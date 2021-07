Transfert de choc oculaire à Man Utd et Chelsea pour 25 millions de livres sterling Joachim Andersen

Manchester United et Chelsea ont exprimé leur intérêt pour la signature de Joachim Andersen (Photo: .)

Manchester United et Chelsea ont exprimé leur intérêt pour la signature du défenseur danois Joachim Andersen à la suite de ses performances impressionnantes à l’Euro 2020.

L’arrière central lyonnais Andersen, 25 ans, a participé aux trois matches à élimination directe du Danemark à l’Euro, alors que l’équipe de Kasper Hjulmand a battu le Pays de Galles et la République tchèque avant de subir une défaite en demi-finale contre l’Angleterre.

Ayant passé la saison 2019-20 en prêt à Fulham – et impressionnant pour l’équipe de Scott Parker malgré la relégation des Cottagers – Andersen est connu des clubs de Premier League.

Malgré son retour à Lyon cet été, Andersen devrait signer un contrat permanent dans un club anglais avant la saison prochaine, avec un certain nombre d’équipes intéressées à obtenir sa signature.

Le Sun affirme que Manchester United et Chelsea ont identifié la star de 25 millions de livres sterling comme une alternative moins chère s’ils manquent des cibles de premier plan comme Raphael Varane et Jules Kounde.

Man United a ouvert des pourparlers avec le Real Madrid sur un accord pour l’international français Varane, et Chelsea a également identifié le multiple vainqueur de la Ligue des champions comme une cible possible.

Mais il y a le sentiment que Varane finira toujours par signer un nouvel accord au Bernabeu, ce qui signifie que United et Chelsea pourraient être obligés de chercher ailleurs pour renforcer leurs options défensives.



Chelsea et Man United souhaitent signer la star danoise (Photo: .)

Andersen est une figure d’intérêt pour les deux clubs, mais Tottenham, Leicester City et Crystal Palace surveilleraient également la situation du Danois.

Remplaçant Andreas Christensen de Chelsea à la 79e minute du match de demi-finale entre le Danemark et l’Angleterre mercredi, Andersen a impressionné mais n’a pas pu empêcher les hôtes de se qualifier pour leur première finale de l’Euro avec une victoire 2-1.

L’équipe de Gareth Southgate, qui n’a encaissé qu’un seul but à l’Euro 2020, affrontera désormais l’Italie invaincue en finale dimanche à Wembley.

