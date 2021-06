Transférez les nouvelles EN DIRECT! Varane à Man Utd; Sancho, Grealish, Kane ; Arsenal, Chelsea, Liverpool, les potins des Spurs aujourd’hui

in

La fenêtre de transfert d’été est bien entamée et nous commençons à voir les meilleurs clubs d’Europe intensifier leurs efforts pour dépenser de l’argent et rafraîchir leurs équipes respectives pour la prochaine saison 2021/22.

Le capitaine anglais Harry Kane domine toujours les gros titres des transferts au quotidien et Manchester City a fait sa première offre officielle pour l’attaquant d’une valeur de 100 millions de livres sterling, avec l’option pour les joueurs car ils ciblent également Reece James de Chelsea.

City poursuit également Jack Grealish – également lié à Chelsea – et une offre est attendue, bien qu’Aston Villa se batte durement pour garder son capitaine vedette qui veut jouer au football en Ligue des champions.

Arsenal est en pourparlers avancés avec Brighton au sujet du défenseur anglais Ben White dans le cadre d’un accord qui pourrait valoir plus de 50 millions de livres sterling, tandis que Mikel Arteta aurait fait d’Eduardo Camavinga sa prochaine cible prioritaire, tandis qu’Alexander Isak et Yves Bissouma pourraient également figurer sur la liste de souhaits.

Chelsea – toujours à la poursuite d’Achraf Hakimi – et Tottenham pourraient affronter le défenseur de Séville Jules Kounde, avec l’ancien joueur de Fulham Joachim Andersen également sur la liste restreinte des Spurs alors qu’ils se tournent vers l’ancien patron des Wolves Nuno Espirito Santo pour leur recherche prolongée de manager, bien que Ranger ‘ Steven Gerrard est également sur le radar.

Pendant ce temps, Manchester United est enfin sur le point de signer la cible no1 Jadon Sancho du Borussia Dortmund, tandis que Raphael Varane veut également échanger le Real Madrid contre Old Trafford, bien qu’Ole Gunnar Solskjaer puisse encore opter pour Pau Torres de Villarreal car le prodige Kamaldeen Sulemana est également lié.

Liverpool aurait ouvert des pourparlers sur la star du PSV Eindhoven Donyell Malen au milieu de liens avec la superstar Kylian Mbappe, John McGinn, Renato Sanches, Ryan Gravenberch et d’autres, bien que Jurgen Klopp ait raté Leicester dans la course pour signer Patson Daka de Red Bull Salzbourg.

Barcelone “renforce l’urgence” dans les pourparlers sur le contrat avec Messi

C’est peut-être juste moi, mais le fait que le contrat actuel de Lionel Messi à Barcelone expire dans seulement quatre jours sans qu’aucune prolongation n’ait encore été annoncée ne suscite pas autant d’attention que vous ne le pensez.

La BBC et Guillem Balague rapportent aujourd’hui que le Barça a désormais “rehaussé le niveau d’urgence” concernant l’obtention d’un accord compliqué de deux ans sur la ligne, mais que les affirmations sur un accord complet sont loin de la réalité à ce stade.

Messi avait précédemment signalé son désir de quitter le Camp Nou après deux décennies au milieu de l’intérêt du Paris Saint-Germain, de Manchester City et de la Major League Soccer, bien qu’il semble maintenant content de rester après de nombreux changements dans les coulisses.

Des négociations sont en cours entre le président du Barça Joan Laporta et le père et agent de Messi, Jorge, bien que Balague rapporte que le club doit réduire sa masse salariale d’environ 200 millions d’euros pour que cela fonctionne financièrement.

. via .1624706656

Aston Villa réfléchit à la deuxième offre de Smith Rowe

Vous devez admirer le bon sens d’Aston Villa sur celui-ci.

Après avoir déjà vu une offre de 25 millions de livres sterling pour Emile Smith Rowe rejetée par Arsenal plus tôt ce mois-ci, les rapports suggèrent qu’ils pourraient bien réessayer.

L’Express et le Star rapportent que Villa ne se laisse pas décourager dans sa poursuite du jeune meneur de jeu talentueux et envisage une autre offre.

Villa – qui a battu Arsenal à la signature de 40 millions de livres sterling d’Emi Buendia de Norwich, rappelez-vous – serait également en train de suivre l’ailier de Burnley Dwight McNeil alors qu’ils se battent pour garder le capitaine vedette Jack Grealish au club.

Arsenal FC via .1624701177

Mise à jour de Grealish, Kane à Man City

Nous devrons peut-être juste ralentir un peu sur le front de Jack Grealish.

Les spéculations concernant le capitaine d’Aston Villa et le meneur de jeu anglais se sont détraquées ces derniers jours, avec des informations selon lesquelles Manchester City préparerait un accord imminent de 100 millions de livres sterling et des suggestions de nouvelles discussions contractuelles à Villa Park.

Le spécialiste des transferts Fabrizio Romano dit maintenant qu’il n’y a pas de pourparlers entre City et Villa au sujet de Grealish, malgré le vif intérêt du premier à obtenir ses services cet été.

Romano ajoute que City considère que les accords pour les «cibles de premier plan» Grealish et Harry Kane sont compliqués et prendra une décision finale sur ces poursuites après la fin de la participation de l’Angleterre au Championnat d’Europe.

PISCINE/. via .1624699375

Tottenham vise la cible de West Ham, Dragowski

Tottenham aurait voulu amener ses rivaux féroces West Ham à la signature du gardien de but de la Fiorentina, Bartlomiej Dragowski.

