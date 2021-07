Transfert direct : les achats de blé MSP atteignent un record ; Les agriculteurs du Pendjab reçoivent Rs 3 lakh par habitant

in

Le Pendjab, le Bihar, le Gujarat, le Telangana, le Jharkhand, le Kerala, le Madhya Pradesh, l’Odisha, le Tamil Nadu, l’Uttarakhand et l’Uttar Pradesh ont dépassé leurs précédents records de ventes de paddy au gouvernement.

Le Centre a acheté 43,3 millions de tonnes ™ de blé aux agriculteurs au cours de la saison d’approvisionnement du rabi qui vient de se terminer, une quantité record et en hausse de 11 % par rapport à la saison des récoltes d’hiver précédente.

Les agriculteurs ont reçu un montant record de 84 369 crores de roupies sur leurs comptes bancaires pour le blé qu’ils ont vendu aux agences d’approvisionnement gouvernementales dirigées par la Food Corporation of India (FCI) depuis avril ; pour changer, l’intégralité des fonds du MSP ont été acheminés cette fois-ci via le mécanisme de transfert direct des avantages (DBT). De manière significative, les agriculteurs du Pendjab, qui sont à l’avant-garde d’une agitation prolongée contre les trois lois agricoles axées sur la réforme mises en suspens, sont les plus grands bénéficiaires des transferts du MSP.

En moyenne, une agricultrice du Pendjab a récupéré Rs 2,95 lakh pour la récolte de blé qu’elle a vendue au gouvernement, contre Rs 2,2 lakh par l’agricultrice de l’Haryana et seulement Rs 93 000 par son homologue de l’Uttar Pradesh.

L’année dernière, seulement 34 961 crores de roupies ont été transférés aux producteurs de blé dans le cadre du système MSP, ce qui représentait 47% du total des achats MSP de céréales au cours de l’année.

Une partie de la communauté agricole continue de s’élever contre les lois agricoles qui cherchaient à restructurer la commercialisation des cultures dans le pays, et l’une de leurs principales revendications est la garantie légale du système MSP, qui, selon eux, pourrait s’effondrer une fois les lois mises en œuvre.

Jusqu’à l’année dernière, le Pendjab et l’Haryana avaient choisi de rester en dehors du système DBT ; ils ont rejoint le programme pour la saison rabi en cours. Alors que l’Haryana l’a mis en œuvre en douceur, le Pendjab a opposé une résistance, avant d’accepter finalement de l’adopter.

Les agences officielles comme la FCI achètent environ un tiers du blé du Pendjab sur la quantité totale qu’elles achètent pendant la saison. Cette année, le Pendjab a contribué 13,21 tm au pool d’approvisionnement, en hausse de 4 % sur un an et la quantité la plus élevée parmi les États.

Bien que la valeur MSP de l’approvisionnement de l’année dernière était de 24 474 crores de roupies (à 1 925 Rs/quintal), la FCI a dû payer des frais de marché (3 %), une taxe de développement rural (3 %) et une commission d’arhatiya (2,5 %) en sus, ce qui était estimé à environ Rs 2 080 crore. Le Centre a accepté le maintien de la commission arhatiya, mais est passé du paiement d’un pourcentage du MSP à un montant fixe par rapport à l’année dernière.

La production de blé du pays avait atteint un niveau record de 109,24 tonnes au cours de la campagne agricole 2020-21 (juillet-juin). L’approvisionnement en blé dans le pays commence le 1er avril de chaque année et se termine le 30 juin, bien que plus de 95 % du volume total acheté au cours des deux premiers mois.

Le secrétaire à l’alimentation de l’Union, Sudhanshu Pandey, a déclaré lundi qu’une quantité record de 86,2 tonnes de paddy (d’une valeur de 1 52 169 crore de roupies à la valeur MSP) avait été achetée au cours de la saison 2020-21 (octobre-septembre) au 4 juillet, soit 12%. plus élevé qu’il y a un an. Le Centre s’attend à ce que l’approvisionnement en paddy atteigne 90 tonnes d’ici la fin septembre.

