Transfert de Raphael Varane: Fabrizio Romano confirme que l’annonce officielle de Manchester United est proche – Man United News And Transfer News

Manchester United n’est qu’à quelques heures d’annoncer officiellement Raphael Varane selon le gourou des transferts Fabrizio Romano.

Le sensationnel Français a été impliqué dans un processus lent pour obtenir sa signature car il y a eu de multiples complications.

United a réussi à se mettre d’accord sur une rémunération pour Varane ainsi qu’un contrat relativement rapidement compte tenu de l’envergure de ce transfert.

Cependant, l’ancien homme du Real Madrid avait des problèmes de visa à régler avant de devoir par la suite mettre en quarantaine lorsqu’il est finalement arrivé à Manchester.

Varane a enfin été mis à l’épreuve en termes d’examen médical et cela devrait donc signifier qu’il sera prêt à rejoindre ses nouveaux coéquipiers à l’entraînement.

Raphaël Varane a terminé avec succès la deuxième partie de son examen médical et il signe enfin son contrat jusqu’en juin 2025 [plus option until 2026] en tant que nouveau joueur de Manchester United. 🔴 #MUFC

Annonce officielle, question d’heures. #Varane https://t.co/toY1rNNsa5

– Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 11 août 2021