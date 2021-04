Transfert Erling Haaland, contrat Harry Kane et signatures défensives

Tottenham Hotspur accueillera Manchester United dimanche, les deux clubs envisageant des étés immenses devant eux.

Les Spurs sous Jose Mourinho se battent pour une place dans le top quatre, tandis que les Red Devils se cramponnent actuellement à la deuxième place, mais sont bien loin des leaders en fuite, Man City.

.

Lorsque les deux équipes se sont rencontrées en septembre, les Spurs ont manqué les vainqueurs 6-1 à Old Trafford

Les deux équipes examineront toutes les deux comment elles peuvent atteindre le niveau suivant.

Man United a maintenant passé huit ans sans trophée de Premier League, trop longtemps si l’on considère qu’ils l’ont soulevé dans huit des 11 premières campagnes.

Les Spurs ont une chance de mettre fin à dix ans de sécheresse de l’argenterie ce mois-ci lorsqu’ils affronteront Man City lors de la finale de la Coupe Carabao le 25 avril.

Cependant, ils sentiront que c’est la Ligue des champions ou que c’est un échec compte tenu de la qualité de leur équipe.

.

L’as de Tottenham Harry Kane sera frustré s’il rate le top quatre cette saison

Le président Daniel Levy exigera certainement plus de Mourinho et de ses accusations, surtout s’ils ratent une place parmi les quatre premiers.

Mais comment les deux équipes peuvent-elles se transformer avant la saison 2021/22 de Premier League? talkSPORT.com jette un coup d’oeil.

Tottenham

Une refonte défensive

Les Spurs ont regardé partout défensivement ces dernières semaines, mais ont la quatrième meilleure ligne arrière de la Premier League, ne concédant que 32 buts. Cela n’a pas de sens.

Eh bien, en fait, ces buts sont petits et souvent avec des draps propres rares mais des buts singuliers leur coûtant huit points lors des matchs contre Newcastle, Crystal Palace, Wolves et Fulham.

Au moins un défenseur central entrant est essentiel avec Sven Botman de Lille qui aurait été repéré, tandis qu’une seconde pourrait être nécessaire s’ils choisissent de vendre l’un de Davinson Sanchez, Eric Dier ou Toby Alderweireld.

.

Sanchez est trop incohérent pour être un défenseur central dans une équipe difficile au sommet de la Premier League Un nouveau maestro du milieu de terrain

La révolution de Moussa Sissoko a été amusante tant qu’elle a duré mais il n’est plus à la hauteur des tâches requises et son manque de technique se manifeste vraiment quand il n’est pas aussi astucieux défensivement que nécessaire.

Harry Winks semble également pouvoir être absent en été, ce qui serait triste étant donné le potentiel qu’il a montré précédemment.

L’as du RB Leipzig, Marcel Sabitzer, est lié et pourrait être le parfait polyvalent pour compléter Pierre-Emile Hojbjerg, Tanguy Ndombele et Giovani Lo Celso.

Oliver Skipp, prêté à Norwich actuellement, devrait également revenir au club cet été et pourrait fournir une profondeur vitale et jouer plus de matchs à la place de Hojbjerg, permettant au Danois un repos vital.

.

Sabitzer pourrait se diriger vers la Premier League cet été De nouvelles offres pour des stars clés

Tottenham devra peut-être remercier ses chanceuses stars, la plupart des clubs ne peuvent se permettre de signer Harry Kane ou Heung-Min Son.

Mais pour être sûr qu’ils ne sont même pas tentés de partir ailleurs, le duo devrait se voir proposer de nouvelles offres incitatives.

.

Kane et Son sont en très bonne forme ensemble cette saison Pensez à l’avenir

Il n’y a pas si longtemps que les Spurs étaient un côté jeune et vif, mais un changement de garde doit être pensé dès que possible.

Le capitaine Hugo Lloris a 34 ans, Son aura 29 ans cet été, tandis que Kane en aura 28 et le défenseur Alderweireld en aura 32.

Les Spurs ont des as plus jeunes dans leur équipe, mais il est maintenant temps de commencer à acheter des jeunes dans le but d’avoir des transitions fluides dans tous les départements.

L’émergence de Joe Rodon, ainsi que des starlettes adolescentes Dane Scarlett et Alfie Devine aidera.

. ou concédants de licence

Scarlett impressionné pour les Spurs dans ses camées cette saison

Manchester United

Un attaquant superstar

Ils pourraient être deuxièmes du tableau de la Premier League, mais imaginez si les Red Devils avaient un coup de tête pour eux cette saison.

Le vétéran Edinson Cavani, un bon stop-gap, a aidé le raté Anthony Martial qui n’a inscrit que sept buts toutes compétitions confondues en 27 départs.

Mais avouons-le, ce retour n’est pas assez bon pour un combat pour le titre.

C’est maintenant l’été pour faire un énorme changement à cela et vous ne seriez pas surpris si le club se donne à fond pour le Borussia Dortmund et le prodige norvégien Erling Haaland.

.

Haaland est la propriété la plus en vogue du football Un nouveau défenseur central

Harry Maguire a joué 52 fois cette saison en club et en country, un montant colossal.

Son coéquipier Victor Lindelof a également accumulé les matchs, faisant 43 départs pour United et la Suède, montrant le manque de profondeur dans la position à Old Trafford.

Eric Bailly est entré sur le terrain 15 fois, mais un as défensif fiable et sans blessure devrait être nécessaire à la fois pour soulager Maguire et pour améliorer Lindelof.

L’international espagnol Pau Torres serait à l’étude, ce qui semble être une entreprise intelligente, surtout s’il peut acquérir pour les bons honoraires.

.

Man United a besoin d’un nouveau défenseur central ou il risque d’épuiser le capitaine Maguire Un exécuteur de milieu de terrain

Dans ces rares occasions, Bruno Fernandes ne joue pas, les standards de United glissent.

Vous ne pouvez pas simplement amener un autre joueur de sa qualité et vous attendre à ce qu’il joue le deuxième violon, mais la signature d’un milieu de terrain défensif pourrait aider à renforcer davantage leur ligne de fond.

Toute baisse de buts en l’absence de Fernandes importera moins si aucun n’est concédé à l’autre bout.

Une superstar prête à l’emploi comme Wilfred Ndidi en demande peut-être un peu trop, étant donné qu’une dépense énorme serait nécessaire pour signer Haaland.

La France pourrait être un endroit pour trouver des stars moins chères avec des sacs de potentiel ou quelqu’un avec un peu plus d’expérience comme Benjamin André à Lille.

. – .

Ndidi serait une signature parfaite pour United mais est-ce viable dans le climat actuel?