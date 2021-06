Transfert d’argent transfrontalier Western Union via Google Pay : comment cela fonctionne et profite aux utilisateurs en période de pandémie

Le transfert d’argent transfrontalier Western Union via Google Pay est désormais possible.

Le mois dernier, Google Pay a permis aux utilisateurs aux États-Unis d’envoyer de l’argent en Inde via l’application. Cela est devenu possible grâce à la liaison par Western Union de sa plate-forme transfrontalière avec l’application Google Pay. Les utilisateurs aux États-Unis ont été autorisés à financer leurs transactions à l’aide de Google Pay via la carte de débit ou de crédit liée à leur compte, compte bancaire ou carte Google Pay.

La facilité de paiement transfrontalier via une application mobile s’est avérée utile au moment de la pandémie, permettant aux Indiens vivant aux États-Unis d’envoyer de l’argent chez eux.

Répondant à une question sur les avantages des paiements transfrontaliers de Western Union sur Google Pay pour les Indiens, Sohini Rajola, responsable du réseau régional pour le Moyen-Orient et l’APAC, Western Union, a déclaré à FE Online : « Pour les Indiens ou leurs familles vivant aux États-Unis qui envoient l’argent dans leur pays d’origine est une activité régulière et Google le rend plus accessible en l’ajoutant à l’application qu’ils utilisent pour leurs tâches monétaires quotidiennes. En collaboration avec Western Union, Google offre à ces familles un moyen simple, sûr et fiable d’envoyer de l’argent en Inde.

Comment ça fonctionne

Rajola a déclaré que les utilisateurs de Google Pay aux États-Unis commencent par rechercher l’utilisateur de Google Pay en Inde auquel ils souhaitent envoyer de l’argent, appuyez sur “Payer” et sélectionnez Western Union. À partir de là, ils suivent simplement les étapes pour effectuer le paiement. Cette première phase couvre les États-Unis, le plus grand expéditeur mondial de paiements C2C transfrontaliers, et l’Inde, le plus grand destinataire au monde, avec Singapour. D’ici la fin de l’année, les utilisateurs de Google Pay basés aux États-Unis pourront envoyer de l’argent à des personnes dans plus de 200 pays et territoires via Western Union.

Impact de la pandémie sur les envois de fonds

Rajola a déclaré que les crises rendent les gens plus déterminés à fournir un soutien aux personnes qui leur sont chères. Lorsque les temps sont durs dans les économies en développement, les expéditeurs de fonds deviennent des travailleurs de première ligne de la sécurité économique. “Ces” premiers intervenants économiques “ont envoyé de l’amour et de l’argent à travers les frontières du monde et ont aidé à atténuer les chocs économiques de la pandémie et à favoriser la résilience et le rétablissement au sein de leur pays d’origine tout au long de 2020 et en 2021 et au-delà.”

Elle a déclaré que défiant les prévisions, les flux de transferts de fonds se sont avérés résistants pendant la crise du COVID-19.

Selon la Banque mondiale, en 2020, les envois de fonds vers les pays à revenu faible et intermédiaire (PRFI) ont atteint 540 milliards de dollars, soit seulement 1,6 % de moins que les 548 milliards de dollars enregistrés en 2019. À l’avenir, les envois de fonds vers les pays devraient augmenter de 2,6 % par an, pour atteindre 553 milliards de dollars en 2021 et de 2,2 % à 565 milliards de dollars en 2022.

Pourquoi les capacités de paiement avancées sont-elles demandées à l’échelle mondiale ?

De plus en plus, les consommateurs – y compris les Indiens travaillant ou vivant dans le monde entier – recherchent la commodité, l’immédiateté et la fiabilité pour leurs besoins de paiement. Cela signifie que leur expérience utilisateur doit répondre à toutes ces exigences et qu’ils opteront donc toujours pour un fournisseur de services en qui ils peuvent avoir confiance.

Rajola a déclaré que « 2020 a été une année sans précédent qui a apporté des changements importants dans le monde pour les fournisseurs de services de paiement ainsi qu’au sein de Western Union. Western Union est devenue une organisation plus agile, efficace et axée sur le numérique grâce à l’exécution réussie de la stratégie mondiale annoncée en septembre 2019. Nous avons rapidement adapté et créé des solutions pour aider les clients à fournir un soutien économique essentiel aux familles et aux communautés du monde entier. Notre stratégie omnicanal pour transférer de l’argent vers plus d’endroits que quiconque était essentielle pour servir nos clients qui vivent entre un monde numérique et physique.