Le journal basé à Florence La Nazione rapporte que les Spurs s’intéressent à l’international polonais, qui a déjà été lié à un déménagement au London Stadium.

Tottenham semble être à la recherche d’un successeur à long terme pour le capitaine et n°1 de longue date Hugo Lloris, qui entame les 12 derniers mois de son contrat et a déjà été mentionné dans le cadre d’un transfert au PSG.

Dragowski voudrait quitter la Fiorentina et a un prix de seulement 15 millions d’euros.

1624696689

Brighton “joue au hardball” avec Arsenal contre White

La poursuite de Ben White par Arsenal n’est peut-être pas aussi simple que certains l’espéraient.

Hier, l’accord semblait relativement proche d’être conclu avec les Gunners en pourparlers avancés avec Brighton.

Cependant, The Sun affirme maintenant que les Seagulls jouent au dur, rejetant un accord qui aurait pu valoir un total de 45 millions de livres sterling, car ils exigent 50 millions de livres sterling plus des ajouts pour le défenseur anglais White.

On dirait qu’il y a encore un peu de chemin à parcourir dans celui-ci…

ES Composite1624694970

Man United pourrait bloquer Chelsea avec l’accord de Sancho

Au cas où vous l’auriez manqué hier, de nombreux rapports affirment que Manchester United se rapproche enfin de la signature de Jadon Sancho, cible de transfert no1 de longue date.

Une deuxième offre d’une valeur d’environ 72 millions de livres sterling a été faite au Borussia Dortmund plus tôt cette semaine et . était parmi les points de vente pour dire que toutes les parties sont désormais convaincues qu’un accord sera conclu, Fabrizio Romano assurant que les derniers détails seront terminés. au cours des prochains jours avant que Sancho obtienne enfin son transfert à Old Trafford.

Mais ce transfert pour l’ailier anglais pourrait-il avoir un impact négatif sur Chelsea – et peut-être Manchester City – dans une mesure significative ?

Le Daily Express rapporte que United pourrait bloquer la poursuite par ses rivaux de Premier League de la machine à buts norvégienne Erling Haaland, qu’ils ont eux-mêmes ratée l’été dernier, Dortmund ne voulant pas perdre les deux stars clés dans la même fenêtre.

AP1624694064

Man City intéressé par l’accord avec Reece James

Manchester City détient un intérêt pour Reece James de Chelsea, selon les derniers rapports.

L’Athletic affirme que Pep Guardiola est un grand fan de l’arrière droit anglais, qui s’est imposé comme une figure importante de la première équipe à Stamford Bridge après avoir gravi les échelons de l’académie et s’être épanoui en prêt à Wigan.

Cependant, il est suggéré que la poursuite par Chelsea de l’arrière latéral de l’Inter Milan Achraf Hakimi pourrait laisser la position de James sujette à l’incertitude, City étant apparemment intéressé à faire un pas.

.1624692829

Arsenal fait de Camavinga la première cible

Arsenal aurait jeté son dévolu sur le transfert d’Eduardo Camavinga cet été.

Le milieu de terrain rennais, 18 ans, fait partie des jeunes talents les plus excitants d’Europe et a déjà décroché trois sélections internationales seniors pour la France championne du monde – ce qui n’est pas une mince affaire, compte tenu de l’étendue des talents dont dispose le manager Didier Deschamps dans pratiquement tous les domaines.

Camavinga a été lié à un certain nombre de clubs au cours des derniers mois alors que son stock continue d’augmenter, notamment le Real Madrid.

Cependant, The Sun cite maintenant des rapports affirmant qu’Arsenal a fait de l’adolescent sa cible n°1 dans la fenêtre de transfert d’été.

1624692564

Patson Daka confirme le transfert de Leicester

Patson Daka a confirmé qu’il rejoindrait Leicester City cet été.

L’attaquant très apprécié du Red Bull Salzbourg, 22 ans, avait été lié à une multitude de clubs, notamment Liverpool et Tottenham.

Cependant, Leicester aurait fait pression pour signer l’international zambien depuis quelques semaines maintenant dans le cadre d’une impressionnante campagne de recrutement au début de l’été qui les a également vus faire pression pour le milieu de terrain lillois Boubakary Soumare et l’attaquant du Celtic Odsonne Edouard.

Et il semble que les détenteurs de la FA Cup aient maintenant remporté la course.

“Je vais aller en Angleterre et déménager à Leicester City”, a déclaré Daka à Krone en Autriche.

“J’ai passé un bon moment ici, Salzbourg est devenue ma deuxième maison. Je serai toujours heureux de revenir ici, mais la Premier League a toujours été mon grand rêve.”

1624692329

Tottenham cible Kounde et Andersen

Hier, Sport de série a confirmé que l’ancien patron des Wolves, Nuno Espirito Santo, est désormais la cible n°1 pour remplacer Jose Mourinho en tant que manager permanent de Tottenham à la suite d’un demi-tour effectué par le club après l’arrivée du nouveau directeur général du football Fabio Paratici.

Maintenant, The Guardian rapporte que les Spurs veulent également s’attaquer à leur principal talon d’Achille de la saison dernière en signant un nouveau défenseur central cet été.

L’international français de Séville Jules Kounde – également lié à Chelsea – figure sur cette liste défensive, tout comme le Lyonnais Joachim Andersen, qui a impressionné lors d’un prêt d’une saison à Fulham relégué la saison dernière, enfilant le brassard de capitaine sous Scott Parker.