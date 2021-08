Transfert d’Erling Haaland: Manchester United a fait part de ses intentions – Man United News And Transfer News

in

La star du Borussia Dortmund, Erling Haaland, rêverait de passer en Premier League au milieu de l’intérêt de Manchester United.

Le jeune attaquant est l’un des talents les plus recherchés d’Europe et pour cause, il a eu un impact remarquable en Allemagne au cours des dernières saisons.

United voulait signer Haaland en même temps que Dortmund, mais a malheureusement échoué et a raté sa signature.

Ole Gunnar Solskjaer est un grand fan du puissant Norvégien, le couple ayant déjà travaillé ensemble à Molde.

Les Red Devils tiennent toujours à faire venir Haaland et espèrent qu’ils pourront le signer lorsque sa clause de libération entrera en vigueur l’été prochain.

🇩🇪 Le Borussia Dortmund préférerait vendre Haaland à la Premier League ou à la Liga au lieu de son rival Bayern Munich. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 “Erling Haaland rêve de la Premier League”. [via @Sky_Jesco] pic.twitter.com/D7c4uEhMBe – Football Daily (@footballdaily) 12 août 2021

The Peoples Person a couvert pour la dernière fois l’actualité de Haaland lorsqu’il est devenu évident que le Bayern Munich a manifesté son intérêt à le signer également.

Étant donné qu’il dispose d’une clause libératoire, Dortmund ne peut pas faire grand-chose pour l’intérêt du Bayern et ce sera au joueur de décider.

Cependant, cela donne à Manchester United un coup de pouce pour savoir que Haaland souhaite déménager en Angleterre, en particulier compte tenu des transferts de cet été dans les meilleurs clubs.

Manchester City poursuit actuellement la signature de Harry Kane tandis que Chelsea a déjà bouclé le retour de Romelu Lukaku.

Le système de Liverpool dépend fortement de Roberto Firmino, tandis que Tottenham Hotspur poursuivrait Lautaro Martínez de l’Inter Milan cet été.

Cela ne laisse qu’Arsenal pour rivaliser et ils devront avoir le football de la Ligue des champions avant de pouvoir tourner la tête de Haaland.