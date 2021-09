Transfert de données facile et sauvegarde iOS avec iMazing : économisez 30 %

iMazing est le meilleur assistant de transfert de données et gestionnaire de périphériques iOS pour votre ordinateur. Gérez votre iPhone, iPad et plus encore avec l’application iMazing sur Mac et PC. iMazing vous permet de configurer des sauvegardes locales sans fil continues de vos appareils, similaires à Time Machine. Bénéficiez de 30% de réduction pour une durée limitée.

Mais c’est bien plus qu’un outil de sauvegarde : iMazing vous permet de transférer toutes sortes de données vers et depuis vos appareils, y compris des médias comme des photos et des vidéos, des documents et plus encore. Vous pouvez même facilement sauvegarder vos conversations depuis iMessage ou WhatsApp, creuser dans les fichiers système, accéder aux informations sur la batterie et gérer à distance les applications installées.

Bien entendu, iMazing respecte votre vie privée à chaque étape. Toutes les données restent locales sur votre machine. Vous pouvez choisir d’enregistrer sur le disque interne de votre ordinateur ou sur un disque dur connecté de votre choix. Les sauvegardes de périphérique peuvent être cryptées avec un mot de passe pour une sécurité maximale.

Les dernières versions de macOS ne facilitent pas les sauvegardes locales. iMazing est la réponse. C’est le moment idéal pour découvrir iMazing et sauvegarder votre iPhone ou iPad avant iOS 15. De cette façon, vous pouvez vous assurer que toutes vos données sont en sécurité en cas de problème avec le processus de mise à niveau iOS 15.

Sauvegarde avec iMazing avant la sortie d’iOS 15

Exécutez des sauvegardes iMazing avec votre sauvegarde iCloud standard. Ce n’est ni l’un ni l’autre. Cependant, iRun iMazing sauvegarde avec votre sauvegarde iCloud standard. Ce n’est ni l’un ni l’autre. Cependant, les sauvegardes d’iMazing offrent beaucoup plus de transparence et de contrôle. Vous pouvez définir un calendrier de sauvegarde exact (quotidien, hebdomadaire, etc.) et même regarder en arrière pour parcourir et récupérer le contenu de n’importe quel instantané de sauvegarde sans avoir à restaurer l’intégralité de l’image.

Vous avez un nouvel iPhone ? Utilisez iMazing pour migrer en toute transparence vos données depuis votre ancien téléphone. iMazing offre plusieurs avantages par rapport à la restauration à partir d’iCloud ou à l’utilisation de l’option de transfert d’appareil à appareil d’Apple.

Avec une granularité précise, iMazing vous donne le contrôle de copier uniquement les applications et les données que vous souhaitez. iMazing copie également plus directement. Par exemple, un transfert iMazing se déplace sur toutes les pièces jointes de vos messages et les photos stockées sur votre appareil, au lieu d’avoir à re-télécharger ces éléments depuis iCloud. Cela économise de la bande passante et rend votre contenu immédiatement disponible, particulièrement utile si vous migrez hors ligne ou si vous avez une connexion lente.

Encore plus de fonctionnalités pour vous aider à gérer vos appareils iOS

iMazing est plus qu’une simple sauvegarde. Voici d’autres choses que vous pouvez faire avec iMazing :

Vous pouvez parcourir l’intégralité de votre photothèque, sans avoir à synchroniser. Choisissez des photos individuelles et exportez-les dans une variété de versions, y compris des originaux ultra-larges non modifiés, des vidéos associées à des photos en direct et plus encore. Créez des albums photo en faisant simplement glisser et en déposant des photos dans la bibliothèque iMazing. Vous avez des discussions sentimentales avec des amis ou de la famille dans Messages ? Utilisez iMaxing pour exporter et conserver ces conversations importantes. Vous pouvez exporter des messages sous forme de document PDF, de feuille de calcul Excel ou de simple texte brut à ingérer comme bon vous semble. Le streaming est génial mais ne fait pas toujours l’affaire. Pour les transferts de médias locaux, utilisez iMazing et transférez sans peine votre musique et vos films entre vos appareils et votre ordinateur. Et grâce à la prise en charge étendue des appareils hérités d’iMazing, vous pouvez même l’utiliser pour récupérer des pistes stockées sur un ancien iPod classic ! Pour les développeurs et les utilisateurs avancés, iMazing vous permet d’extraire les fichiers journaux du système, d’afficher la console de l’appareil en temps réel, de parcourir les fichiers système et d’extraire les données des sandbox d’applications individuelles. Vous pouvez même modifier le contenu d’une sauvegarde avant de la restaurer.



Essayez iMazing pour Mac et PC

iMazing est constamment mis à jour. L’application est développée par les fans d’Apple, qui s’assurent que l’application est toujours compatible avec les derniers systèmes d’exploitation iOS et MacOS, ainsi qu’avec toutes les nouvelles fonctionnalités de la plate-forme. Rien que cette année, iMazing a ajouté la détection des logiciels espions Pegasus, des fonctionnalités de gestion des podcasts… et bien sûr la prise en charge d’iOS 15 et de macOS Monterey.

Alors préparez-vous pour iOS 15 et sauvegardez vos appareils avec le meilleur outil de transfert de données sur le marché : essayez iMazing aujourd’hui et obtenez 30 % de réduction sur votre achat.

