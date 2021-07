Transfert de Kieran Trippier: l’objectif de Manchester United fixé pour les discussions clés – Man United News And Transfer News

La cible de Manchester United et la star de l’Atletico Madrid, Kieran Trippier, devraient s’entretenir avec le manager Diego Simeone alors qu’il cherche à obtenir un transfert.

L’Anglais expérimenté a été sur le radar d’Ole Gunnar Solskjaer tout l’été, bien que les négociations n’aient jamais vraiment avancé.

L’Atletico a été têtu à propos de son prix élevé pour Trippier et cela a laissé United se gratter la tête.

Les géants de la Liga ont eu divers rapports affirmant qu’ils voulaient divers chiffres tels que 30 ou 40 millions d’euros pour sa signature.

United hésite naturellement à cracher autant après avoir dépensé de grosses sommes pour Jadon Sancho et Raphael Varane.

On me dit que Trippier retourne à Madrid demain et rencontrera Simeone lundi pour discuter de sa situation

– Jonathan Shrager (@JonathanShrager) 31 juillet 2021