencontre est prévue avec la Juve.

1625086071

Sancho veut la chemise No7

Manchester United est sur le point de faire de Jadon Sancho le deuxième football anglais le plus cher de tous les temps, et alignera désormais un numéro de maillot adapté au titre.

Sancho aurait demandé le célèbre maillot n°7, rendu célèbre par les grands du club George Best, Bryan Robson, Eric Cantona, David Beckham et Cristiano Ronaldo… et actuellement Edinson Cavani.

1625082256

Man Utd accepte des frais de 73 millions de livres sterling pour Sancho

L’énorme nouvelle ne cesse d’arriver !

Manchester United a conclu un accord de 72,9 millions de livres sterling pour Jadon Sancho, écrit James Robson.

L’ailier du Borussia Dortmund effectuera un transfert à Old Trafford à la fin de l’Euro une fois qu’il aura passé un examen médical et les formalités de son retour tant attendu dans le football anglais.

Il a signé un contrat de cinq ans avec une option de 12 mois supplémentaires.

Cette décision fait suite à la poursuite de trois ans de United pour sa signature, Ole Gunnar Solskjaer faisant de l’ancienne star de Manchester City une cible de choix dès qu’il a pris la direction permanente du club.