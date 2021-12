Transfert d’Arsenal au stade « avancé » avec un accord en deux parties confirmé

La star d’Arsenal, Ainsley Maitland-Niles, est sur le point de réaliser son souhait de sortie avec six mois de retard après qu’une source de confiance a révélé que son transfert en deux parties était à un stade « avancé ».

Le polyvalent de 24 ans avait été fortement lié à une sortie tardive pendant la fenêtre d’été. Maitland-Niles s’est rendu sur Instagram fin août dans le but d’organiser un déménagement. Everton était lié à un accord de prêt, bien que Maitland-Niles soit finalement resté dans le nord de Londres.

Le diplômé de l’académie d’Arsenal a été progressivement réintégré dans les plans de Mikel Arteta. Cependant, il a encore une fois échoué à s’imposer comme un habitué.

En tant que tel, ESPN a récemment révélé que la Roma de Jose Mourinho avait pris contact lors d’un changement de janvier.

Désormais, le gourou de confiance des transferts, Fabrizio Romano, a confirmé ce rapport et a jeté un nouvel éclairage sur les procédures.

Tout d’abord, Romano a tweeté que les Roms étaient en « pourparlers avancés » pour signer Maitland-Niles.

Roma avait fait de l’arrière droit une priorité dans la fenêtre d’hiver, bien que L’arrivée de Ralf Rangnick à Manchester United signifiait qu’acquérir Diogo Dalot, cible de longue date de Mourinho, est devenu presque impossible.

Max Aarons de Norwich avait également été vanté, bien qu’il semble que les Roms se soient installés sur Maitland-Niles.

Romano a déclaré qu’un accord en deux parties d’un prêt avec option d’achat était à l’ordre du jour. Bien que cela ne soit pas précisé, le scénario probable serait un prêt de six mois avant de décider de rendre l’accord permanent cet été.

Romano a conclu que les négociations étaient « en cours », bien qu’il semble de plus en plus probable que Maitland-Niles obtiendra son départ une fenêtre plus tard qu’il ne l’espérait.

Arteta donne son feu vert à un accord avec Barcelone ?

Pendant ce temps, Arteta a donné un « oui catégorique » au projet d’Arsenal de signer Philippe Coutinho en janvier, selon un rapport en Espagne.

Les discussions sur un retour en Premier League se sont intensifiées pour Coutinho pendant la période des fêtes. Le séjour de l’ancien homme de Liverpool à Barcelone ne s’est pas déroulé comme prévu. Il a été prêté au Bayern Munich en 2019-2020, mais les champions de Bundesliga ne souhaitaient pas un accord permanent.

Tottenham, Liverpool et Newcastle ont tous été liés à Coutinho.

Alors que Sport, via Sport Witness a affirmé plus tôt cette semaine, Everton et les Gunners «travaillaient» à la signature du joueur de 29 ans.

Maintenant, bien que le point de vente espagnol F1chajes rapporte qu’Arteta a approuvé l’arrivée de Coutinho.

Il semble que l’Espagnol ait été interrogé sur l’arrivée potentielle de l’ancien homme de Liverpool. Et il aurait donné son feu vert à la signature.

Arteta a « donné un oui catégorique en approuvant l’arrivée », indique l’article. Arsenal pense qu’ils peuvent ramener Coutinho à son meilleur niveau et que son séjour au Barça sera « terminé une fois pour toutes » avec l’appel des Emirats.

