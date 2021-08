Transfert d’Anthony Martial: Manchester United répond à l’intérêt de l’Inter Milan – Man United News And Transfer News

in

La star de Manchester United, Anthony Martial, pourrait se retrouver sur le point de quitter le club après l’intérêt signalé de l’Inter Milan.

L’attaquant polyvalent a sans doute traversé la période la plus difficile de sa carrière la saison dernière alors qu’il luttait pour la forme et la forme physique.

La chute de Martial a ouvert une place dans le onze de départ que la nouvelle recrue de l’époque, Edinson Cavani, a volontiers accepté des deux mains.

L’Uruguayen expérimenté est devenu l’un des principaux buteurs d’Ole Gunnar Solskjaer la saison dernière et cela a conduit de nombreuses personnes à s’interroger sur l’avenir du joueur de 25 ans.

Il espérait peut-être réparer certains torts cette fois-ci, mais il semble qu’il n’en ait peut-être pas l’occasion.

Selon The Mirror, les Red Devils sont prêts à laisser Martial partir au bon prix et Everton et l’Inter Milan tiennent donc à sa signature.

Les deux clubs sont liés à un prêt, mais ce sont les géants italiens qui sont plus sérieux et sont prêts à couvrir le salaire du talentueux Français.

Manchester United n’est ouvert à un accord de prêt que s’il y a une obligation d’achat après et ils veulent récupérer la plupart des 50 millions de livres sterling qu’ils ont dépensés pour lui.

Le besoin de l’Inter pour Martial est dû à la vente de l’ancien homme de United Romelu Lukaku à Chelsea pour plus de 100 millions d’euros.

La dernière fois que Peoples Person a couvert l’actualité de l’ancien homme de l’AS Monaco, Solskjaer a livré un message positif en expliquant qu’il était prêt à reprendre l’entraînement après sa blessure.

Martial a joué un rôle dans le raclage d’Everton de pré-saison par United, mais devra continuer à améliorer sa forme physique avant de pouvoir figurer régulièrement.

Solskjaer aura besoin que tous ses attaquants soient en forme et tirent s’ils veulent se battre pour l’argenterie cette saison, comme on s’y attend.